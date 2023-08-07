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СБУ (10042) УПЦ МП (1096)

Митрополита однієї з Вінницьких єпархій УПЦ МП, який виправдовував повномасштабне вторгнення РФ, засуджено до 5 років в’язниці, - СБУ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

За матеріалами Служби безпеки України засуджено ще одного митрополита УПЦ МП – очільника Тульчинської єпархії у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.

Про це в телеграмі повідомила Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Суд підтвердив доказову базу, зібрану спецслужбою, і призначив клірику покарання – 5 років позбавлення волі.

Зокрема, його засуджено за злочини, передбачені Кримінальним кодексом України: ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

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Згідно з матеріалами слідства, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. А на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.

Ініційована СБУ експертиза вилучених під час обшуків матеріалів (прокремлівських агіток і літератури) підтвердила факти незаконної діяльності митрополита.

Служба безпеки передала обвинувальний вирок до суду щодо очільника Тульчинської єпархії УПЦ МП у січні.

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Митрополита однієї з Вінницьких єпархій УПЦ МП, який виправдовував повномасштабне вторгнення РФ, засуджено до 5 років в’язниці, - СБУ 01
Митрополита однієї з Вінницьких єпархій УПЦ МП, який виправдовував повномасштабне вторгнення РФ, засуджено до 5 років в’язниці, - СБУ 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
На зоні визначать, він активний, чи пасивний...
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07.08.2023 17:45
+11
Ви так по одному їх видьоргувати будете ще 100 років. А не можна усю ту банду разом заборонити?
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07.08.2023 17:48
+7
Мало! Як мінімум 10 в молитвах і каятті суворого режиму!
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07.08.2023 17:47
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На зоні визначать, він активний, чи пасивний...
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07.08.2023 17:45 Відповісти
Ну в тебе й виправдовування, кацапка,прям як у Суркіса.
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07.08.2023 18:00 Відповісти
тю, такі як ти і за кордоном живуть більше, а так как русский сделал их мозг таким узким, да так, що інша мова, окрім русскомозглої, туди не влазить. ти про це хотіла сказати, але слів не знайшла в узькій мові? окрім того по твоїм коментам можна сказати лише те, що ти не з Києва, а з якогось уральського мухосранська, про який здохший путінський шут сказав "вони усі дибіли"
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07.08.2023 18:06 Відповісти
В Лавру к московским попам часто ходила и ходишь?
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07.08.2023 18:10 Відповісти
А якщо ти не кацап, то чому на кацапській пишеш?
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07.08.2023 18:34 Відповісти
Мало! Як мінімум 10 в молитвах і каятті суворого режиму!
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07.08.2023 17:47 Відповісти
Як там казали у секті мп-на всьо Божа воля...
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07.08.2023 17:48 Відповісти
Ви так по одному їх видьоргувати будете ще 100 років. А не можна усю ту банду разом заборонити?
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07.08.2023 17:48 Відповісти
Паша Мерседес вже вийшов під заставу $900 000+
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07.08.2023 18:07 Відповісти
З бриттям бороди, щоб не розвидив воші.
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07.08.2023 17:48 Відповісти
збриє, бо за неї вдобно тримати як на налигачі ))))
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07.08.2023 18:09 Відповісти
Когда всех пи.оров Гундяевских пересажаете,может люди спокойно в церковь потянутся?
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07.08.2023 17:49 Відповісти
нашім людям однаково куди ходити, аби ходити та понтуватися. в нас в місті (Київщина) 9 храмів 8 зних московського патріархату і нічого ходять .незважаюи на то що по благословенню Гундяя їх предстоятиля россіські воєнні вбивають на війні іх дітей. а ви кажете кудись там вони потянуться.
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07.08.2023 18:06 Відповісти
так баби пригорають не до церкви, а до попа. і пофіг якої він пцу чи фсб. головне щоб говорив солодко і симпотний був.
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07.08.2023 18:10 Відповісти
...проверив окажется капитаном КГБ
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07.08.2023 17:59 Відповісти
за що промосковському попу-передасту така поблажка??? 15 років і не менше з конфіскацією. Ще й попа мерседесія сьгодні випустили... хто зраджує Украхну!!! зелена влада, чи це випадковість?
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07.08.2023 18:00 Відповісти
Не тіштесь, 5 років це дуже і дуже м'яке покарання, КПК передбачає відстрочку покарання до 3 років за такий термін, буде далі у своєму капищі продавати народу опіум, раз в місяць ходити до інспектора виконання покарань - "савсем не больно". Руцкій мір буде гнати обережніше ", типу "за прєкращєниє братоубийствєнной вайни".
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07.08.2023 18:01 Відповісти
Этих сажать нещадно. Они задурили мозги сотням тысяч, враги настоящие. Там где они, Бога нет и не было. Поздно мы кинулись. Новинского бы изловить. Соломы много у нас.
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07.08.2023 18:05 Відповісти
догрався музикант нафаня, "сочєнітель песен"...
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07.08.2023 18:20 Відповісти
попів, що агітують за ворога у нас багато а у ворога практично немає.

це могла б бути асиметрична відповідь - міняти засуджених попів на наших в їхньому полоні.

причому масово.

і вже б витягли весь азов.
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07.08.2023 18:29 Відповісти
Всю эту сволочь в концлагерь и менять на пленных украинцев и вывезенных детей
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07.08.2023 19:23 Відповісти
Гундяевская падла.
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07.08.2023 19:21 Відповісти
Сейчас Украина больше всего в истории похожа на рашку. Но война, ничего не поделаешь.
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07.08.2023 19:49 Відповісти
Цікаво, його там побриють, чи так і буде у бомжуватому вигляді ходити?
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07.08.2023 21:09 Відповісти
мало!за зраду 20 лет впаять было нужно!
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07.08.2023 22:25 Відповісти
 
 