Визволені сьогодні з російського полону українські воїни не отримували належної медичної допомоги, - ГУР МО

22 захисники України, які сьогодні повернулися із російського полону, не отримували належної медичної допомоги, хоча деякі з них мають хронічні хвороби та поранення.

Про це в ефір телемарафону повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"22 українських герої, це військовослужбовці ЗСУ, повернулися у понеділок із рашистського полону. На кадрах, на фото ви могли бачити, що є поранені. Є люди із загостреними хронічними захворюваннями і, звичайно, всім зараз надається невідкладна медична допомога і щодо них проводяться необхідні обстеження", - запевнив він.

Відповідаючи на питання щодо надання у Росії достатньої медичної допомоги пораненим, Юсов сказав, що у багатьох випадках вона, на жаль, знаходиться не на належному рівні.

"Хоча базова медична допомога і може надаватися, але у багатьох випадках українські лікарі змушені виправляти багато речей і констатувати те, що якби медична допомога була надана правильно і вчасно, то роботи українським медикам було б значно менше", - поінформував він

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Юсов назвав цей обмін, як і інші попередні, дуже непростим. За його словами, Україна тут має справу з державою, яка часто довільно трактує і міжнародне право, і Женевські конвенції.

"І, у принципі, міжнародні структури не мають сьогодні інструментів впливу щодо так званої РФ щодо захисту прав військовополонених і їхнього повернення додому. Тому фактично самотужки у двосторонньому форматі Україна продовжує повертати наших захисників і захисниць, а також незаконно утримуваних цивільних осіб із рашистської неволі. І буде далі це робити", - запевнив Юсов.

Нагадаємо, омбудсмен Андрій Лубінець повідомляв, що разом із 22 українськими воїнами, яких вдалося визволити з російського полону, повернулося додому вже 2598 українців.

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