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обмін (984) розвідка (3620) полонені (1943) медична допомога (84)

Визволені сьогодні з російського полону українські воїни не отримували належної медичної допомоги, - ГУР МО

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полонені

22 захисники України, які сьогодні повернулися із російського полону, не отримували належної медичної допомоги, хоча деякі з них мають хронічні хвороби та поранення.

Про це в ефір телемарафону повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"22 українських герої, це військовослужбовці ЗСУ, повернулися у понеділок із рашистського полону. На кадрах, на фото ви могли бачити, що є поранені. Є люди із загостреними хронічними захворюваннями і, звичайно, всім зараз надається невідкладна медична допомога і щодо них проводяться необхідні обстеження", - запевнив він.

Відповідаючи на питання щодо надання у Росії достатньої медичної допомоги пораненим, Юсов сказав, що у багатьох випадках вона, на жаль, знаходиться не на належному рівні.

"Хоча базова медична допомога і може надаватися, але у багатьох випадках українські лікарі змушені виправляти багато речей і констатувати те, що якби медична допомога була надана правильно і вчасно, то роботи українським медикам було б значно менше", - поінформував він

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Юсов назвав цей обмін, як і інші попередні, дуже непростим. За його словами, Україна тут має справу з державою, яка часто довільно трактує і міжнародне право, і Женевські конвенції.

"І, у принципі, міжнародні структури не мають сьогодні інструментів впливу щодо так званої РФ щодо захисту прав військовополонених і їхнього повернення додому. Тому фактично самотужки у двосторонньому форматі Україна продовжує повертати наших захисників і захисниць, а також незаконно утримуваних цивільних осіб із рашистської неволі. І буде далі це робити", - запевнив Юсов.

Нагадаємо, омбудсмен Андрій Лубінець повідомляв, що разом із 22 українськими воїнами, яких вдалося визволити з російського полону, повернулося додому вже 2598 українців.

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Топ коментарі
+13
Зато у Орков тут курорт в плену.
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07.08.2023 17:52
+6
Червоний хрест, мать його. Ну а хіба не він першим приходить на думку? Прийшов час вже знищити політично його продажнє керівництво за наших воїнів- так тиснути на державному рівні, почати таку інформаційну кампанію у світових ЗМІ, щоб мокрого місця від нього не залишилось
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07.08.2023 18:02
+5
бідні хлопці..
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07.08.2023 17:55
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Зато у Орков тут курорт в плену.
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07.08.2023 17:52 Відповісти
бідні хлопці..
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07.08.2023 17:55 Відповісти
проверьте на вшивость кто за эту помощь отвечает и Вы удивитесь....
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07.08.2023 18:01 Відповісти
Червоний хрест, мать його. Ну а хіба не він першим приходить на думку? Прийшов час вже знищити політично його продажнє керівництво за наших воїнів- так тиснути на державному рівні, почати таку інформаційну кампанію у світових ЗМІ, щоб мокрого місця від нього не залишилось
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07.08.2023 18:02 Відповісти
Агову ''гамнесті'' ! Чого мовчите? Кацапи полонених не лікують! Чи ви може підняти ''сморід'' коли кацапському полоненику булочку вчорашню дадуть.
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07.08.2023 18:19 Відповісти
Вы удивляете , у дикарей есть сочувствие к другому человеку ? ,где мать на дочь доносит ,сын на отца стучит ,а здесь .... иноземцу так ненавистному украинскому народу. Они все живут и делают по указаниям кремлевской опг.
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07.08.2023 18:23 Відповісти
А ми їхніх полонених майже цілуємо (як вірити повідомленням змі). Начебто через якісь там міжнародні угоди. Втім, агресору без людського обличчя глибоко начхати на ці угоди з великої колокольні - про це всі знають. Де ж справедливість, шановні панове?
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07.08.2023 18:24 Відповісти
А іхні гнидюки жерукть в нас по 3 рази на день, їдять краще за українську бабушку, і якої пенсія у три рази нижча, ніж кількість грошей, яку виділяють на їжу та одяг для орків-полонених, на їхнє лікування в нас.

ЦИТАТА:"По словам Константина и Влады Либеровых, у пленных есть все для жизни: трехразовое питание с соблюдением калорийных норм, госпиталь с рентгеном и даже современный стоматологический кабинет. Заработанные деньги им разрешают тратить в местном магазине.

Известные украинские фотографы Константин и Влада Либеровы показали, в каких условиях живут российские оккупанты в плену."
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07.08.2023 18:35 Відповісти
у пленных есть все для жизни, ЗРОЗУМІЛО ВАМ?

ДЛЯ ЖИЗНИ!!!

У ПЛЕННИХ - для жизни, які по нам гатиляють ракетами й дронами, які знущаються вже стільки часу над нами?! ЦЕ, бл..ь, як???
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07.08.2023 18:37 Відповісти
Ват эта паварот,йе...на москаля в рот!
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07.08.2023 19:11 Відповісти
 
 