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Новини Суспільство
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застава (345) УПЦ МП (1096) Павло (Петро Лебідь) (32)

Митрополита УПЦ МП Павла відпустили з-під варти під заставу у більш ніж 33 млн гривень. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебідя) відпустили з-під варти під заставу у більш ніж 33 мільйони гривень.

Про це повідомив адвокат Павла Микита Чекман у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

"На веб-сайті Української православної церкви було оприлюднено реквізити, за якими кожен міг долучитися та сплатити заставу за Митрополита Павла, прискоривши звільнення зі слідчого ізолятора", – йдеться в повідомленні.

Заставу, у розмірі 33,3 мільйони гривень, зібрали близько 1000 осіб.

Також читайте: Патріарх РПЦ Кирил закликав міжнародні організації захистити митрополита Павла (Лебедя)

Нагадаємо, 1 квітня, Служба безпеки України висунула підозру екс-наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.

Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, і суд відбувся ввечері. Митрополита Павла відправили під домашній арешт.

Пізніше суд змінив запобіжний захід митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу (Петру Лебедю) на утримання під вартою.
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Топ коментарі
+36
Ги, 33,3 млн грн. Як 33 серебреники....
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07.08.2023 18:02
+21
Підари шашличні своїх ніколи не посадять .
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07.08.2023 18:06
+17
Тепер в мерседес і з боями в росію... Там Скабеєва вже зачекалась...
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07.08.2023 18:03
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Ги, 33,3 млн грн. Як 33 серебреники....
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07.08.2023 18:02 Відповісти
символічно суддя ще той троль
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07.08.2023 18:04 Відповісти
усього 1000 людей. я так розумію це **** православна Новінський з компашкою. міг дати і так, але треба ж анастезію прихожанам, що піп святий і не має таких бабок.
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07.08.2023 18:15 Відповісти
Це в середньому по 33,3 тисячі гривень кожний?
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07.08.2023 18:39 Відповісти
ce prosto psc jakis 🤬 debili.
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07.08.2023 18:03 Відповісти
Yob tvmatь
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07.08.2023 18:03 Відповісти
втече
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07.08.2023 18:06 Відповісти
Тепер в мерседес і з боями в росію... Там Скабеєва вже зачекалась...
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07.08.2023 18:03 Відповісти
нада повторити ще на 33
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07.08.2023 22:12 Відповісти
Заставу, у розмірі 33,3 мільйони гривень, зібрали близько 1000 осіб. Джерело: https://censor.net/ua/v3435945

Краще-б ці 3,14дори на дрони-б задонатили......
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07.08.2023 18:04 Відповісти
ті підори тільки для кацапів могли б задонатити... не фантазуйте так жорстоко. тим підарам на дрони, то все одно, що вампірів на сонячні промені...
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07.08.2023 18:09 Відповісти
Чекман...він що єврей?!
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07.08.2023 18:05 Відповісти
Ні, полужид !
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07.08.2023 18:10 Відповісти
Напишу тут щоби тебе не забанили за полужида модери.Жид-то літературне слово. Як приклад привожу сторінку з часопису 30-х років.
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07.08.2023 20:19 Відповісти
МОНАХ по чину и 33 лимона!
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07.08.2023 18:06 Відповісти
Підари шашличні своїх ніколи не посадять .
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07.08.2023 18:06 Відповісти
33млн.грн. тепер точно горбун склепає смт.Інгулець.
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07.08.2023 18:08 Відповісти
як у тебе насрано у голові! як ти умудряєшся змушувати такі різні речі? ти тупий і кортить пописдіти?
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07.08.2023 18:17 Відповісти
Не,, попіСдіти" а ,,*********", не ,,змушувати" а ,,змішувати" !! ТУПИЙ КЛЯЙНЕ ШВАЙНЄ !!
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07.08.2023 18:27 Відповісти
або щось таке, саме на цей бюджет вийде

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07.08.2023 19:23 Відповісти
старовинне українське призвіще Chekman. потрібно було помножити чек на заставу *10. погодились би. при *100 починають шукати варіанти, кого б "підмазати". скрєпно/духовно
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07.08.2023 18:09 Відповісти
Для нього це кишенькові гроші, але він і тут взув лошаріків.
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07.08.2023 18:10 Відповісти
Потрібнл зібрати всіх попів мп і обміняти на наших хлопців, думаю москалям це буде цікаво.
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07.08.2023 18:12 Відповісти
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07.08.2023 18:16 Відповісти
А Путина за сколько миллионов отпустите?
Чисто интересно, по чем совесть сегодня продается!
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07.08.2023 18:19 Відповісти
Чого його владі боятися, це ж не розвідник - патріот!...
Цього можна і відпустити!...
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07.08.2023 18:22 Відповісти
От і кінець зеленої комедії. Любимий піп Путіна на свободі, навколо на колінах повзає вірний Шашликович, шукабчи ті півдороги.
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07.08.2023 18:28 Відповісти
відкупили як стару шмату?
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07.08.2023 18:29 Відповісти
червінський в неволі паша на волі це шок xочеться волати на весь світ чи влада проукраінська
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07.08.2023 18:35 Відповісти
Иисус терпел, но паша не хотел...
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07.08.2023 18:35 Відповісти
..спецоперація фсбшників прапорщика кирили..
ніхто не здивується що згодом це лайно-павло спливе десь у Ростові і доблєсні печерні лівоохоронці об'являть розпусника павла у розшук, у них великий досвід займатися безтолковою муйньою
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07.08.2023 18:41 Відповісти
пердак допомагає
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07.08.2023 18:41 Відповісти
Україна - країна для українофобів.
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07.08.2023 18:42 Відповісти
може собака підхватили гепатит але краще віл
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07.08.2023 18:45 Відповісти
Бідний монах непрсильною працею нашкрябав 33 мільйони?
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07.08.2023 18:53 Відповісти
цей ЧОРТ тепер втече з України!
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07.08.2023 18:57 Відповісти
Он уже в Турции отдыает. Видел его фото позавчера.
Типа Вечеря.
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07.08.2023 19:34 Відповісти
Вже визначились, на який день підозру оголошувать... коли там день втечі?
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07.08.2023 19:00 Відповісти
Тіпа абіжений
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07.08.2023 19:06 Відповісти
Не країна, а якесь лайно собаче! Під час війни фсбшника посадити не взмозі..
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07.08.2023 19:23 Відповісти
Країна-гарна,держава-гниль!
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07.08.2023 22:22 Відповісти
Залог в размере 33,3 миллиона гривен собрали около 1000 человек.
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07.08.2023 19:26 Відповісти
Тепер втече з України..... Та ні він пролізе в Лавру і далі буде працювати на кремль. В Лаврі за пів року наші слуги корупціонери тільки 2 сарая віджали, і то так більше що для показухи.
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07.08.2023 19:40 Відповісти
Соплі(молитва, ниття, - звідси Ной, плач,....) мабуть добре вішатиме на Стіну соплів, на більше він не здатний. Тупий баран годиться тільки тупим вівцям. АРХ М
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07.08.2023 19:44 Відповісти
Рольові ігри в рясах,продовжуються.
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07.08.2023 20:10 Відповісти
практика застави це обман.

якщо вже є застава то і повинні бути мисливці за головами щоби якась падлюка, яка втекла з під застави все життя озиралася чи не за*андошать її.

але люди не хочуть справедливости, вони хочуть голосувати за _*_, наївно думаючи що це принесе справедливість.

не принесе.
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07.08.2023 20:16 Відповісти
Я надеялся, что тысяча наших воинов в плену, окажутся сразу же на свободе за эту рашисскую мразь. Ан, нет. Даже не заикнулись о гибнущих в плену.
У врагов - здесь: своя политика. 33 серебряника и ассоциации дурачкам, хихоньки и хахоньки на цензоре - а вражина убежал, а скоро и деньги отберут в карман такие же подонки и - отмыв их через бюджет, - передадут "спасителям". Все прогнило в судах. Нет ничего человеческого, чистого, здорового.
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07.08.2023 21:06 Відповісти
Всім скотом збирали гроші на звільнення іуди. Радості одурманеного стада не було меж. В біснуватому екстазі знову понесеться країною чорна чума руского міра
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07.08.2023 21:18 Відповісти
І знову в мерсі сидить підер🤬🤬
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07.08.2023 21:40 Відповісти
Скоро два роки повномаштабної війни а біснуваті "миряни" збирають кошти нарашу-мерса замість допомоги ЗСУ
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07.08.2023 21:59 Відповісти
как этого ****** можно было отпускать,под залог или без?! его за всю его зраду сгноить на зоне было нужно!
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07.08.2023 22:23 Відповісти
 
 