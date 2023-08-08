Митрополита УПЦ МП Павла відпустили з-під варти під заставу у більш ніж 33 млн гривень. ВIДЕО
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Митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебідя) відпустили з-під варти під заставу у більш ніж 33 мільйони гривень.
Про це повідомив адвокат Павла Микита Чекман у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"На веб-сайті Української православної церкви було оприлюднено реквізити, за якими кожен міг долучитися та сплатити заставу за Митрополита Павла, прискоривши звільнення зі слідчого ізолятора", – йдеться в повідомленні.
Заставу, у розмірі 33,3 мільйони гривень, зібрали близько 1000 осіб.
Нагадаємо, 1 квітня, Служба безпеки України висунула підозру екс-наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.
Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, і суд відбувся ввечері. Митрополита Павла відправили під домашній арешт.
Пізніше суд змінив запобіжний захід митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу (Петру Лебедю) на утримання під вартою.
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Краще-б ці 3,14дори на дрони-б задонатили......
Чисто интересно, по чем совесть сегодня продается!
Цього можна і відпустити!...
ніхто не здивується що згодом це лайно-павло спливе десь у Ростові і доблєсні печерні лівоохоронці об'являть розпусника павла у розшук, у них великий досвід займатися безтолковою муйньою
Типа Вечеря.
якщо вже є застава то і повинні бути мисливці за головами щоби якась падлюка, яка втекла з під застави все життя озиралася чи не за*андошать її.
але люди не хочуть справедливости, вони хочуть голосувати за _*_, наївно думаючи що це принесе справедливість.
не принесе.
У врагов - здесь: своя политика. 33 серебряника и ассоциации дурачкам, хихоньки и хахоньки на цензоре - а вражина убежал, а скоро и деньги отберут в карман такие же подонки и - отмыв их через бюджет, - передадут "спасителям". Все прогнило в судах. Нет ничего человеческого, чистого, здорового.