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Естонія не планує висилати росіян і білорусів за прикладом Латвії та Литви

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

естонія

Естонія не планує вживати заходів щодо громадян Росії та Білорусі, які перебувають на території країни, як це мають намір зробити Латвія та Литва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс пояснив, що Таллінн не планує вдаватися до масового вислання росіян і білорусів, як це зробили інші країни Балтії.

"Ми не обговорювали цю пропозицію в світлі того, щоб робити якісь анкети. Насправді це не дає реальної картини тих людей, які можуть становити небезпеку. Ці люди дуже добре вміють брехати і відповідати так, як ми хочемо почути або побачити в анкеті", – пояснив Ляенеметс.

Що стосується знання мови, то, нагадав міністр, воно оцінюється під час продовження посвідки на проживання, при цьому існують винятки для, приміром, літніх людей або дітей, які навчаються в естонській школі.

Міністр внутрішніх справ Естонії також запевнив, що країна не планує жодних змін у вимогах до знання мови. Проросійських осіб, які становлять загрозу безпеці, буде, як і раніше, виявляти естонська Поліція безпеки.

Також читайте: В уряді Естонії обговорюють посилення обмежень на в’їзд для росіян

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
залишається сподіватися що свінособаки теж не планують висилати естонців з Естонії, но це не факт
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07.08.2023 18:25
+9
Ну тоді чекайте, " пуцін введі"
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07.08.2023 18:09
+7
Створюєте ''бомбу сповільненої дії''.
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07.08.2023 18:24
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а що просто розстрілювати?
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07.08.2023 18:08 Відповісти
Ну тоді чекайте, " пуцін введі"
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07.08.2023 18:09 Відповісти
Естонською буде "путтінн ввєдді".
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07.08.2023 18:20 Відповісти
звичайно не планує, а то тут доведеться 20% відсотків країни висилати
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07.08.2023 18:10 Відповісти
чи навіть половину
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07.08.2023 19:18 Відповісти
Створюєте ''бомбу сповільненої дії''.
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07.08.2023 18:24 Відповісти
залишається сподіватися що свінособаки теж не планують висилати естонців з Естонії, но це не факт
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07.08.2023 18:25 Відповісти
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07.08.2023 18:29 Відповісти
Ну якщо не планує, значить будуть теракти і диверсії. Гляди, в Естонії поля з пшеницею будуть горіти, позиції військових баз зливатись, чи ще якась фігня. Естонія погано урок історії вивчила з періоду 90-х.
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07.08.2023 18:27 Відповісти
Ну то й добре, не хочеш вчити мову країни в якій живеш - на вихід.
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07.08.2023 18:58 Відповісти
То зараз вся киздота збіжиться в Естонію...
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07.08.2023 18:27 Відповісти
https://youtu.be/3G7f3BbJM5o...

Всем в ЗеляСуэллу вместо Украины😁😁😁
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07.08.2023 18:38 Відповісти
Садо-мазо?????????
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07.08.2023 19:16 Відповісти
Наивность властей Эстонии поражает.
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07.08.2023 19:31 Відповісти
потрібно гнати естонську вату за парєбрік, точніше, за Нарву ))
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07.08.2023 19:52 Відповісти
логічно. по два раба треба залишити
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07.08.2023 19:55 Відповісти
 
 