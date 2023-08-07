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Одеська область (2492) міна (159)

У Чорному морі вибухнула міна, яка дрейфувала в сторону узбережжя Одещини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

море,міна

У відкритому морі самовільно здетонувала міна, яку несло штормом до чорноморського узбережжя Одеської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сили оборони півдня України повідомили в телеграмі.

"До чорноморського узбережжя Одещини пообіді штормом несло ще одну міну, яка самовільно здетонувала у відкритому морі", - ідеться в повідомленні

Зазначається, що вибух зафіксували Сили оборони на відстані понад кілометр від урізу води.

Громадян попередили про високу мінну небезпеку.

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Автор: Анастасія Потіха
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вона часом не наткнулась на кацаппідводний човен?
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07.08.2023 18:13 Відповісти
От би вся кацапня так самоліквідувалась - наскільки чистішою і красивішою б стала планета!
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07.08.2023 18:37 Відповісти
Декілька рядків вище-повідомляється про відкриття пляжного сезону!?!?!? А як ці дві новини поєднати?Вже йти загорати,чи ще почекати?І скільки грошей на відкриття сезону вже освоїли?
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07.08.2023 21:00 Відповісти
 
 