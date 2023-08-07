1 638 3
У Чорному морі вибухнула міна, яка дрейфувала в сторону узбережжя Одещини
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У відкритому морі самовільно здетонувала міна, яку несло штормом до чорноморського узбережжя Одеської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сили оборони півдня України повідомили в телеграмі.
"До чорноморського узбережжя Одещини пообіді штормом несло ще одну міну, яка самовільно здетонувала у відкритому морі", - ідеться в повідомленні
Зазначається, що вибух зафіксували Сили оборони на відстані понад кілометр від урізу води.
Громадян попередили про високу мінну небезпеку.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Панас Стець 477f2171
показати весь коментар07.08.2023 18:13 Відповісти Мені подобається 1
Only
показати весь коментар07.08.2023 18:37 Відповісти Мені подобається 1
Борис Пересічний
показати весь коментар07.08.2023 21:00 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...