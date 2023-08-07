У МЗС спростували інформацію про те, що близько 50% українських дипломатів не повертаються із закордонних відряджень
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що інформація про те, що 40-60% українських дипломатів не повертаються в Україну, є хибною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Дзеркало тижня" оприлюднило новину про нібито неповернення в Україну 40-60% українських дипломатів. Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Насправді, маємо таку ситуацію: з 24 лютого 2022 року після закінчення відрядження звільнилися з МЗС і не повернулися в Україну 18 кадрових дипломатів, а також 15 працівників, які працювали за контрактами. Остання категорія була працевлаштована за кордоном на фіксований термін без зобов'язань подальшого працевлаштування в МЗС. Тобто, якщо говорити про систему дипломатичної служби, то це 18 осіб", - відповіли у МЗС на запит агенції.
У МЗС зазначили, що загалом гранична чисельність співробітників закордонних дипломатичних установ України - 1485 осіб.
"Кількість тих, хто не повернувся, насправді становить 1%", - додали в МЗС.
Також наголошується, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба має чітку позицію: усі дипломати без винятків мають дотримуватися наказів МЗС щодо повернення після завершення їхніх відряджень.
"Показово, що публікація в "Дзеркалі тижня" з неправдивою інформацією збіглася в часі з дискредитаційною кампанією проти українських дипломатів, розгорнутою Службою зовнішньої розвідки РФ", - додали в міністерстві.
Нагадаємо, Дзеркало тижня опублікувало матеріал, у якому стверджується, що з початку минулого року з посольств України за кордоном не повернулися від 40 до 60% співробітників дипломатичних відомств.
Будь ласка, зачекайте...
======
1% від загальної кількості чи від тої що мали повернутися? Здається хтось тут бреше...
Так от этих же процент считался, а не от всех. Если бы от всех считали, то написали бы, что половина дипломатов сбежали со службы.
Типове використання службового положення в особистих цілях!
без зобовʼязань - то не повинен повернутися?
Pandamonium: 22-річний Дмитро Копанчук, син нардепки Олени Копанчук від СН 1 січня перетнув кордон для супроводу батька Володимира Копанчука з 2 гр. інвалідності. 7 лютого батько повернувся без сина. Дмитро - депутат СН міськради в Рудках Львівської області. Родина від пояснень відмовилась.
Neinzenergarik: Там ещё и владимира надо переосвидетельствовать на инвалидность.
Олег Леусенко: За Україну воюють українці, киримли, англійці, американці, поляки, білоруси, грузини, чехи, чеченці, словаки, китайці, іудеї і т.д. Лише слуги нікому невідомого народу не йдуть на фронт. Серед провладної партії слуг Зеленського найбільша кількість колаборантів і мародерів. Збіг?
Дмитрий: Выкусите Порохоботы! Украина очередной раз нанесла успешный удар по Чонгару! А для того, чтобы сейчас успешно его бомбить, нужно было его сначала разминировать!
Міністр закордонних справ який терпить призначення "консультантів по сексуальним питанням" послами і втручання "єрмаків" в сферу дипломатичного протоколу - не вартий нічого.
Але воно ж... "кулеба"...
на самом деле у 18ти закончилась коммандировка, и все 18 дипломатов не вернулось.
Т.е. 100% не возврат
А в чем проблема, что приказы не исполняются?
Какая ответсвтенность у дипломатов и Кулебы, который выдает приказы, которые не исполняются.