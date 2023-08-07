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МЗС (3560) дипломати (530) фейк (649)

У МЗС спростували інформацію про те, що близько 50% українських дипломатів не повертаються із закордонних відряджень

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

мзс

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що інформація про те, що 40-60% українських дипломатів не повертаються в Україну, є хибною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Дзеркало тижня" оприлюднило новину про нібито неповернення в Україну 40-60% українських дипломатів. Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Насправді, маємо таку ситуацію: з 24 лютого 2022 року після закінчення відрядження звільнилися з МЗС і не повернулися в Україну 18 кадрових дипломатів, а також 15 працівників, які працювали за контрактами. Остання категорія була працевлаштована за кордоном на фіксований термін без зобов'язань подальшого працевлаштування в МЗС. Тобто, якщо говорити про систему дипломатичної служби, то це 18 осіб", - відповіли у МЗС на запит агенції. 

У МЗС зазначили, що загалом гранична чисельність співробітників закордонних дипломатичних установ України - 1485 осіб.

"Кількість тих, хто не повернувся, насправді становить 1%", - додали в МЗС.

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Також наголошується, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба має чітку позицію: усі дипломати без винятків мають дотримуватися наказів МЗС щодо повернення після завершення їхніх відряджень.

"Показово, що публікація в "Дзеркалі тижня" з неправдивою інформацією збіглася в часі з дискредитаційною кампанією проти українських дипломатів, розгорнутою Службою зовнішньої розвідки РФ", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, Дзеркало тижня опублікувало матеріал, у якому стверджується, що з початку минулого року з посольств України за кордоном не повернулися від 40 до 60% співробітників дипломатичних відомств
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Топ коментарі
+5
поперше -18 це не один, а майже 1.5%, подруге - 18+15, а по третє - відсоток треба рахувати не від "граничної чисельності усих дипломатів", а від тих, чий термін вийшов, і які мали повертатись в Україну. І ось тут мабудь 18+15=40 або 60%!!!
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07.08.2023 19:05
+3
хто тоді розпускав фейки? стаття в криміналі є про це?
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07.08.2023 18:21
+3
Не повертаються 49%?
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07.08.2023 18:21
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хто тоді розпускав фейки? стаття в криміналі є про це?
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07.08.2023 18:21 Відповісти
Та хто, Мостова з Гриценком
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07.08.2023 18:59 Відповісти
грицацуєв, той підар може... мразота ще та....
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07.08.2023 19:03 Відповісти
Так, а Мостова дружина онного, власниця та головний редактор Зеркало нєдєлі
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07.08.2023 19:10 Відповісти
Не повертаються 49%?
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07.08.2023 18:21 Відповісти
Не повертаються 73%?
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07.08.2023 18:23 Відповісти
Хто путін? Чий Крим?
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07.08.2023 18:46 Відповісти
+20%
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07.08.2023 18:49 Відповісти
"Кількість тих, хто не повернувся, насправді становить 1%", - додали в МЗС.
======
1% від загальної кількості чи від тої що мали повернутися? Здається хтось тут бреше...
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07.08.2023 18:27 Відповісти
Так, без відповіді чомусь лишилося питання: а скільки ж повернулося в Україну за цей час!
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07.08.2023 21:22 Відповісти
> після закінчення відрядження звільнилися з МЗС і не повернулися
Так от этих же процент считался, а не от всех. Если бы от всех считали, то написали бы, что половина дипломатов сбежали со службы.
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07.08.2023 18:27 Відповісти
Тобто - він виїхав завдяки своїй службі в МЗС, звільнився, і залишився там.

Типове використання службового положення в особистих цілях!
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07.08.2023 18:29 Відповісти
Що, ще більше?
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07.08.2023 18:32 Відповісти
рази в 2
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07.08.2023 19:16 Відповісти
От жеж кіздуни. Вони надали цифри скільки не повернулося, але не надали цифри скільки повернулося. Не всім жеж тим півтора тисячам закордонних співробітників треба повертатися.
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07.08.2023 18:40 Відповісти
Главное правильно считать,достойные ученики московита джугашвили.
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07.08.2023 18:42 Відповісти
якась маніпуляція цифрами, який 1%,
без зобовʼязань - то не повинен повернутися?
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07.08.2023 18:43 Відповісти
кулєба тінь табуретки єрмака. навіть був би ку самой табуреткой. і то мало шо рішав би.
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07.08.2023 18:48 Відповісти
"НЕ верю!"
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07.08.2023 18:48 Відповісти
Драпають кацапські консерви і щурі.
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07.08.2023 18:50 Відповісти
зе влада роблять усе щоб їх чада не воювали, бо на їх думку воювати мають найбідніші, а вони "еліта" ...

Pandamonium: 22-річний Дмитро Копанчук, син нардепки Олени Копанчук від СН 1 січня перетнув кордон для супроводу батька Володимира Копанчука з 2 гр. інвалідності. 7 лютого батько повернувся без сина. Дмитро - депутат СН міськради в Рудках Львівської області. Родина від пояснень відмовилась.
Neinzenergarik: Там ещё и владимира надо переосвидетельствовать на инвалидность.
Олег Леусенко: За Україну воюють українці, киримли, англійці, американці, поляки, білоруси, грузини, чехи, чеченці, словаки, китайці, іудеї і т.д. Лише слуги нікому невідомого народу не йдуть на фронт. Серед провладної партії слуг Зеленського найбільша кількість колаборантів і мародерів. Збіг?
Дмитрий: Выкусите Порохоботы! Украина очередной раз нанесла успешный удар по Чонгару! А для того, чтобы сейчас успешно его бомбить, нужно было его сначала разминировать!

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07.08.2023 18:51 Відповісти
поперше -18 це не один, а майже 1.5%, подруге - 18+15, а по третє - відсоток треба рахувати не від "граничної чисельності усих дипломатів", а від тих, чий термін вийшов, і які мали повертатись в Україну. І ось тут мабудь 18+15=40 або 60%!!!
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07.08.2023 19:05 Відповісти
манипуляции информацией для зебобиков. В одних министерствах яйца на килограмы покупают,у других своя особенная математика.
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07.08.2023 19:47 Відповісти
Верить зебобикам и Слугам народа - себя не уважать.
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07.08.2023 19:45 Відповісти
tZE inform.
Міністр закордонних справ який терпить призначення "консультантів по сексуальним питанням" послами і втручання "єрмаків" в сферу дипломатичного протоколу - не вартий нічого.
Але воно ж... "кулеба"...
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07.08.2023 20:18 Відповісти
Слідкуйте уважно за руками: не повернулося 18, а всього дипломатів 1485. Тобто 1% від загальної кількості дипломатів, а не від кількості тих, хто мав повернутися!
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07.08.2023 20:24 Відповісти
Действительно, согласно ответа 40-60% это не правда,

на самом деле у 18ти закончилась коммандировка, и все 18 дипломатов не вернулось.

Т.е. 100% не возврат
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07.08.2023 22:34 Відповісти
Также отмечается, что у министра иностранных дел Дмитрия Кулеба четкая позиция: все дипломаты без исключений должны придерживаться приказов МИД о возвращении после завершения их командировок.

А в чем проблема, что приказы не исполняются?

Какая ответсвтенность у дипломатов и Кулебы, который выдает приказы, которые не исполняются.
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07.08.2023 22:36 Відповісти
Та Кулебі взагалі похер, Дерьмак і без послів обійдеться.
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07.08.2023 23:28 Відповісти
 
 