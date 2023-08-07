Демонтаж дорожніх знаків з написами українською мовою на ТОТ Херсонщини - це прояв лінгвоциду, - Кремінь

На лівобережжі Херсонщини окупаційна влада демонтує дорожні знаки з написами українською мовою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи оприлюднену російськими медіа інформацію щодо демонтажу дороговказів, виконаних українською мовою, на ділянці автомобільної дороги Херсон-Генічеськ.

"Окупанти називають такі дії "заходами підтримки безпеки дорожньої інфраструктури". Насправді ж - це цілеспрямоване витіснення української мови як визначальної озна­ки української нації. Будь-які дії, спрямовані на звуження сфери функціонування української мови, є проявами злочинної політики лінгвоциду", - наголосив Кремінь.

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Як зауважив мовний омбудсмен, факти дискримінації чи репресій проти українців за мовною ознакою мають стати предметом судових міжнародних розглядів.

Кремінь додав, що окупанти та колаборанти, які прагнуть нав’язати українцям свою мову, відтворивши на українських землях колонізаторську політику радянського союзу, будуть покарані",

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Секретаріат Уповноваженого продовжує документувати факти лінгвоциду та передавати відповідну інформацію до правоохоронних органів. Повідомити про випадки лінгвоциду можна на електронну пошту: [email protected].

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