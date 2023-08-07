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Демонтаж дорожніх знаків з написами українською мовою на ТОТ Херсонщини - це прояв лінгвоциду, - Кремінь

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

знак,окупація,перейменування

На лівобережжі Херсонщини окупаційна влада демонтує дорожні знаки з написами українською мовою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи оприлюднену російськими медіа інформацію щодо демонтажу дороговказів, виконаних українською мовою, на ділянці автомобільної дороги Херсон-Генічеськ.

"Окупанти називають такі дії "заходами підтримки безпеки дорожньої інфраструктури". Насправді ж - це цілеспрямоване витіснення української мови як визначальної озна­ки української нації. Будь-які дії, спрямовані на звуження сфери функціонування української мови, є проявами злочинної політики лінгвоциду", - наголосив  Кремінь.

Також читайте: Україна має внести у Кримінальний кодекс відповідальність за злочин лінгвоциду, - Кремінь

Як зауважив мовний омбудсмен, факти дискримінації чи репресій проти українців за мовною ознакою мають стати предметом судових міжнародних розглядів.

Кремінь додав, що окупанти та колаборанти, які прагнуть нав’язати українцям свою мову, відтворивши на українських землях колонізаторську політику радянського союзу, будуть покарані",

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Секретаріат Уповноваженого продовжує документувати факти лінгвоциду та передавати відповідну інформацію до правоохоронних органів. Повідомити про випадки лінгвоциду можна на електронну пошту: [email protected].

Також читайте: Кремінь: З початку року - 455 звернень про порушення мовного законодавства

Автор: Анастасія Потіха
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Це просто ще один з проявів рашизму!
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07.08.2023 18:36 Відповісти
Ого які замашки. Тепер кацапам треба буде виставити рахунки за відновлення дорожніх знаків за розцінками різникоффа.
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07.08.2023 18:54 Відповісти
Ірина Фаріон ще два десятків років тому кричала що мова це зброя, а ось і приклад. Московини найперше позбавляються української мови. Навіть після такого випадку знайдуться очманілі ідіоти для яких Фаріон фашистка і провокатор.
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07.08.2023 18:59 Відповісти
Спасай срочно мову, хватай автомат
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07.08.2023 19:34 Відповісти
Нема сечі, козломордий?
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07.08.2023 19:43 Відповісти
Дурню,нашу мову потрібно захищати від таких разумовичів.Її не знищиш,як би тобі не хотілося.Просто покарання і нетерпимість до захисників "русского языка и культуры" повинно бути жорстке і не розтягуватись на роки.По відношенню до церкви-ще можна зрозуміти .Старі люди пам*ятають комуняк,які зараз,раптом, згадали про Томос,про патріархати,а раніше Паску не дозволяли освячувати.
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07.08.2023 20:52 Відповісти
Свинособаки в своем репертуаре.
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07.08.2023 20:44 Відповісти
Що таке десяток дорожних знаків, коли в Україні за державні кошти сам Президент створив російськомовний телеканад "Фрідом" і нікому до цього немає справи. А це знищення української мови і ворощування кацапів тут, за наші гроші.
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07.08.2023 20:58 Відповісти
 
 