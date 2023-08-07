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Новини Суспільство
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Полтавщина (733) військкомат (374) ДБР (2567)

ДБР повідомило про підозру військкому з Полтавщини, який жорстоко побив свого підлеглого

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

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На Полтавщині працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з районних відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він разом з двома іншими військовими побив до втрати свідомості підлеглого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що керівник районного ТЦК мав особисту неприязнь до потерпілого, бо той відкрито говорив про різні конфлікті ситуації, які були в колективі. Щоб "прикрити рота" підлеглому, воєнком вирішив провести "виховну роботу".

Посадовець взяв із собою головного сержанта та солдата, безпосереднім керівником яких був потерпілий. На двох автомобілях близько опівночі вони під’їхали до будинку потерпілого та викликали його по телефону на розмову.

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Коли чоловік вийшов із будинку, його оточили та після словесної перепалки почали бити. Більшість ударів прийшла в тулуб та голову. Побиття продовжувалося навіть, коли він лежав на землі.

Потерпілий на деякий час втратив свідомість, а коли кривдники поїхали, ледве зміг зайти до своєї квартири. Швидку для військового викликали сусіди, коли побачили його в безпорадному стані.

У лікарні йому діагностувати численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та надірване вухо.

Керівнику районного ТЦК, а також ще одному учаснику побиття повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень та погрозу або насильство щодо начальника (ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 405).

Вирішується питання повідомлення про підозру третьому учаснику побиття. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 12 років.

ДБР повідомило про підозру військкому з Полтавщини, який жорстоко побив свого підлеглого 01
ДБР повідомило про підозру військкому з Полтавщини, який жорстоко побив свого підлеглого 02
ДБР повідомило про підозру військкому з Полтавщини, який жорстоко побив свого підлеглого 03

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
****** правоохоронні органи!
Яке перевищення службових повноважень,приїхати вночі додому і побити це де така служба?
Це замах на вбивство! до 15 років!
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07.08.2023 19:06
+13
ТЦК та СП це *****...й совок разом із тими хто в них працює!!!!!! Ухилянти, хабарники, пристосуванці і тому подібна жирна ****...та!
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07.08.2023 19:14
+12
Млять, просто дивишся на то тцк, та то шобла злочинців, там один б'є підлеглого битою бейсбольною в той час другий знімає на телефон, в Одесі так мобілізує що купляє віли в Іспанії, тут зібрав ще два злочинця і приїхали на разборки побили підлеглого який мішав вчиняти злочини (доречі тут не перевищення повноважень, а викрадення і катування людини групою осіб), по вмій країні відео де члени тцк викрадають людей і насильно садять в авто і везуть в невідомому напрямку!!!
Що це робиться???
Як ви думаєте люди які бачать це все як будуть ставитись до тих вояків, які зараз воюють та носять з цими папуасами одну форму, як вони будуть реагувати на однострій коли наші справжні захисники повернуться додому ???
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07.08.2023 19:21
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Не по темі, але може зацікавити: на Інтерактивній мапі залізниць України https://station.in.ua/map , останнє оновлення 03.12.2022 20:27 Крим позначено як:
"Автономна Республіка Крим Россия Южній Федеральньій округ Республика Крьім"
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07.08.2023 19:00 Відповісти
Що ******* коїться в країні !?
Хто цих покидьків призначає на посади ?
Може почати зверху *****..!
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07.08.2023 19:05 Відповісти
народ
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07.08.2023 19:46 Відповісти
Тоді вже "нарід" через вибори президента, у яких переміг той, кто призначив дєрьмака керувати країною.
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07.08.2023 20:12 Відповісти
****** правоохоронні органи!
Яке перевищення службових повноважень,приїхати вночі додому і побити це де така служба?
Це замах на вбивство! до 15 років!
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07.08.2023 19:06 Відповісти
ТЦК та СП це *****...й совок разом із тими хто в них працює!!!!!! Ухилянти, хабарники, пристосуванці і тому подібна жирна ****...та!
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07.08.2023 19:14 Відповісти
Всіх з районного ТЦК СП на фронт, набрати Воїнів які мають поранення на роботу!!
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07.08.2023 19:20 Відповісти
Їх на фронт- а вони перебіжуть до ворога.
І будуть воювати проти України.
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07.08.2023 20:36 Відповісти
хіба вже зовсім дурні. Бо перебіжчиків точно поставлять спереду заградотрядов.
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07.08.2023 23:37 Відповісти
Млять, просто дивишся на то тцк, та то шобла злочинців, там один б'є підлеглого битою бейсбольною в той час другий знімає на телефон, в Одесі так мобілізує що купляє віли в Іспанії, тут зібрав ще два злочинця і приїхали на разборки побили підлеглого який мішав вчиняти злочини (доречі тут не перевищення повноважень, а викрадення і катування людини групою осіб), по вмій країні відео де члени тцк викрадають людей і насильно садять в авто і везуть в невідомому напрямку!!!
Що це робиться???
Як ви думаєте люди які бачать це все як будуть ставитись до тих вояків, які зараз воюють та носять з цими папуасами одну форму, як вони будуть реагувати на однострій коли наші справжні захисники повернуться додому ???
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07.08.2023 19:21 Відповісти
Пане Вадим Карапіщенко,а ви не переживайте так за реакцію людей на військову форму.Українці з повагою будуть до неї ставитися,особливо після війни.Що там відбулося-черговий хайп журнашлюхи.Пішла "команда"мочити воєнкомів,напевне,а то уклоністи,чотирьох разові уклоністи...Нікого "прощати" не можна.Як же треба було довести інших,щоб до тебе вночі приїхали морду бити?Надіялись,що до "мужика",та ні-заяву в поліцію накатав...
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07.08.2023 20:42 Відповісти
Яка "журнашлюха", ви про кого?
Надіялись,що до "мужика"? Це що за надії таки? Якого "мужика"? Написано - начальник взяв двох поплічників та напав на потерпілого. Україна це не совок - злочин має бути розслідуваний, винні справедливо покарані.
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07.08.2023 21:10 Відповісти
Пане, Сергію, а ви попробуйте без тексту і слів журналіста змоделювати ситуацію...Ніч,сиджу вдома-радію,що вдень нас%ав начальнику в душу-ну послав,або підставив...Раптом він появляється біля мого будинку.Я,безсмертий і безстрашний,виходжу один проти начальника і "поплічників"-це від "акули пера".Зрозуміло,що такого "звєря"бити не будуть...А тут "вломили-вся хоробрість пропала, і я в поліцію,побої,заява-ступінь отриманих травм...По "мужицьки",і головне-безстрашно...
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08.08.2023 17:15 Відповісти
Де ви побачили журналіста та якісь його слова?
Я побачив лише заяву ДБР для ЗМІ: "На Полтавщині працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з районних відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він разом з двома іншими військовими побив до втрати свідомості підлеглого."
Звідки у вас ті фантазії про "по мужицьки" (а по жіночому - інакше?), і чому у вашої моделі винна саме жертва нападу?
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08.08.2023 18:20 Відповісти
Пане Сергій,щодо "жертви",то тут тільки один з варіантів...А "по мужицьки"чи "по чоловічому"-попробую пояснити на прикладах,щоб не було звинувачень у сексизмі.Ота гидота кива-депутат ОПЗЖ-спророкував бійку в ресторані-відома історія.Поліз вдарити опонента головою,натомість одержав прямий в голову-і "всрався"...Так він поступив не по чоловічому-в той же день написав заяву в поліцію-побили,нанесли важкі тілесні-струс мозку...Але в поліції теж знають,що там мозку нема,і струс не зарахували...
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09.08.2023 15:47 Відповісти
Чомусь з Кивою у вас як й з вигаданим журналістом - все навиворіт.
Кива не спровокував бійку, саме він її почав вдаривши першим, тому на нього й відкрили справу: "Генеральний прокурор Руслан Рябошапка порушив провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень громадянину народним депутатом України за заявою потерпілого. Згідно із заявою, народний депутат України, перебуваючи в одному з ресторанів Києва 22 січня 2020 року, вдарив потерпілого головою в обличчя. Подію кваліфікували за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження)."
То чому ви все "не по чоловічому" перекручуєте?
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10.08.2023 10:12 Відповісти
Махновщина форэфер! Мурчики мля!
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07.08.2023 23:42 Відповісти
 
 