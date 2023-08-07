ДБР повідомило про підозру військкому з Полтавщини, який жорстоко побив свого підлеглого
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На Полтавщині працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з районних відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він разом з двома іншими військовими побив до втрати свідомості підлеглого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Встановлено, що керівник районного ТЦК мав особисту неприязнь до потерпілого, бо той відкрито говорив про різні конфлікті ситуації, які були в колективі. Щоб "прикрити рота" підлеглому, воєнком вирішив провести "виховну роботу".
Посадовець взяв із собою головного сержанта та солдата, безпосереднім керівником яких був потерпілий. На двох автомобілях близько опівночі вони під’їхали до будинку потерпілого та викликали його по телефону на розмову.
Коли чоловік вийшов із будинку, його оточили та після словесної перепалки почали бити. Більшість ударів прийшла в тулуб та голову. Побиття продовжувалося навіть, коли він лежав на землі.
Потерпілий на деякий час втратив свідомість, а коли кривдники поїхали, ледве зміг зайти до своєї квартири. Швидку для військового викликали сусіди, коли побачили його в безпорадному стані.
У лікарні йому діагностувати численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та надірване вухо.
Керівнику районного ТЦК, а також ще одному учаснику побиття повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень та погрозу або насильство щодо начальника (ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 405).
Вирішується питання повідомлення про підозру третьому учаснику побиття. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 12 років.
Будь ласка, зачекайте...
"Автономна Республіка Крим Россия Южній Федеральньій округ Республика Крьім"
Хто цих покидьків призначає на посади ?
Може почати зверху *****..!
Яке перевищення службових повноважень,приїхати вночі додому і побити це де така служба?
Це замах на вбивство! до 15 років!
І будуть воювати проти України.
Що це робиться???
Як ви думаєте люди які бачать це все як будуть ставитись до тих вояків, які зараз воюють та носять з цими папуасами одну форму, як вони будуть реагувати на однострій коли наші справжні захисники повернуться додому ???
Надіялись,що до "мужика"? Це що за надії таки? Якого "мужика"? Написано - начальник взяв двох поплічників та напав на потерпілого. Україна це не совок - злочин має бути розслідуваний, винні справедливо покарані.
Я побачив лише заяву ДБР для ЗМІ: "На Полтавщині працівники ДБР повідомили про підозру начальнику одного з районних відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він разом з двома іншими військовими побив до втрати свідомості підлеглого."
Звідки у вас ті фантазії про "по мужицьки" (а по жіночому - інакше?), і чому у вашої моделі винна саме жертва нападу?
Кива не спровокував бійку, саме він її почав вдаривши першим, тому на нього й відкрили справу: "Генеральний прокурор Руслан Рябошапка порушив провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень громадянину народним депутатом України за заявою потерпілого. Згідно із заявою, народний депутат України, перебуваючи в одному з ресторанів Києва 22 січня 2020 року, вдарив потерпілого головою в обличчя. Подію кваліфікували за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження)."
То чому ви все "не по чоловічому" перекручуєте?