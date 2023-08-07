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В Одеській області планують розпочати пляжний сезон після 10 серпня. Якість води стабілізувалася, - ОВА

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пляж,шезлонг

На Одещині міська влада доручила провести підготовки доступу людей на пляжі, які були закриті через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Теракт росіян на Каховській ГЕС зірвав початок пляжного сезону в Одесі. Проте станом на сьогодні констатуємо, що якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам. Підписав розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі", - зазначив Кіпер.

Кіпер зазначив, що безпека - понад усе, тому пляжі мають бути обладнані:
✔️захисними сітками, що унеможливлюють потрапляння мін
✔️спостережно-рятувальними постами
✔️буями
✔️засобами гучного мовлення
✔️наявними поблизу укриттями

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"До 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська РВА мають провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність до Одеської ОВА. Ті, хто не встигнуть, можуть подати пізніше. Але закликаю всіх укластися в строки, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів", - наголосив Кіпер.

"За прогнозом буде до +30, тож чекаємо всіх на наші найкращі в світі пляж", - звернувся Кіпер до населення.

Нагадаємо, після підриву росіянами 6 червня 2023 року Каховської ГЕС пляжі Одеси та Одещини були визнані непридатними для купання в зв’язку з суттєвим погіршенням стану води у відкритих водоймах (море, лиман) і реальної небезпеки для здоров’я населення.

Також читайте: Публічного доступу до пляжів Одеси цьогоріч знову не буде, - Братчук

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
міни вже не лякають? чи їх вже немає? все ок з макітрою?
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07.08.2023 20:06
+11
Дебилы.
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07.08.2023 20:15
+6
Смотрящєму Кіперу потрібні гроші, які він бере хабарями від власників курортних і суміжних бізнесів. Зрозуміло, що частину він передає "нагору" до оп.
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07.08.2023 20:12
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07.08.2023 20:01 Відповісти
Тобто вже не криються з тим, що виборні органи(обласна і міська Ради) вже нічого не вирішують. Всім керує "смотрящій" Кіпер. Недарма він місяць тому, під час президентських гастролей зєлі в Одесі розважав клоуна, в тому числі і дєвочкамі.
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07.08.2023 20:20 Відповісти
міни вже не лякають? чи їх вже немає? все ок з макітрою?
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07.08.2023 20:06 Відповісти
На пляжах будут шашлыки на майские, или позже. А какая разница?
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07.08.2023 21:05 Відповісти
Там же сказано - на пляжах які мають захисні сітки.
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07.08.2023 23:02 Відповісти
Коли стояла каховська ГЕС і після виходу нарассєї із зернової угоди не було додатково заміновано підходи до українських портів було "неначасі", а зараз так "начасі"?
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07.08.2023 20:07 Відповісти
Смотрящєму Кіперу потрібні гроші, які він бере хабарями від власників курортних і суміжних бізнесів. Зрозуміло, що частину він передає "нагору" до оп.
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07.08.2023 20:12 Відповісти
Вспомнился случай в прошлом году, где мужику оторвало голову миной... Праздновал свой день рождения.
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07.08.2023 20:15 Відповісти
Дебилы.
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07.08.2023 20:15 Відповісти
А якщо прилетить?
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07.08.2023 20:17 Відповісти
Еге ж.
Пляжний сезон - то є нагальна потреба, він просто конче необхідний!
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07.08.2023 20:20 Відповісти
Можна було і не закривати, купатися в морі чи ні, враховуючи всі ризики,на мій погляд, це право і вибір кожного особисто,
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07.08.2023 20:21 Відповісти
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07.08.2023 20:22 Відповісти
Вже місяць як пляжи Одеси сповнені людей.
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07.08.2023 20:23 Відповісти
Ну надо же где-то уклонистов отлавливать.
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07.08.2023 20:36 Відповісти
Уррра!!!! ЗЄля,можеш свої жілєзні яйця помить !!!
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07.08.2023 20:36 Відповісти
Ага, щоб ще вивітрився запах справжнього воїна?
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07.08.2023 21:01 Відповісти
сповна розуму? враховуючи вітер, течії та багато інших природних чинників, треба в режимі реального часу без перерви тралити пісок в морі біля тих пляжів... не кажучі вже, дійсно, наскільки ласим буде цей період для тих, хто пускає онікси...
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07.08.2023 20:36 Відповісти
Тож буде індикатор адекватності. Нормальна людина туди не піде.
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07.08.2023 22:47 Відповісти
А концерти кварталу і різних малоросів в "Аркадії" і зараз проходять? Ну війна ж в головах закінчилась.
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07.08.2023 20:59 Відповісти
Ми ще дивуємося з московитів, які їдуть відпочивати в Крим.
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07.08.2023 21:29 Відповісти
 
 