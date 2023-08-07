Зеленський – у річницю агресії РФ проти Грузії: Лише повна деокупація і покарання загарбника поверне мир у Європу
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до грузинського народу в 15-ту річницю вторгнення РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву Президент України Володимир Зеленський опублікував у Twitter.
"У 15-ту річницю початку збройної агресії РФ проти Грузії висловлюємо солідарність із грузинським народом і рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності цієї країни", - наголосив Зеленський.
"Лише повна деокупація українських та грузинських земель, покарання російського загарбника й відшкодування завданих ним збитків поверне мир і стабільність у Європу та світ", - додав він.
Топ коментарі
+11 Alex Sav 8157c114
показати весь коментар07.08.2023 20:33
+8 Olga A 6130c05e
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+7 Остап Покотило
показати весь коментар07.08.2023 20:34
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Будь ласка, зачекайте...
Інакше за що гинуть наші хлопці???????? Щоб ото лайно і далі нас грабувало???? І щоб всіляки дерьмаки і далі сиділо на державних таємницях???
дороблюють другу половину.
вже пора почати будувати який неякий земавзолей, все саме до цього йде!
я б його назвав - "Коли нам не було різніці"
- Кто знает, сколька будэт трижди три? Пэтров!
- Девять!
- Садысь, два! Иванов!
- Девять...
- Садысь, два! Гоги!
- Сэм, учытель!
- Да, гдэ-то так - сэм-восэм...
Ця історія про те, чому ті хто вже виїхав (до чи під час великої війни) не повернуться у своїй переважній більшості... Особливо, якщо ця влада залишається.
там куди вони виїхали - мало хто повернеться.
повірте, знаю...
А ще 20 травня 2021 р. зеленський не міг назвати путіна вбивцею
https://www.youtube.com/watch?v=mtAjz5Q5Hv0
і 4 рази не в окопах, а верховним хрипом? - це дві різні служби...