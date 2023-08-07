УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14817 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
1 485 33
Грузія (1419) Зеленський (17459) Росія (47244)

Зеленський – у річницю агресії РФ проти Грузії: Лише повна деокупація і покарання загарбника поверне мир у Європу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до грузинського народу в 15-ту річницю вторгнення РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву Президент України Володимир Зеленський опублікував у Twitter.

"У 15-ту річницю початку збройної агресії РФ проти Грузії висловлюємо солідарність із грузинським народом і рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності цієї країни", - наголосив Зеленський.

"Лише повна деокупація українських та грузинських земель, покарання російського загарбника й відшкодування завданих ним збитків поверне мир і стабільність у Європу та світ", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Батумі побили російського туриста: "Вы че бл#дь! Я русский, я горжусь этим!" ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
тільки після повного заасфальтування України ми зелена наволоч візьмемся за европу.. якщо нас не посадять навічно
показати весь коментар
07.08.2023 20:33
+8
Посадимо! Ще й як посадимо!!!
Інакше за що гинуть наші хлопці???????? Щоб ото лайно і далі нас грабувало???? І щоб всіляки дерьмаки і далі сиділо на державних таємницях???
показати весь коментар
07.08.2023 20:44
+7
Вот это он нам открыл глаза...
показати весь коментар
07.08.2023 20:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тільки після повного заасфальтування України ми зелена наволоч візьмемся за европу.. якщо нас не посадять навічно
показати весь коментар
07.08.2023 20:33 Відповісти
Посадимо! Ще й як посадимо!!!
Інакше за що гинуть наші хлопці???????? Щоб ото лайно і далі нас грабувало???? І щоб всіляки дерьмаки і далі сиділо на державних таємницях???
показати весь коментар
07.08.2023 20:44 Відповісти
Вот это он нам открыл глаза...
показати весь коментар
07.08.2023 20:34 Відповісти
Пора вже відкривати перелік Його чудес.
показати весь коментар
07.08.2023 20:47 Відповісти
Прижиттєво не канонізують..
показати весь коментар
07.08.2023 21:01 Відповісти
Ну чому...он сказал - паєхалі!...і многіє увєравалі...
показати весь коментар
07.08.2023 21:14 Відповісти
запросто - півдоріг до канoнiзування вже укладено.
дороблюють другу половину.
вже пора почати будувати який неякий земавзолей, все саме до цього йде!
показати весь коментар
07.08.2023 21:36 Відповісти
МавЗЕлей
показати весь коментар
07.08.2023 22:01 Відповісти
цитатнік буби, як мао? - гарна ідея, тей хто має хист, талант і терпіння зробить неабиякий внесок в історію України,
я б його назвав - "Коли нам не було різніці"
показати весь коментар
07.08.2023 21:15 Відповісти
Перли від клована?))
показати весь коментар
07.08.2023 21:36 Відповісти
перли перли і доперли, ну не красені ми?
показати весь коментар
07.08.2023 21:42 Відповісти
Не може бути навіть і мови що Україна повинна погодитися на втрату територій. Тому що терорист так бажає.
показати весь коментар
07.08.2023 20:42 Відповісти
річниця нападу кацапні на Грузію 08.08.2008 не 07.08.2008 - ну то таке сім сім і вісім - не більше дванадцяти і взагалі яка різниця?
показати весь коментар
07.08.2023 20:43 Відповісти
Урок математики в грузинской школе. Учитель:
- Кто знает, сколька будэт трижди три? Пэтров!
- Девять!
- Садысь, два! Иванов!
- Девять...
- Садысь, два! Гоги!
- Сэм, учытель!
- Да, гдэ-то так - сэм-восэм...
показати весь коментар
07.08.2023 21:37 Відповісти
бачу ровесника
показати весь коментар
07.08.2023 21:40 Відповісти
Насправді, ця історія не про те, що після війни 3 роки не будуть випускати чоловіків закордон.

Ця історія про те, чому ті хто вже виїхав (до чи під час великої війни) не повернуться у своїй переважній більшості... Особливо, якщо ця влада залишається.
показати весь коментар
07.08.2023 20:48 Відповісти
як тільки діти отих виїхавших задовго до війни і навіть відразу після почнуть одружуватися, а вони почнуть - природа своє візьме,
там куди вони виїхали - мало хто повернеться.
повірте, знаю...
показати весь коментар
07.08.2023 20:59 Відповісти
Сьогодні день професійного спікера. Во пре його..
показати весь коментар
07.08.2023 20:58 Відповісти
Проффесор балабольних наук.
показати весь коментар
07.08.2023 21:06 Відповісти
телепень телепнем.
показати весь коментар
07.08.2023 21:13 Відповісти
Саме теле...
показати весь коментар
07.08.2023 21:15 Відповісти
Как с плаката.
показати весь коментар
07.08.2023 21:14 Відповісти
Ти ба, як цей перевзувшийся підлий ватник заспівав.
А ще 20 травня 2021 р. зеленський не міг назвати путіна вбивцею
https://www.youtube.com/watch?v=mtAjz5Q5Hv0
показати весь коментар
07.08.2023 21:16 Відповісти
а кажуть портніков вже співає алілуйя зільонському...скоро стане міністром зільної культури...
показати весь коментар
07.08.2023 21:16 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2023 21:46 Відповісти
Шкода, що грузини виявилися такими боягузами.
показати весь коментар
07.08.2023 22:04 Відповісти
Два дні побув без кардинала Єрмака і почав говорити правильні речі).
показати весь коментар
07.08.2023 22:58 Відповісти
служити країні, яку ти обісрав в кацапських банях і зневажив 100 + раз,
і 4 рази не в окопах, а верховним хрипом? - це дві різні служби...
показати весь коментар
08.08.2023 00:55 Відповісти
А як же "нада проста пєрєстать стрєлять"? Що, вже не актуальне?
показати весь коментар
08.08.2023 01:36 Відповісти
Грузинам возвращение территорий не нужно, их все устраивает - быть республикой раши. Они явно,, двужо
показати весь коментар
08.08.2023 07:39 Відповісти
Двужопые
показати весь коментар
08.08.2023 07:40 Відповісти
 
 