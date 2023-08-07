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Румунія шукає нові шляхи для транспортування українського зерна, - голова МЗС Одобеску

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно,українське,зернові

Дії Росії посилюють продовольчу кризу в світі, тому Румунія шукає нові шляхи для транспортування українського зерна.

Про це заявила міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Румунія працює над пошуком додаткових способів допомогти транспортувати українське зерно, заявила у понеділок міністр закордонних справ країни, описавши ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні як "досить серйозну". 

"Москва створює серйозні перешкоди для експорту українського зерна, який є порятунком для вразливих людей у багатьох країнах-імпортерах, що справді посилює світову продовольчу кризу", – сказала вона.

Одобеску наголосила, що Бухарест доклав зусиль протягом останніх місяців, щоб збільшити транзит українського зерна через Румунію, зокрема шляхом розширення пропускної здатності портів та пунктів пропуску, однак "щоб побачити результати, потрібен час".

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Вона додала, що Румунія також координує роботу з Україною, "щоб зрозуміти, як ми можемо зробити більше". Цього тижня очікуються подальші переговори між Бухарестом та Києвом на цю тему.
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Спасибо Румынии и всем консолидирующимся вокруг решения проблемы.
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07.08.2023 20:38 Відповісти
добре озброєні країни шукать "шляхи" , ганьба блд
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07.08.2023 20:44 Відповісти
робити каравани кораблів - які під наглідом військового захисту
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07.08.2023 20:45 Відповісти
Напоминаю, что нормальное развитие Румынии стало возможным только после расстрела Чаушеску с его скумбриёй в прямом эфире.
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07.08.2023 21:01 Відповісти
Румунія, яка була ну зовсім вже бідною, економічно обійшла сусідку Болгарію, яка загрузла вроскаряку між Заходом та Совком.
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07.08.2023 21:12 Відповісти
У Румынии хватило политической воли придавить коррупцию и одна отчаянная баба прокурорша.
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07.08.2023 21:28 Відповісти
Так. Це було рушійною силою в економічному плані. Декілька років мерзота боялась красти, а потім країна потихеньку почала забувати як це робиться. Звісно, не все так перфектно як хотілося б румунам але поштовх був.
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07.08.2023 21:31 Відповісти
 
 