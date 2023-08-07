Головний результат боїв цього тижня - ворог ніде не просунувся, - Міноборони

На Бахмутському, Куп’янському та Лиманському напрямках тривають важкі бої, однак ЗСУ вдалося відбити усі ворожі атаки цього тижня.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вона розповіла, що на Бахмутському, Куп'янському та Лиманському напрямках тривають важкі бої. Зокрема, росіяни проводять постійні штурми на північ від Бахмута з метою повернути втрачені позиції, але українські військові їх відбивали.

"І головний наш результат, що у нас не просунувся ворог. Я вважаю, що це набагато важливіший результат, ніж все інше", - зазначила Маляр.

Вона повідомила, що українські військові відбили наступи окупантів на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Лиманському напрямках.

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"Авдіївку вони (росіяни. - Ред.) хочуть оточити, у них не виходить це зробити. Вони там задіяли і артилерію, і авіацію, але оточувати не можуть. Мар'їнку вони намагаються повністю взяти під контроль, нічого у них не виходить", - уточнила заступник міністра оборони.

Нагадаємо, вона також повідомляла, що загарбники протягом минулого тижня збільшили кількість обстрілів на Сході, використавши майже пів мільйона боєприасів.

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