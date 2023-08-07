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Головний результат боїв цього тижня - ворог ніде не просунувся, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

На Бахмутському, Куп’янському та Лиманському напрямках тривають важкі бої, однак ЗСУ вдалося відбити усі ворожі атаки цього тижня.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

Вона розповіла, що на Бахмутському, Куп'янському та Лиманському напрямках тривають важкі бої. Зокрема, росіяни проводять постійні штурми на північ від Бахмута з метою повернути втрачені позиції, але українські військові їх відбивали.

"І головний наш результат, що у нас не просунувся ворог. Я вважаю, що це набагато важливіший результат, ніж все інше", - зазначила Маляр.

Вона повідомила, що українські військові відбили наступи окупантів на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Лиманському напрямках.

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"Авдіївку вони (росіяни. - Ред.) хочуть оточити, у них не виходить це зробити. Вони там задіяли і артилерію, і авіацію, але оточувати не можуть. Мар'їнку вони намагаються повністю взяти під контроль, нічого у них не виходить", - уточнила заступник міністра оборони.

Нагадаємо, вона також повідомляла, що загарбники протягом минулого тижня збільшили кількість обстрілів на Сході, використавши майже пів мільйона боєприасів. 

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Топ коментарі
+29
"Головний результат нашого контрнаступу - ворог ніде не просунувся."
Військові теоретики минулого у своїх гробах крутяться пропелерами.
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07.08.2023 21:25
+27
У мене виник жорсткий когнітивний десонанс- ми наступаєм але слава богу , ворог ніде не просунувся.
Нажаль не смішно.
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07.08.2023 21:35
+15
Нічого собі контрнаступ,Крим вже близько... сумно все це
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07.08.2023 21:36
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Добре що в нас є заступниця Рєзнікова Ганна Маляр, яка на телемарафоні може переповісти зведення Генштабу...
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07.08.2023 21:23 Відповісти
"Головний результат нашого контрнаступу - ворог ніде не просунувся."
Військові теоретики минулого у своїх гробах крутяться пропелерами.
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07.08.2023 21:25 Відповісти
Головне досягнення контрнаступу - ворог ніде не просунувся. Страшно уявити, про що домовлялись у Джидді
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07.08.2023 21:31 Відповісти
У мене виник жорсткий когнітивний десонанс- ми наступаєм але слава богу , ворог ніде не просунувся.
Нажаль не смішно.
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07.08.2023 21:35 Відповісти
Нічого собі контрнаступ,Крим вже близько... сумно все це
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07.08.2023 21:36 Відповісти
Це все дуже х...во. Дуже. Донаступалися.
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07.08.2023 21:52 Відповісти
Господи, бережи та допомагай нашим захисникам
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07.08.2023 21:55 Відповісти
Контрнаступ йде за планом. З околиць Старомайорська в ясну погоду вже трошечкі видно набережну Ялти.
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07.08.2023 21:55 Відповісти
Скільки тут іроністів пасеться! А наступати нікому...
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07.08.2023 22:00 Відповісти
Так тримати, молодці, не довго залишилось тупим москальським чмобікам. СЛАВА УКРАЇНІ.
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07.08.2023 22:03 Відповісти
Гут,Вольдемар,гут )))
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07.08.2023 22:06 Відповісти
Даже комментировать не хочется….
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07.08.2023 22:10 Відповісти
Так,з контрнаступом все вже зрозуміло,хоча,для тих хто має мізки це було зрозуміло ще до його початку.Цікаво, чим тупий,раздрочений на "кордони 91-го року" охлос будуть годувати наступного року?
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07.08.2023 22:21 Відповісти
Карта ISW за 07.08.23 показує інший стан на фронті ніж стверджує пані Маляр. На жаль.
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07.08.2023 22:21 Відповісти
підори брали Київ за три дні, а насправді півтора року беруть за щоки. так само накукарікали обдристовичі з подоляками, будановими і єрмаками з їх прирученими експердами.
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07.08.2023 23:06 Відповісти
Формули миру їздять обговорювати не від "хорошого життя", і тим більше не тоді коли все іде за планом.
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07.08.2023 22:57 Відповісти
Доки Зеленський з його офісом не корчили з себе наполеонів і не лізли у справи військових, все було відносно добре. Відтоді як вони почали анонсувати великі контрнаступи, дати і обсяги наступів і почали призначати командуючих різних рівнів все на жаль змінилось.
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07.08.2023 23:01 Відповісти
Щось мосьвоку з ефірів пропав, мужні фотки з бліндажів,заклопотане обличчя над мапою,рекогносцировки в стилі толкового ротного ,рішучі заяви щезають зі стрічок новин.Всі ці дрюшині воєводи разом з бонапартою потихеньку переміщаються до кущів,крутять там дулі і тичуть пальцями в головкома,який відкрито сказав що для наступу необхідні умови,яких ми не маємо.
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07.08.2023 23:25 Відповісти
классный контрнаступ
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07.08.2023 23:26 Відповісти
 
 