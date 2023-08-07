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Росіяни обстріляли авіабомбами село Кругляківка на Харківщині: попередньо, двоє загиблих і семеро поранених

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

Унаслідок обстрілу авіабомбами села Кругляківка Куп’янського району Харківської області двоє людей загинуло, семеро дістали поранення.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни обстріляли чотирма керованими авіабомбами село Кругляківка, що в Куп’янському районі. Влучили по приватних будинках", - написав він.

За попередніми даними, двоє цивільних загинули, пʼятеро людей були поранені.

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У телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов надав уточнену інформацію, що близько 19:45 окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району.

За попередніми даними медиків екстреної допомоги, 2 цивільних загинули - жінка близько 45 років та чоловік близько 60 років. Госпіталізували до лікувальних установ 2 жінок та 2 чоловіків. Ще одна жінка 62 років отримала медичну допомогу на місці.

Також Синєгубов зазначив, що під повторний обстріл окупантів потрапили рятувальники. Постраждали двоє співробітників ДСНС, їх госпіталізували до медичної установи. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі. Екстрені служби працюють на місці та ліквідовують наслідки.

Росіяни обстріляли авіабомбами село Кругляківка на Харківщині: попередньо, двоє загиблих і семеро поранених 01
Росіяни обстріляли авіабомбами село Кругляківка на Харківщині: попередньо, двоє загиблих і семеро поранених 02
Росіяни обстріляли авіабомбами село Кругляківка на Харківщині: попередньо, двоє загиблих і семеро поранених 03

Автор: Анастасія Потіха
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"Росіяни обстріляли чотирма керованими авіабомбами село Кругляківка, що в Куп'янському районі. Влучили по приватних будинках", - написав він.
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Тільки Потужний Довбень Єрмак міг написати про "обстріл" авіабомбами.
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07.08.2023 21:53 Відповісти
Ось так рашиська мерзота щодено вбиває українців ,це геноцид проти народу ,тому жодного жалю до всяких там лднр немає бути ,саме те бидло кликало "русский мир".
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07.08.2023 22:08 Відповісти
Вони мабуть образились на тебе за те, що ти називав їх дебілами і казав "спасібо житєлям Донбаса за прєзідєнта п*дораса")
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07.08.2023 22:12 Відповісти
 
 