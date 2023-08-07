УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14958 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 443 15
обшук (1343) паспорт (876) репресії (1609) Енергодар (244)

Окупанти активізували обшуки в Енергодарі - перевіряють, чи є російські паспорти, - мер Орлов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

днр,окупанти

В тимчасово окупованому Енергодарі росіяни проводять обшуки та поквартирні обходи, перевіряючи наявність російського паспорта.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулі кілька днів окупанти знову помітно активізували ходіння по квартирах та проведення обшуків у енергодарців. У ці вихідні найбільше таких випадків було зафіксовано в 1 мікрорайоні Енергодара, хоча точково навідувались і в інші райони міста", - поінформував Орлов.

За його словами, поведінка російських загарбників під час обшуків не змінилася. Насамперед вони вимагають показати російський паспорт, а за його відсутності починають максимально тиснути та погрожувати.

"Останнім часом стали встановлювати конкретні терміни, в які зобовʼязують людей отримати той недодокумент. Найчастіше називають тижневий термін", - розповів Орлов.

Також читайте: Окупанти обшукали дім кримського татарина Зекеряєва, а потім його з дружиною відвезли до Сімферополя

Загарбники погрожують, що в разі відмови наступна "бесіда" буде вже у катівні "за дуже некомфортних та болісних умов". Також лякають депортацією, але насправді "депортованих" відводять у катівні, і звідти вони вже не повертаються. 

Орлов наголошує, що енергодарцям варто бути дуже обережними, коли вони виходять на звʼязок з родичами, які перебувають на підконтрольній Україні території. Адже на вулицях міста багато спецавтомобілів РЕБ, за допомогою яких загарбники пеленгують звʼязок і намагаються контролювати енергодарців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти посилюють репресії проти українців, які відмовляються від паспортів РФ, - Центр нацспротиву
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Ось як працювати треба!
А у нас всяка пиз....................ота типу бужанського, шуфрича, дубінського, бойка у верховній раді собі споуійно торчать!
Так війни не виграються з такими агентами орківськими у владі...
показати весь коментар
07.08.2023 21:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось як працювати треба!
А у нас всяка пиз....................ота типу бужанського, шуфрича, дубінського, бойка у верховній раді собі споуійно торчать!
Так війни не виграються з такими агентами орківськими у владі...
показати весь коментар
07.08.2023 21:55 Відповісти
як тільки ЗСУ прорве кацапську оборону
тоді і підуть найголовніші зелені резерви - батальони наступу "Монако", "Відень", "Куршавель" в прорив ротами.
а до тих хлопці з матюченею і люттю роблять своє діло...
показати весь коментар
07.08.2023 22:09 Відповісти
а щде там *мер орлов* ? трускавець?******
показати весь коментар
07.08.2023 22:09 Відповісти
Дурню, він у Запоріжжі.
показати весь коментар
08.08.2023 00:29 Відповісти
Рузьге! Обережніше, бо ********* остаточно з тими паспортами!
Щоб не допустити непоправного, відповідьте собі:
1. Як давно ви почали думати о рузьге паспортах?
2. Чи часто ви думаєте о рузьге паспортах?
3. Що ви відчуваєте, коли думаєте о рузьге паспортах?
показати весь коментар
07.08.2023 22:11 Відповісти
шукають рюзьпаспорти? кацапи? серйозно?
показати весь коментар
07.08.2023 22:16 Відповісти
паспорт *ідарів без загрози життю чи здоров'ю це визнання що сам *ідар і зрадник.
показати весь коментар
07.08.2023 22:17 Відповісти
В Криму тревожно ! Кацапня опять перекрила Керченський міст !
показати весь коментар
07.08.2023 22:21 Відповісти
Якого біса українці працюють на окупантів, вже досить часу було виїхати через Прибалтику на вільну Україну, а якщо залишилися, значить їх влаштовує ворожа влада.
показати весь коментар
07.08.2023 22:27 Відповісти
Идиот **#нутый
показати весь коментар
07.08.2023 23:10 Відповісти
кацапня скоро всіх ждунів наголо побриє, що б відлічати ненадьожних.
показати весь коментар
07.08.2023 22:30 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2023 22:33 Відповісти
буба зареєструвався?
показати весь коментар
07.08.2023 22:39 Відповісти
Ну так освобождайте город, чтобы никто не ходил и не заставлял паспорта получать. А то сдали город за 1 день, а назад вернуть никто и не пытается с марта прошлого года
показати весь коментар
07.08.2023 23:07 Відповісти
Сдали город и всю Украину 21.04.19.
показати весь коментар
08.08.2023 00:31 Відповісти
 
 