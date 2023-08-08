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обстріл (21130) Донецька область (5705) Покровськ (94) балістичні ракети (121)

Ворог, імовірно, використав "Іскандери" для удару по Покровську, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

покровськ

У Офісі Генпрокурора припускають, що ворог завдавав удару по Покровську балістичними ракетами "Іскандер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ОГП.

"7 серпня 2023 року близько 19:15 армія РФ, ймовірно із застосуванням ракет "Іскандер", обстріляла житлову забудову м. Покровська. За попередніми даними, в результаті влучання у 5-поверховий будинок пʼятеро людей загинули...", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК).

Інформацію про те, що удар було завдано "Іскандерами" підтвердив у відеозверненні і президент Володимр Зеленський. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ударів РФ по Покровську відомо про двох загиблих і чотирьох поранених (ОНОВЛЕНО). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу житлових будинків у Покровську (Донецька область) 5 людей загинуло, 31 зазнали поранення. Серед загиблих та поранених - рятувальники і поліцейські.
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Кацапи і кремлівське бидло ,
будьте ви прокляті і ваші виродки назавжди 😡
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07.08.2023 22:31 Відповісти
кремлівське бидло і московитське кодло краще всього проклянуть дрони, тепловізори, прціли та багато іншого, чим ми підтримаєм наше військо. на бога сподівайтесь, а війську допомогайте чим хто може.
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07.08.2023 23:20 Відповісти
треба у відповыдь запускати дрони по житлових кварталах кацапоъдів. бо досраки їм ті відосіки з пустими погрозами.
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07.08.2023 22:45 Відповісти
Давайте для цивілізованого світу станемо такими ж як і кацапи - терористами, які б'ють по цивільним. Тоді і зброю отримаємо всю, яку забажаємо.
На жаль, сам "мудрий нарід" себе загнав в цю дупу, коли знищив і розпродав все, що нашару дісталося після розпаду срср - бомбардувальники, ракети, частиною з яких нас зараз і обстрілюють. Не треба було б жалітися, що не дають ракети дальністю 280 км, коли у самих було більше тисячі ракет дальністю 2,5 тисячі кілометрів, але ж ними Кучма платив за "дешевий" газ.

Ударами по цивільним ми втратимо всю підтримку і залишимось із дронами власного виробництва, якими дуже добре вибивати скло у московських вікнах, бо нічого іншого ми не виробили, власні ракети у нас лише у мріях, а бронетехніки власної вже давно нема. Ну то як, все ще хочеться бути терористами, як кацапи? Тоді нам не в ЄС місце, а ближче до тайожного союзу з москальськими дикунами.
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07.08.2023 23:45 Відповісти
А сенс бити по цивільним, краще арту, броню, кораблі і логістику нищити 🤦
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08.08.2023 08:57 Відповісти
коли почне прилітаіти по цивільних кацапоїдах на теріторії РФ от тоді вони запитають свого пукіна що це за СВО таке ? а то вони тільки сміються в чатах як їх ракети житлові будинки "чубатых " нищать та "хохликов" вбивають. повірьте арти та броні в них вистачить ще на 20 років війни. в нас людей немає для такої довгої віни
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08.08.2023 15:21 Відповісти
Зелені гельмінти з прокуратури, які не знають нічого про ******* озброєння, щось 'припускають' про ракети. Я також можу 'припустити', які хабарі давали їхні батьки, щоб влаштувати на юридичний.
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07.08.2023 23:03 Відповісти
Черговий генпридурок з його офісом напевно гадають на кавовій гущі чи на випорожненнях новоявленого наполеончика.
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07.08.2023 23:14 Відповісти
Оце ! Новоявлений наполеончик ! Цікаво, а хто попередній ? " Только в глаза смотреть!"
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07.08.2023 23:48 Відповісти
заглянь краще в шокулудну дупу.
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08.08.2023 00:03 Відповісти
Шоколадна дупа? Це, мабуть, Ваші вподобання. Я - пас.
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08.08.2023 00:17 Відповісти
 
 