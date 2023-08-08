Ворог, імовірно, використав "Іскандери" для удару по Покровську, - Офіс Генпрокурора
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У Офісі Генпрокурора припускають, що ворог завдавав удару по Покровську балістичними ракетами "Іскандер".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ОГП.
"7 серпня 2023 року близько 19:15 армія РФ, ймовірно із застосуванням ракет "Іскандер", обстріляла житлову забудову м. Покровська. За попередніми даними, в результаті влучання у 5-поверховий будинок пʼятеро людей загинули...", - йдеться в повідомленні.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК).
Інформацію про те, що удар було завдано "Іскандерами" підтвердив у відеозверненні і президент Володимр Зеленський.
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу житлових будинків у Покровську (Донецька область) 5 людей загинуло, 31 зазнали поранення. Серед загиблих та поранених - рятувальники і поліцейські.
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будьте ви прокляті і ваші виродки назавжди 😡
На жаль, сам "мудрий нарід" себе загнав в цю дупу, коли знищив і розпродав все, що нашару дісталося після розпаду срср - бомбардувальники, ракети, частиною з яких нас зараз і обстрілюють. Не треба було б жалітися, що не дають ракети дальністю 280 км, коли у самих було більше тисячі ракет дальністю 2,5 тисячі кілометрів, але ж ними Кучма платив за "дешевий" газ.
Ударами по цивільним ми втратимо всю підтримку і залишимось із дронами власного виробництва, якими дуже добре вибивати скло у московських вікнах, бо нічого іншого ми не виробили, власні ракети у нас лише у мріях, а бронетехніки власної вже давно нема. Ну то як, все ще хочеться бути терористами, як кацапи? Тоді нам не в ЄС місце, а ближче до тайожного союзу з москальськими дикунами.