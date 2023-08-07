605 0
Протягом 7 серпня росіяни 11 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 88 вибухів, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Обстріляно 7 населених пунктів у 4 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Середино-Будській, Великописарівській.
Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, були обстріляні:
- Краснопільська громада: мінометний обстріл (32 вибухи).
- Білопільська громада: обстріл з гранатомету (27 вибухів), міномет (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: мінометний обстріл (18 вибухів), обстріл з гранатомету (4 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.
- Великописарівська громада: мінометний обстріл (5 вибухів).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...