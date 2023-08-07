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обстріл (21130) Сумська область (2207)

Протягом 7 серпня росіяни 11 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 88 вибухів, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Обстріляно 7 населених пунктів у 4 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Середино-Будській, Великописарівській.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, були обстріляні:

- Краснопільська громада: мінометний обстріл (32 вибухи).

- Білопільська громада: обстріл з гранатомету (27 вибухів), міномет (2 вибухи).

- Середино-Будська громада: мінометний обстріл (18 вибухів), обстріл з гранатомету (4 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

- Великописарівська громада: мінометний обстріл (5 вибухів).

Також читайте: Протягом 6 серпня росіяни 21 раз обстріляли Сумщину - зафіксовано 139 вибухів, - ОВА

Автор: Анастасія Потіха
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