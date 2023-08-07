США продовжуватимуть тиснути на Росію, щоб повернути її до зернової угоди, - Держдеп
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Сполучені Штати не послаблюватимуть тиск на Росію з метою змусити її повернутися до зернової угоди. У Вашингтоні закликають інші країни чинити так само.
З такою заявою виступив у понеділок Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми продовжимо тиснути на Росію, щоби вона повернулася до Чорноморської зернової ініціативи",- заявив Міллер.
Він також наголосив, що Сполучені Штати не сприймають виправдань російської сторони, якими вона пояснює свій вихід з угоди. У цьому зв’язку Міллер підкреслив, що експорт російських добрив і російського зерна, на що жалілися в Москві, мав одні з найвищих показників впродовж дії Чорноморської ініціативи.
За його словами, США продовжать роз’яснювати решті світу, що саме Росія несе відповідальність за зрив угоди, а також за бомбардування українських портів і зернової інфраструктури.
"Отже, ми будемо наполягати на цьому й закликаємо країни по всьому світу, які залежать від експорту зерна з України та з регіону, здійснювати дипломатичний тиск на РФ",- наголосив Міллер.
Водночас він зазначив, що в Вашингтоні поки не бачать жодних ознак готовності Кремля поновити свою участь в ініціативі.
Будь ласка, зачекайте...
по криворогатому.
Погуглив. Точно так і є. Журнашлюхи обысцяны разом з зегнидами брешуть і протягують фігню.
Ось дослівно:
"Ми вкотре закликаємо Росію припинити тримати у заручниках глобальні поставки продовольства",- заявив речник Держдепартаменту США.
"The food supply for millions of Ukrainians and millions more around the world has quite literally been held hostage by the Russian military," he added. Blinken called on Russia to "stop threatening to withhold food and fertiliser exports from countries that criticise your war of aggression."
А звільняти рідну землю та будувати фабрики/заводи по переробці того збіжжя і потім торгувати кінечной продукцію, такім чином залучаючи українців до національного виробника, вони не хочуть.
Бо мерзотники та зрадники!!!
Ось дослівно:
Blinken called on Russia to "stop threatening to withhold food and fertiliser exports from countries that criticise your war of aggression."
Блінкен закликав Росію «припинити погрожувати припиненням експорту продовольства та добрив з країн, які критикують вашу агресивну війну».