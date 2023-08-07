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Новини Війна в Україні
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Держдепартамент США (1306) Росія (47244) зерновий коридор (386)

США продовжуватимуть тиснути на Росію, щоб повернути її до зернової угоди, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно,українське,зернові

Сполучені Штати не послаблюватимуть тиск на Росію з метою змусити її повернутися до зернової угоди. У Вашингтоні закликають інші країни чинити так само.

З такою заявою виступив у понеділок Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Ми продовжимо тиснути на Росію, щоби вона повернулася до Чорноморської зернової ініціативи",- заявив Міллер.

Він також наголосив, що Сполучені Штати не сприймають виправдань російської сторони, якими вона пояснює свій вихід з угоди. У цьому зв’язку Міллер підкреслив, що експорт російських добрив і російського зерна, на що жалілися в Москві, мав одні з найвищих показників впродовж дії Чорноморської ініціативи.

За його словами, США продовжать роз’яснювати решті світу, що саме Росія несе відповідальність за зрив угоди, а також за бомбардування українських портів і зернової інфраструктури.

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"Отже, ми будемо наполягати на цьому й закликаємо країни по всьому світу, які залежать від експорту зерна з України та з регіону, здійснювати дипломатичний тиск на РФ",- наголосив Міллер.

Водночас він зазначив, що в Вашингтоні поки не бачать жодних ознак готовності Кремля поновити свою участь в ініціативі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен обговорив з міністром закордонних справ Туреччини Фіданом зернову угоду
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Топ коментарі
+6
А нахіба? Зернова угода забороняє атакувати кацапські корита у новорасєйську. І це ще питання, кому вона більше треба. І це точно не Україні. Особливо у середній і далекій перспективі. Тим більше, що для її укладення з кацапів знімуть деякі санкції.
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07.08.2023 23:17
+5
Та скільки вже можна "тиснути" та "тиснути"? Може, краще один раз довбанути?
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07.08.2023 23:14
+3
гребана хЄрополітика - а смерті наших Воїнів справжні....((
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07.08.2023 23:09
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гребана хЄрополітика - а смерті наших Воїнів справжні....((
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07.08.2023 23:09 Відповісти
а в чому тиск?в фразах : "ми глубоко стурбовані" і "ми рішуче засуджуєм"? Це питання можна вирішити за один день,але треба мати яйця.
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07.08.2023 23:11 Відповісти
А як саме тиснуть? Це типу заявами "ну поверніться, ну позязя"?
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07.08.2023 23:13 Відповісти
Та скільки вже можна "тиснути" та "тиснути"? Може, краще один раз довбанути?
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07.08.2023 23:14 Відповісти
А нахіба? Зернова угода забороняє атакувати кацапські корита у новорасєйську. І це ще питання, кому вона більше треба. І це точно не Україні. Особливо у середній і далекій перспективі. Тим більше, що для її укладення з кацапів знімуть деякі санкції.
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07.08.2023 23:17 Відповісти
поміняють Ф-16 і Атакамс на зернову угоду з ****** !
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07.08.2023 23:20 Відповісти
Замість тиску -- треба за яблучко
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07.08.2023 23:20 Відповісти
Натиснуть підвищенням ціни на нафту, зараз 85 а зроблять 100, тоді рашка точно програє. А ще налякати обіцянками що Україна отримає танки Абрамс ,АТАКАМСи і літаки Ф-16 зразу після програшу рашки.
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07.08.2023 23:21 Відповісти
коли вже на вигляд розумні люди переймуться єдиним питанням - а навіщо нам рососія у зерновій угоді?...
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07.08.2023 23:24 Відповісти
а давайте в очередний раз обісремо США по зеленому так,
по криворогатому.
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07.08.2023 23:27 Відповісти
херня якась. повна хєрня - а скоріше за все брехливий вкид щоб виправдати зе-гнід...

Погуглив. Точно так і є. Журнашлюхи обысцяны разом з зегнидами брешуть і протягують фігню.

Ось дослівно:
"Ми вкотре закликаємо Росію припинити тримати у заручниках глобальні поставки продовольства",- заявив речник Держдепартаменту США.
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07.08.2023 23:29 Відповісти
Ці шмарклі і не на таке здатні.🤬
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08.08.2023 07:06 Відповісти
не потрібно нікуди тиснути - відправляйте за зерном судна країн НАТО
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07.08.2023 23:32 Відповісти
сс*тно
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08.08.2023 00:00 Відповісти
"...продовжуватимуть тиснути на Росію, щоб повернути її до зернової угоди ". Всраться - закопаться. А, може , спочатку, трохи "потиснемо" на них, за влучання ракетами в житлові будинки, лікарні, вокзали..., за всіх цивільних й військових, над якими вони знущалися, вбивали, катували, гвалтували... Кому відрізали вуха, п"яти, голови... ? Захід-ок, відкриваймо очі. Бо вас це не мине !
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07.08.2023 23:38 Відповісти
Ну звісно ж, головний клопіт заходу - щоб біднесенькі африканські мешканці не залишилися без українського зерна! А все інше - то таке!
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07.08.2023 23:41 Відповісти
я всегда говорил - мы для них хуже негров.
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08.08.2023 00:01 Відповісти
Ну т.е США признают, что удары Украины в ЧМ согласованны?))) Нормальный ход. Украина - **@нь дальше!!!
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08.08.2023 00:22 Відповісти
треба тиснути шо підарасія розвалилась, Атакамс, томагавки і тд, увігнати кацапів у камяний вік
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08.08.2023 00:45 Відповісти
"Отже, ми будемо наполягати на цьому й закликаємо країни по всьому світу, які залежать від експорту зерна з України та з регіону, здійснювати дипломатичний тиск на РФ",- наголосив Міллер. Прорашистський Мілєр потисни свою задницю.Осьі змова вилазить .лицемірні негідники,котрі торгують українським хлібом і домовляються як знищити українців.що виростили цей хліб .сучі діти.
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08.08.2023 00:47 Відповісти
Що коїться в цьому дивному світі? На путіна тиснуть, ні, не щоб той закінчив війну та перестав вбивати українців, а щоб, ****, повернувся до зернової угоди...
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08.08.2023 01:01 Відповісти
Зелени потвори бажають підтримувати зернових баронів та мафію..
А звільняти рідну землю та будувати фабрики/заводи по переробці того збіжжя і потім торгувати кінечной продукцію, такім чином залучаючи українців до національного виробника, вони не хочуть.
Бо мерзотники та зрадники!!!
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08.08.2023 01:20 Відповісти
Погуглив. Точно так і є. Журнашлюхи обісцяні разом з зегнидами брешуть і протягують фігню.

Ось дослівно:

Blinken called on Russia to "stop threatening to withhold food and fertiliser exports from countries that criticise your war of aggression."

Блінкен закликав Росію «припинити погрожувати припиненням експорту продовольства та добрив з країн, які критикують вашу агресивну війну».
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08.08.2023 07:36 Відповісти
 
 