Участь Китаю в переговорах щодо України в Саудівській Аравії була продуктивною, - Держдепартамент США

Державний департамент США назвав продуктивною участь Китаю в переговорах у Саудівській Аравії щодо мирного плану України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я не говоритиму про деталі зустрічі, ... але ми думаємо, що це було продуктивно, що вони взяли участь. Ми давно казали, що для Китаю продуктивно відіграти роль для завершення війни в Україні, якщо він матиме бажання відіграти роль, яка б поважала територіальну цілісність України і її суверенітет", – сказа речник Держдепартаменту Метью Міллер.

За його словами, радник із національної безпеки США Джейк Салліван і заступник держсекретаря Вікторія Нуланд провели коротку окрему зустріч зі спеціальним представником Китаю з питань Євразії та колишнім послом у Росії Лі Хуеєм на переговорах у Джидді. Подробиць щодо цієї зустрічі Міллер не навів.

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Нагадуємо, 5-6 серпня в саудівському місті Джидда пройшли переговори про мирне врегулювання війни в Україні. У зустрічі брали участь представники понад 40 країн.