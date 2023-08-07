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Новини За кордоном
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Участь Китаю в переговорах щодо України в Саудівській Аравії була продуктивною, - Держдепартамент США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

хуей

Державний департамент США назвав продуктивною участь Китаю в переговорах у Саудівській Аравії щодо мирного плану України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я не говоритиму про деталі зустрічі, ... але ми думаємо, що це було продуктивно, що вони взяли участь. Ми давно казали, що для Китаю продуктивно відіграти роль для завершення війни в Україні, якщо він матиме бажання відіграти роль, яка б поважала територіальну цілісність України і її суверенітет", – сказа речник Держдепартаменту Метью Міллер.

За його словами, радник із національної безпеки США Джейк Салліван і заступник держсекретаря Вікторія Нуланд провели коротку окрему зустріч зі спеціальним представником Китаю з питань Євразії та колишнім послом у Росії Лі Хуеєм на переговорах у Джидді. Подробиць щодо цієї зустрічі Міллер не навів.

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Нагадуємо, 5-6 серпня в саудівському місті Джидда пройшли переговори про мирне врегулювання війни в Україні. У зустрічі брали участь представники понад 40 країн.

Автор: Володимир Янченко
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Китай отказывается от поддержки Кремля | Путин летит на ковер в Турцию | Abrams на пути в Украину
https://www.youtube.com/watch?v=QsqEc5yyBJ4
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07.08.2023 23:39 Відповісти
Косоокі зрозуміли що дирка росте в бюджеті і така дирка що дзі пінью і не снилася а де брати грошикі? Інвестори не інвестують і тут кітайсі рішили ліпити миротворців
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07.08.2023 23:42 Відповісти
Приймаються ставки на те, коли з формулювань МЗС комуністичного Китаю зникне фраза "українська криза".
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08.08.2023 00:21 Відповісти
Як і очікувалося. Китай не буде ризикувати торгівлею із Заходом. Там дурнів нема.
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08.08.2023 00:33 Відповісти
Порозуміння Саллівана з ***** викликає глибоке занепокоєння
Не вірю у справжнє перевзуття китайців. А якщо воно так сподобалось Джейку, не вірю ще більше.
Зачекаю коментів Блінкена, принаймні, або Остіна для початку.
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08.08.2023 00:48 Відповісти
Згоден. Китай не перевзується, то лише димова завіса, на жаль...
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08.08.2023 02:15 Відповісти
Почему американцы не ведут себя также цинично, как и Китай? Почему не вводят санкции против Китая за спонсорство международного терроризма и нарушение санкций против РФ и Ирана?
Параллельно с пустой дипломатической болтовнёй нужно что-то делать реально, вводить санкции.
По-другому Китай не понимает.
Иначе позиция США выглядит крайне глупой и безответственной.
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08.08.2023 06:44 Відповісти
 
 