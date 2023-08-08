СБУ не вносить до санкційного списку РНБО ексрегіонала Святаша, російських депутатів Сабліна і Зотова, що мають активи в Україні, - ЦПК. ФОТО

СБУ відмовилась додавати до санкційного списку РНБО депутата Держдуми РФ Сабліна, ексрегіонала Святаша та російйського депутата з Бєлгорода Зотова. Всі ці особи мають активи в Україні.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще минулого місяця ми з Автомайданом звернулися до СБУ з проханням ініціювати накладення санкцій на трьох осіб. Розписали у кого які активи в Україні, залишилось тільки звернутись в РНБО. Реакція? В СБУ відписали, що врахували нашу інформацію. Але звертатись в РНБО поки не будуть", - повідомили у ЦПК.

"Ліворуч - депутат держдуми Саблін. Він не тільки голосував за анексію українських територій, а й особисто воював проти України у очолюваному ним же підрозділі. Сабліну висунули підозру за посягання на цілісність України, але в санкційні списки його не вносять. Відповідно конфіскувати 11 квартир у Києві поки не вийде.

В центрі - колишній член Партії регіонів Святаш. Його підозрюють у передачі ворогу інформації про озброєння та пересування українських військових. В Україні арештовано понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративних прав, які пов'язують зі Святашем. Щоб все це конфіскувати, потрібно накладати на Святаша санкції.

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Праворуч - бєлгородський депутат Зотов. Тут класика: підтримує війну проти України, допомагає окупаційним військам. Водночас Зотов через свою сестру контролює українську компанію "Дніпро-Білогір’я", яка має активи у Херсонській області. Тут арешти не допоможуть, потрібні саме санкції і конфіскація", - зазначили у Центрі протидії корупції.

Вважаємо, що активи цих персонажів мають давно працювати на нашу перемогу, наголосили у ЦПК.