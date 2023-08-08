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СБУ не вносить до санкційного списку РНБО ексрегіонала Святаша, російських депутатів Сабліна і Зотова, що мають активи в Україні, - ЦПК. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

СБУ відмовилась додавати до санкційного списку РНБО депутата Держдуми РФ Сабліна, ексрегіонала Святаша та російйського депутата з Бєлгорода Зотова. Всі ці особи мають активи в Україні.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще минулого місяця ми з Автомайданом звернулися до СБУ з проханням ініціювати накладення санкцій на трьох осіб. Розписали у кого які активи в Україні, залишилось тільки звернутись в РНБО. Реакція? В СБУ відписали, що врахували нашу інформацію. Але звертатись в РНБО поки не будуть", - повідомили у ЦПК.

СБУ не вносить до санкційного списку РНБО ексрегіонала Святаша, російських депутатів Сабліна і Зотова, що мають активи в Україні, - ЦПК 01

"Ліворуч - депутат держдуми Саблін. Він не тільки голосував за анексію українських територій, а й особисто воював проти України у очолюваному ним же підрозділі. Сабліну висунули підозру за посягання на цілісність України, але в санкційні списки його не вносять. Відповідно конфіскувати 11 квартир у Києві поки не вийде.

В центрі - колишній член Партії регіонів Святаш. Його підозрюють у передачі ворогу інформації про озброєння та пересування українських військових. В Україні арештовано понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративних прав, які пов'язують зі Святашем. Щоб все це конфіскувати, потрібно накладати на Святаша санкції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексрегіоналам Царьову, Святашу та Маркову повідомлено про підозру в держзраді, - СБУ

Праворуч - бєлгородський депутат Зотов. Тут класика: підтримує війну проти України, допомагає окупаційним військам. Водночас Зотов через свою сестру контролює українську компанію "Дніпро-Білогір’я", яка має активи у Херсонській області. Тут арешти не допоможуть, потрібні саме санкції і конфіскація", - зазначили у Центрі протидії корупції.

Вважаємо, що активи цих персонажів мають давно працювати на нашу перемогу, наголосили у ЦПК.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+43
на кого працює дєрьмак, на того ж і працює сбу.
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07.08.2023 23:55
+41
за них адвокат баканов просив у свого друга дєцтва.
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07.08.2023 23:54
+36
Так як жеж внести в списки партнєров? А Вот Червінскій то другоє дєло
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08.08.2023 00:01
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за них адвокат баканов просив у свого друга дєцтва.
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07.08.2023 23:54 Відповісти
Это только один пример , того , что ZEОБОРОТЕНЬ ! Центр противодействия коррупции , не прикидывайтесь , что вы не понимаете , ЧТО в Украине после 2019 г узурпированы все правоохранительные органы - ОНИ РАБОТАЮТ ,ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА сЦаря 🤢🎪&ЕРМАКА , а значит РАШИСТОВ и Демонтаж Свободной Украины :» ДАГАВАРИМСЯ ПАСЕРЕДИНЕ» !
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08.08.2023 06:15 Відповісти
Зе-малюк - зе-г***о.
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07.08.2023 23:55 Відповісти
на кого працює дєрьмак, на того ж і працює сбу.
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07.08.2023 23:55 Відповісти
СБУ , при Баканове , Малюке = ФСБ ! За исключением , тех подразделений , что на передовой ! Джемс Бонд Буданов , это , ВООБЩЕ ПОСМЕШИЩЕ И ПОЗОР , как можно прикрывать и награждать многолетних сепаратистов Червоненко , евгешку Шевченко …, НАРКОДИЛЛЕРА *********** , ПРИСТРОИЛ К СЕБЕ В КОНТОРУ СОВЕТНИКОМ, писать письма для выезда МАРАДЕРОВ !КОНЧЕННЫЕ 73% , ЖРИТЕ КРОВАВЫЕ ШАШЛЫКИ !
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08.08.2023 06:57 Відповісти
можливо вони хароші руцькі, або мальок має з ними спільний бізнесок....
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07.08.2023 23:55 Відповісти
ще не все переоформили,
потім може внесуть коли майно буде на інших
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07.08.2023 23:58 Відповісти
Невже агрохімія, заважає ВОРОГІВ УКРАЇНИ КАРАТИ!!??
Можливо, якась дивна службова особа, заважає боротися із слугами *****!!
Стефанчук +Зеленський+Шмигаль, разом із Даниловим, такі патріотичні тексти, на синє око, глаголять!! А, як до діла, з ворогом московським боротися, ось тобі і результати …
Щось подібне, було уже в ОПУ, з вагнерівською операцією Українців !!
Пильнуймо Україну від трутнів…
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08.08.2023 00:01 Відповісти
Пильнуймо Україну від ворогів у владі, яких там повно
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08.08.2023 06:24 Відповісти
Как ? Их всех с главарями кротами и их марионеткой артистом болтологиии сноситьДАВНО ПОРА , а не пресмыкаться , делая вид , что это какие-то « проебы
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08.08.2023 07:01 Відповісти
Так як жеж внести в списки партнєров? А Вот Червінскій то другоє дєло
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08.08.2023 00:01 Відповісти
Червінський для них лютий ворог !
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08.08.2023 07:35 Відповісти
от якби дбр додав до санкційного списку сбу, а потім сбу с дбр додали до санкційного списку всіх шо не вони + опа...
граються зелені в хто з них зеленіше...
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08.08.2023 00:05 Відповісти
просрали страну по всем фронтам , ну хоть поржем , хуже не будет.
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08.08.2023 00:11 Відповісти
Так сваї жє люді!
Зате в інших вимагаємо побільше санкцій до агресора, а самі з ним серіальчики робимо, гундосі квартальчики штампуємо та інше.
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08.08.2023 00:18 Відповісти
Що ні день, то нові "проёбы" ЗЕ-кодла... Сметуни, ви де?
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08.08.2023 00:18 Відповісти
какие «проебы »- ЦИНИЧНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ТЕРРОРИСТАМИ , УБИЙЦАМИ УКРАИНСКИХ ДЕТЕЙ , ЗСУ !
Почему молчат ВСЕ ЗАЩИТНИКИ ОФИЦЕРЫ ,ПАТРИОТы и спокойно идут на убой , под продажным ЗЕЛЕНОГНОЙНЫМ ДЕРЬМОМ 4* УКЛОНИСТОМ НАРКОМАНОМ И ВЫРОДКОМ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ?
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08.08.2023 06:24 Відповісти
Доки буде війна доті будуть "προ`οби". Вони не здаються !
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08.08.2023 07:38 Відповісти
СБУ не вносит. Правильно-- папа с ФСБ не Разрешает? Клоуны.
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08.08.2023 00:20 Відповісти
Мотивує.Завтра з ранку до воєнкомату!Бо захист 11 квартир депутата держдуми рф в Києві-то священий обов'язок кожного громадянина України 🤣🤣🤣
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08.08.2023 00:23 Відповісти
корупцію можна подолати за пів дня - просто призначити величезну грошову премію за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб перші три пропозиції обов'язково увійшли в закон під назвою АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ.

тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
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08.08.2023 00:25 Відповісти
І вивіску "офіс простих рішень". 😁

Головне не забути частину гонорару відслинити.
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08.08.2023 00:33 Відповісти
, больной , ЭТО ТВОЯ ГНИЛАЯ 🤡🤢МАФИЯ СОТРУДНИЧАЕТ С 🇷🇺💩ТЕРРОРИСТАМИ , при , чем тут Порошенко ?
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08.08.2023 06:28 Відповісти
Президентів важко ФОРМАЛЬНО ЗВИНУВАТИТИ В КОРУПЦІЇ.

ЙДЕТЬСЯ СКОРІШЕ ПРО ДЕРИБАН БЮДЖЕТУ.
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08.08.2023 09:18 Відповісти
Риба гниє з голови. Особливо, коли у 2019 обрали вже гнилу рибу.

Тільки повні ідіоти досі вважають, що "погані бояри" при доброму президенті якимось дивом самі з'явилися.
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08.08.2023 00:31 Відповісти
Близька мені людина,вчителька хімії і біології,сказала: " знаєш,наша приказка,що риба гниє з голови,є не правдивою,тому що риба,насправді,гниє з бебух,з живота." І воно дійсно так є,щоб м'ясо риби було довше свіжим-завжди чистять живіт і ніколи не відрізняються голову.Я вибачаюсь,за свою примітивну філософію,але кожен раз коли я чую про рибу,яка гниє з голови,я згадую 2019,коли на моє питання:"чому ви вирішили голосувати за Зеленського?",більшість відповідала:" він забере в Порошенка вкрадені в нас 8 мільярдів і віддасть нам".Бізвіз дістали,війни не знали,потихеньку на ноги вставали,але їм,б.л.я.т.ть,до повного щастя нехватало 200€.Тепер ходять,морди,як сичі,понадували,бо "йой,в Україні-біда,і Зеленський молодець,що не втік.." Герхард,та що тут розписувати,риба гниє з живота,а голова-це вже наслідки.
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08.08.2023 01:38 Відповісти
каков поп, таков приход! БЫДЛЮКАМ , ржавшим над тем , как оно🤡🤢ЧЛЕНОГРАЙ ВОНЮЧИЙ , издеваясь НАД НИМИ украинцами , не доходило и не дойдёт , ждали 4 000$, теперь довольны , что не сбежал ,не хотят верить , что именно ZE,ГОТОВИЛО КАПИТУЛЯЦИЮ и прямо сейчас готовит развал страны , попутно с террористами подельниками , пополняют свои ОФШОРЫ им не понять
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08.08.2023 07:22 Відповісти
В принципі так.
Але тоді треба визнати, що перспектив у України у найближчі декілька поколінь нема від слова взагалі.
Бо відсоток довбойобів не стане менше. І ніякі Майдани, ніякі жертви патріотів на війні цього не змінять. Хібащо патріотв стане ще менше, а вишиватників більше.
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08.08.2023 08:46 Відповісти
що можна хотіти від філіалу фсб в Україні, крім діяльності , яка шкодитьУкраїні і її народу???
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08.08.2023 00:42 Відповісти
зе-влада вже не криючись показує на чиєму вона боці: український офіцер-розвідник Червінський, який розробив та приймав участьу блискучих операціях по викраденню Цемаха, по знищенню сепарів в ЛуганДоні, по затримці вагнерівців зараз за гратами, а друг дєцтва зе-лідора, Баканов, який подавав на призначення агентів ФСБ, гуляє на волі та отримує адвокацьке посвідчення. Кацапські заможні вбивці та зрадники-регіонали не під санкціями, бо зе-влада в долі з вбивцями українців та ідєйноблізкімі зрадниками-регіоналами.
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08.08.2023 00:46 Відповісти
ДОКУМЕНТУЙТЕ.

а потім 'засвітіть' факти перед виборами
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08.08.2023 09:20 Відповісти
Нє на часє.....
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08.08.2023 01:31 Відповісти
На хера попу гармошка,еслі в нього пєвчі єсть. Мразота...
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08.08.2023 01:51 Відповісти
Саблін обучався воєному дєлу в елітному училищі Верховного Совета. Сирський закінчив на два роки раніше за нього. А перший зам в РНБОУ де навчався воєнному дєлу ? Там же. Про квартири сказали, а агробізнес, шо, в Підмовсковї ? Чи в Херсоні ?
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08.08.2023 02:35 Відповісти
Не війна, а дурдом.
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08.08.2023 03:19 Відповісти
Війна для українців, а для зеленої, хуцпатої шушери, це бізнес. Розпродуюють все з нашого "обозу" та поодинці висмикують і садять українських патріотів. Одним словом капостять де тільки можуть.
Тут питання уже стоїть: - чи зможемо ми перемогти з такою п'ятою колоною в Україні? Історичний досвід Мадриду, мабуть нічого не навчив наших військових.
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08.08.2023 06:34 Відповісти
Без ликвидации ТРОЯНСКИХ ШАКАЛОВ , ПОБЕДИТЬ НЕ РЕАЛЬНО !
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08.08.2023 07:30 Відповісти
Реальна ситуація з московською агентурою в Україні.

https://youtube.com/watch?v=pMLdn9gRKo0
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08.08.2023 06:49 Відповісти
Слишком поздно обсуждать, требовать итд. Метод Эстонии от 1992 г по части КГБ прикончить сразу все включая уборщиц, относительно повторила только Литва. Проблему решили. Абсолютно ничего не делали мы. Нет у нас СБУ, у нас КГБ. Руководство в Москве. Ну может после войны что сумеем. При условии, что победим.
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08.08.2023 07:11 Відповісти
Судячи по кількості приходів УПЦ МП які ще залишились, то і після війни нічого не зміниться.
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09.08.2023 03:15 Відповісти
СБУ тривалий час працює тільки на Зелю та на СН.
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08.08.2023 07:19 Відповісти
ZEИУДУ ! Жрите и ГАНЬБУ и ВОЙНУ! РАЗВЕЛИ , как котят вас , шапиточники ГЕБНЯВЫЕ ! Где ж тот МОССАД? Они Червинского в тюрьму , а вы ЕРМАКА ! И
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08.08.2023 07:29 Відповісти
Звідки така любов у СБУ до вбивць і зрадників?
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08.08.2023 08:48 Відповісти
Білецький з Ярошем хочуть ще похвалити Малюка, якого вони рекламували при його призначенні головою СБУ?
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08.08.2023 08:59 Відповісти
Та тут за спам забанять, якщо викласти список всіх ригів з відкритою проросійською позицією, які вільно себе почувають на території України, і продовжують свою діяльність. Мало того, ще й співпрацюють з ОПою.
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08.08.2023 10:12 Відповісти
 
 