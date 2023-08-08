СБУ не вносить до санкційного списку РНБО ексрегіонала Святаша, російських депутатів Сабліна і Зотова, що мають активи в Україні, - ЦПК. ФОТО
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СБУ відмовилась додавати до санкційного списку РНБО депутата Держдуми РФ Сабліна, ексрегіонала Святаша та російйського депутата з Бєлгорода Зотова. Всі ці особи мають активи в Україні.
Про це повідомили у Центрі протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще минулого місяця ми з Автомайданом звернулися до СБУ з проханням ініціювати накладення санкцій на трьох осіб. Розписали у кого які активи в Україні, залишилось тільки звернутись в РНБО. Реакція? В СБУ відписали, що врахували нашу інформацію. Але звертатись в РНБО поки не будуть", - повідомили у ЦПК.
"Ліворуч - депутат держдуми Саблін. Він не тільки голосував за анексію українських територій, а й особисто воював проти України у очолюваному ним же підрозділі. Сабліну висунули підозру за посягання на цілісність України, але в санкційні списки його не вносять. Відповідно конфіскувати 11 квартир у Києві поки не вийде.
В центрі - колишній член Партії регіонів Святаш. Його підозрюють у передачі ворогу інформації про озброєння та пересування українських військових. В Україні арештовано понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративних прав, які пов'язують зі Святашем. Щоб все це конфіскувати, потрібно накладати на Святаша санкції.
Праворуч - бєлгородський депутат Зотов. Тут класика: підтримує війну проти України, допомагає окупаційним військам. Водночас Зотов через свою сестру контролює українську компанію "Дніпро-Білогір’я", яка має активи у Херсонській області. Тут арешти не допоможуть, потрібні саме санкції і конфіскація", - зазначили у Центрі протидії корупції.
Вважаємо, що активи цих персонажів мають давно працювати на нашу перемогу, наголосили у ЦПК.
Будь ласка, зачекайте...
потім може внесуть коли майно буде на інших
Можливо, якась дивна службова особа, заважає боротися із слугами *****!!
Стефанчук +Зеленський+Шмигаль, разом із Даниловим, такі патріотичні тексти, на синє око, глаголять!! А, як до діла, з ворогом московським боротися, ось тобі і результати …
Щось подібне, було уже в ОПУ, з вагнерівською операцією Українців !!
Пильнуймо Україну від трутнів…
граються зелені в хто з них зеленіше...
Зате в інших вимагаємо побільше санкцій до агресора, а самі з ним серіальчики робимо, гундосі квартальчики штампуємо та інше.
Почему молчат ВСЕ ЗАЩИТНИКИ ОФИЦЕРЫ ,ПАТРИОТы и спокойно идут на убой , под продажным ЗЕЛЕНОГНОЙНЫМ ДЕРЬМОМ 4* УКЛОНИСТОМ НАРКОМАНОМ И ВЫРОДКОМ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ?
тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
Головне не забути частину гонорару відслинити.
ЙДЕТЬСЯ СКОРІШЕ ПРО ДЕРИБАН БЮДЖЕТУ.
Тільки повні ідіоти досі вважають, що "погані бояри" при доброму президенті якимось дивом самі з'явилися.
Але тоді треба визнати, що перспектив у України у найближчі декілька поколінь нема від слова взагалі.
Бо відсоток довбойобів не стане менше. І ніякі Майдани, ніякі жертви патріотів на війні цього не змінять. Хібащо патріотв стане ще менше, а вишиватників більше.
а потім 'засвітіть' факти перед виборами
Тут питання уже стоїть: - чи зможемо ми перемогти з такою п'ятою колоною в Україні? Історичний досвід Мадриду, мабуть нічого не навчив наших військових.
https://youtube.com/watch?v=pMLdn9gRKo0