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Конгрес США (848) США (14482)

Адміністрація Байдена готує запит в Конгрес США на додаткове фінансування допомоги Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

Адміністрація Байдена працює над запитом на додаткове фінансування військової допомоги для України, який буде готовий для розгляду Конгресом цієї осені.

Про це заявив начальник відділу закупівель армії Даг Буш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Деталі ще мають бути визначені Управлінням бюджету. Але я думаю, що ми матимемо дуже вагомі аргументи і, сподіваюся, заручимося підтримкою Конгресу для продовження фінансування, зокрема для збільшення виробництва боєприпасів і придбання боєприпасів для підтримки України", – повідомив Буш.

Раніше повідомлялось, що Білий дім не планує просити Конгрес про фінансування нової допомоги Україні до кінця фінансового року наприкінці вересня. У свою чергу, деякі з чиновників адміністрації, законодавці та члени Конгресу побоювались, що кошти можуть закінчитися до середини літа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Палата представників схвалила оборонний бюджет США на 2024 рік, який передбачає допомогу Україні

Автор: Володимир Янченко
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До речі "ленд-ліз" (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022) дозволяв Адміністрація Байдена обходити дозвіл Конгресу на допомоги Україні про це каже пункт (b):

Президент встановлює прискорені процедури передачі будь-яких предметів оборони, позичених чи орендованих Уряду України за договором, укладеним у пп. підпункт (a) для забезпечення своєчасної доставки статті цьому уряду
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08.08.2023 01:47 Відповісти
Ще дозволяє до кінця вересня, але всі мовчать про "ленд-ліз"

https://petition.president.gov.ua/petition/196764?fbclid=IwAR0VAX0sPNHzh3ZBPYlT9xuhkAM1P4zVuJWBHlIyYGSDryb4_7veeJjkGfQ
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08.08.2023 02:33 Відповісти
*****, ATACMS потрібні випалили всю кацапську нечисть по периметру, яка не заспокоїться, доки випалена не буде!
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08.08.2023 01:55 Відповісти
Атакмсів вже буде замало, потрібні ракети стратегічного рівня і ядерна зброя як в Пакистану, в Ізраїлі. Будь на Землі, світовий лідер. Те що зупинить війну, а не крапельне підливання масла в бійню яка вже переходить з десятки тисяч смертей в сотні тисяч, далі мільйони.
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08.08.2023 03:46 Відповісти
Зважаючи, що згідно з останніми опитуваннями громадської думки в США кількість прихильників/противників надання додаткової допомоги Україні розподілились як 45/55, це може бути нелегко.

Будем сподіватись, що конгресмени виявляться розумнішими за своїх виборців.
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08.08.2023 02:11 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1688734121994911744
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08.08.2023 07:26 Відповісти
 
 