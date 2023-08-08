УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14813 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
3 914 11
США (14482) допомога і підтримка (847)

США готуються оголосити додатковий пакет допомоги Україні на суму $200 млн, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,допомога

США у вівторок оголосять про виділення Україні військової допомоги на 200 млн доларів.

Про це пише Reuters з посиланням на американських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією ЗМІ, у Білому домі почали розподіляти $6,2 млрд, які були виявлені у травні 2023 року після того, як через помилку у розрахунках було завищено вартість мільярдної допомоги Україні. $200 млн, які відправлять Україні, це перша частина цих коштів.

Ці кошти є частиною більшої суми ($6,2 млрд), яка вивільнилася внаслідок бухгалтерської помилки при підрахунку вартості військового обладнання.

У новий пакет увійде обладнання для розмінування, боєприпаси для ЗРК Patriot та протитанкових комплексів Javelin, реактивні ракети GMLRS для РСЗВ HIMARS, а також інше обладнання та боєприпаси.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Байдена готує запит в Конгрес США на додаткове фінансування допомоги Україні

Як повідомляв Цензор.НЕТ, аудит Пентагону щодо військової допомоги Україні з боку США виявив невідповідність між оцінною та реальною вартістю наданого обладнання на 6,2 мільярда доларів.

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Бухгалтерська помилка... А в наших схєматозників це ознака гарного смаку при закупках. Вже б і слід простиг від тих мільярдів.)
показати весь коментар
08.08.2023 06:21
+2
Всі питання до зеленої мразі, яка яйця купує по 17 грн!
показати весь коментар
08.08.2023 09:03
+1
А по суті сказаного В. Бабчинським сказати нема чого, еге ж, товаріщь чащін?
показати весь коментар
08.08.2023 10:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бухгалтерська помилка... А в наших схєматозників це ознака гарного смаку при закупках. Вже б і слід простиг від тих мільярдів.)
показати весь коментар
08.08.2023 06:21 Відповісти
200 млн... Наступного разу буде 100? чи 50? Ти диви, який дєдушка Жо щедрий!
показати весь коментар
08.08.2023 07:47 Відповісти
Всі питання до зеленої мразі, яка яйця купує по 17 грн!
показати весь коментар
08.08.2023 09:03 Відповісти
Буде. Бо мудрий нарід має прокинутися, взяти Пінгвіна за "сталеві яйця" і притиснути їх декою фортепіано.
показати весь коментар
08.08.2023 12:46 Відповісти
2014 г. в Америке демократы у власти. Путин смело при демократах захватывает Крым и начинает войну на востоке Украины. Порошенко срочно едет в Вашингтон просить оружие чтоб остановить Россию. Президент Обама и вице президент Джо Байден отказывают Порошенко под предлогом нежелание конфликтовать с россией. 2015 г. Путин смело вводит войска в сирию. Демократы Обама и Байден как всегда машут и угрожают пальчиком в сторону Путина и рисуют какие-то красные линии но ничего не применяют. 2016 г. президентом Америки становится республиканец Дональд Трамп. Уже через месяц после инагурации он посылает первую партию оружия Украине чтоб остановить российские танки . Через два месяца после очередного использования хим оружия в сирии россией, трамп в тот же день отдает приказ и уничтожают аэродром в Сирии. Химические атаки прекращаются. Путин глубоко изолируется с ним никто из лидеров не встречается, он не начинает никаких войн. трамп накладывает санкции на путинский Северный поток два и останавливает его строительство об этом его просила Украина. Путин очень зол на республиканцев и на трампа. Он вместе с демократами Америки и полностью контролируемые ими сми начинает ложную атаку на трампа и республиканцев. Украинцы верят российской пропаганды и голосуют за Байдена. Президентом становится Байден. В первую очередь он снимает санкции с северного потока два. Хотя украинцы и просили его это не делать .Потом зачем-то в 2021-м году встречается с Путиным в Женеве когда украинцы и весь мир просили не встречаться с ним. А потом резко ограничивает добычу нефти и газа в Америке по этой причине нефть и газ на мировом рынке взлетают до небес вместе сними и российская и иранская экономика. Путин опять купается в деньгах при Бедене. А в 22-м году Путин опять смело нападает на Украину. Обратите внимание опять при демократах Америки. Конгресс инициированный республиканцами срочно дает разрешение Байдену на ленд-лиз то есть на неограниченную и не лимитированную помощь Украине чтобы украинцы смогли остановить и отвоевать свои территории. Но на сегодняшний день от Байдена ноль вооружение по ленд-лизу. А в 2023-м году Байден делает ещё один большой подарок своему другу Путину. Он выпускает из американской тюрьмы раньше срока преступника и своего человека из путинского окружения это Виктора Бута. Кто-то может объяснить почему столько много ништяков для Путина делают именно демократы? Украинцы вы так и не поняли что Кремль и демократы Америки вас использовали как полезных идиотов? Таким образом Путин достиг одну из своих целей. Он смог вернуть Крым и пробить сухопутный коридор туда. А теперь благодаря своим друзьям демократам он войдёт в историю России как Собиратель земель русских и герой. но вы украинцы поддерживали демократов и слушали и верили всяким Рашкиным, Пионтковским, Кушнарям и прочим попугаем. А получили смерти разрушения и потерю территорий.
показати весь коментар
08.08.2023 09:08 Відповісти
Я зрозумів, орку! У тебе у всьому винні українці!
показати весь коментар
08.08.2023 09:23 Відповісти
Внимательно прочитал. Но про это там нечего не написано.
показати весь коментар
08.08.2023 09:31 Відповісти
Это вроде Трамп говорил, что посадит Зеленского и Путина за стол переговоров за сутки?

Это он же говорил, что Украина получает "слишком много оружия"?
показати весь коментар
08.08.2023 10:13 Відповісти
Все так

Еще можно добавить, что демократ Клинтон - надавил чтобы все бывшие страны СССР отдали ЯО россии

Лендлиз предложил республиканец в январе 2022, до войны, чтобы ее предотвратить, за счет поставок оружия.

Из-за глагола SHALL в тексте лендлиза, его не хотят исполнять, т.к. с точки зрения юристов, он как бы несет смысл "может", вместо "обязан", т.е. надо чтобы была еще воля президента его исполнять - воли у президента нет.

Снял санкции с СП2, чтобы его достроили - подарок россии

Предложил руководству страны, перед вторжением бежать - это был бы самый большой подарок россии, т.к. без руководства все рухнуло, и запад точно не давал бы никакой помощи.

В критические первые дни - помощи не было.

Запрет Польше передавать советские самолеты

В 2022 финансовом году, не подписал военной помощи на 4млрд, в итоге деньги вернулись в бюджет. На сегодня это почти 25% от всей поставленной помощи.

По программе USAI - заказ оружия у производителей, выделено денег около 20млрд, заказы сделаны гдето на 2млрд, из которых недавно в новостях на 1.3млрд передают. Т.е. даже контракты не заключены, а ведь еще надо время на производство.

В итоге за все время, оружия поставлено меньше чем на 20млрд, т.е. примерно по 1.2млрд в месяц. россия тратит минимум от 10млрд в месяц

Ввел "санкции из ада" - в результате россия заработала на 110млрд$ в 2022 году больше, чем когда санкций не было в 2021. Санкции направлены на импорт, на экспорт санкций не было. В итоге продавать есть что, а тратить не на что - кроме как на финансирование войны.

поход пригожина - как только зашаталось кресло под властью, "попросили Украину не раскачивать лодку"

"ракеты упали в Польше" - Польша, это русская ракета. На следующий день США - это не русская ракета, но Украину к расследованию не допустим. С MH17 8 лет расследуют, чья ракета - а тут сразу сказали

Президент США Джо Байден предупредил в среду, что Россия дорого заплатит за крупномасштабное вторжение в Украину, но предположил, что в случае «небольшого вторжения» Москва может заплатить менее серьезную цену.

Сенатор-республиканец Бен Сассе негативно оценил это заявление, подчеркнув, что «президент Байден практически дал Путину "зеленый свет" для вторжения в Украину

Сейчас это крупномасшатбное или небольшое вторжение?
показати весь коментар
08.08.2023 11:57 Відповісти
А по суті сказаного В. Бабчинським сказати нема чого, еге ж, товаріщь чащін?
показати весь коментар
08.08.2023 10:24 Відповісти
‎08.‎08.‎2023

Перша фраза договору про відбудову української інфраструктури на 2024-2027 роки за кошти ЄС в розмірі $50.33 млрд. в розділі "Умови", здатна ввігнати в глибоку депресію Зеленського і К.

"Оплата відновлюваних робіт проводиться згідно затвердженій структурами ЄС тарифікації, по факту виконаних робіт підтвердженого відповідними органами ЄС"https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
показати весь коментар
08.08.2023 11:13 Відповісти
 
 