США готуються оголосити додатковий пакет допомоги Україні на суму $200 млн, - Reuters

США у вівторок оголосять про виділення Україні військової допомоги на 200 млн доларів.

Про це пише Reuters з посиланням на американських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією ЗМІ, у Білому домі почали розподіляти $6,2 млрд, які були виявлені у травні 2023 року після того, як через помилку у розрахунках було завищено вартість мільярдної допомоги Україні. $200 млн, які відправлять Україні, це перша частина цих коштів.

Ці кошти є частиною більшої суми ($6,2 млрд), яка вивільнилася внаслідок бухгалтерської помилки при підрахунку вартості військового обладнання.

У новий пакет увійде обладнання для розмінування, боєприпаси для ЗРК Patriot та протитанкових комплексів Javelin, реактивні ракети GMLRS для РСЗВ HIMARS, а також інше обладнання та боєприпаси.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, аудит Пентагону щодо військової допомоги Україні з боку США виявив невідповідність між оцінною та реальною вартістю наданого обладнання на 6,2 мільярда доларів.