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Минулої доби ЗСУ уразили 12 районів зосередження живої сили окупантів та знищили російський Ка-52, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,артилерія

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та реактивної артилерії ЗСУ по російських окупантах 7 серпня 2023 року.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також українські захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 радіолокаційні станції противника.

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Автор: Марина Макєєва
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08.08.2023 07:54 Відповісти
 
 