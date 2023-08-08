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обстріл (21130) Донецька область (5705) Покровськ (94)

Удар по Покровську: кількість поранених зросла до 67, загинуло 7 осіб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

покровськ

Станом на 7:00 8 серпня у Покровську загинуло 7 осіб, 67 - зазнали поранень.

Про це повідомили у МВС України, інформує Цензор.НЕТ

"Загинуло 7 осіб. 67 поранено, з них - 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей.

Відновлюємо розбір завалів. Вночі були змушені призупинити роботи через високу загрозу повторних обстрілів", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, 7 серпня 2023 року близько 19:15 армія РФ, ймовірно із застосуванням ракет "Іскандер", обстріляла житлову забудову м. Покровська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час рятувальної операції у Покровську загинув заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко. ФОТО

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
Цікаво.

Ми літачком царапнули скло у москві: ООН засуджує і вимагає припинити .
росія б'є прицільно по 2-м житловим будинкам і вбиває людей: 0 реакції .

Ми ж не пусте місце, якого х*я нас вбивають, без якоїсь реакції світу, без наслідків
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08.08.2023 10:16
+6
а вы и дальше запускайте самолетики по москве. надо делать так чтобы каждую ночь ******** по границе Украины в любом городишке бегали в подвал. и начали интересоваться политикой ане смотреть тв.
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08.08.2023 07:57
+4
ЗСУ зобов'язані завдавати ударів по кацапських населених пунктах і знищувати цивілільних кацапів . 👈
Якщо нам розповідають, що цього робити не можна (?) - це явна неповага до українського народу, України та нахабна маніпуляція на користь паРАші.

Нас просто за лохів тримають!
Усі цивільні кацапи повинні тремтіти від страху.
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08.08.2023 09:33
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08.08.2023 07:26 Відповісти
Даремно вийшов підручник "історії" в москалів(Треба було ще додати таких фото про "защіту руцкіх на украінє"((Уроди.
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08.08.2023 07:53 Відповісти
а вы и дальше запускайте самолетики по москве. надо делать так чтобы каждую ночь ******** по границе Украины в любом городишке бегали в подвал. и начали интересоваться политикой ане смотреть тв.
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08.08.2023 07:57 Відповісти
асвальтом так не выйде на жаль и зермакохамия не дае!!!
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08.08.2023 09:01 Відповісти
У України настільки забагато безпілотників і ракет, щоби замість фронту і звільнення окупованих територій їх витрачати на цивільних?
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08.08.2023 21:47 Відповісти
кацапи не шкодують іскандерів заради обстрілів звичайних жилих будинків..., це якась патологічна ненависть та жорстокість..., чому світ досі не схаменувся й не бажає бачити з чим він стикнувся... кацапи це як гангрена, якщо її не видалити, вона вб'є організм...
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08.08.2023 09:09 Відповісти
svit takij samij
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09.08.2023 05:43 Відповісти
ЗСУ зобов'язані завдавати ударів по кацапських населених пунктах і знищувати цивілільних кацапів . 👈
Якщо нам розповідають, що цього робити не можна (?) - це явна неповага до українського народу, України та нахабна маніпуляція на користь паРАші.

Нас просто за лохів тримають!
Усі цивільні кацапи повинні тремтіти від страху.
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08.08.2023 09:33 Відповісти
Ти що небуть про міжнародне гуманітарне право, правила та звичаї ведення війни чуло?
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08.08.2023 10:36 Відповісти
А ти сама що небудь своєю головою думала колись, чи ти тільки радіо слухала?
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08.08.2023 11:04 Відповісти
Так ти і є лох! Ти проголосувало за блазня, три роки тішилося асфальтом та шапіто, а зараз вимагаєш ударів по мордору. Скажи мені - ЧИМ???
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08.08.2023 16:01 Відповісти
так це ти ~лошица за нiкчемного чухана голосувала, а я за Балашова.
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08.08.2023 20:42 Відповісти
Проголосувало за кандидата, що отримав 0,17%! І хто ти після цього??? ЛО-ША-РА! За кого ти голосувало в другому турі - навіть питати не буду
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08.08.2023 21:17 Відповісти
Думалко саморобне, дядько сьогодні добрий і пояснить тобі на пальцях - яку жуйню ти пропонуєш. Для ***** - ти хоч повністю якесь кацапське місто знеси, йому не жалко. Чи мало він сам багатоповерхівок у немитій підірвав, аби обратися? Ти щось про рязанський цукор чуло? Так, якщо ти будеш гамселити по кацапському мирняку, тут і видумувати нічого не треба, як про чеченських "терористів", уся немита й так згуртується довколо нього, навіть та опозиція, що зараз виступає проти війни, одразу відсунеться від України, і міжнародне співтовариство теж. Тоді не те що Атакамс не дадуть, але й звичайних автоматних набоїв.
Якщо твоя безтолковка лише таке придумувати здатна, то ти нею не користуйся, краще радіо слухай.
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08.08.2023 18:18 Відповісти
ця х*йня про рязанский цукор вигадана для таких лохiв, як ти. Як i iнша х*йня: не провокуйте, ато путiн нападе. Ти iнодi на календар дивилась би.
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08.08.2023 20:35 Відповісти
А ***** не напало? Ти ідіот?
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08.08.2023 21:18 Відповісти
Ось в тому і справа, Дегенерат!
Від того, що Україна та будь хто не зробив - кацапстан якщо захоче то нападе (створивши провокацію)👈
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09.08.2023 10:47 Відповісти
Не бреши підарок! ***** нападає тільки на слабких, а ти зробив свій вибір на користь слабості та зради. Тож заткни спермоприймач, ублюдок
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09.08.2023 10:52 Відповісти
пєтушок обіссяний ти є путінський агент, і робиш все щоб Україна перестала давати відсіч кацапам , залякуєш українців путіним и рф👈
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09.08.2023 11:09 Відповісти
Взагалі мозок висох? Це вроджене чи результат важких наркотиків?
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09.08.2023 18:25 Відповісти
яка ти #банута
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09.08.2023 23:50 Відповісти
Саморобне, ти, дивлячись весь час на календар, ніхіба більше не помічаєш - так в останній свій день дурним і залишишся.
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09.08.2023 10:33 Відповісти
Ти така тупа , що тобі взагалі треба показувати свою тупість
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09.08.2023 10:48 Відповісти
Я бачу - у тебе загострення. Ну, тоді прямуй у кільватері руссского воєнного корабля! Повний вперед!
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09.08.2023 18:09 Відповісти
То оту дещицю безпілотників і ракет потрібно витратити на цивільні будівлі у рашостані, замість звільнення окупованих орками територій України?
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08.08.2023 21:56 Відповісти
Цікаво.

Ми літачком царапнули скло у москві: ООН засуджує і вимагає припинити .
росія б'є прицільно по 2-м житловим будинкам і вбиває людей: 0 реакції .

Ми ж не пусте місце, якого х*я нас вбивають, без якоїсь реакції світу, без наслідків
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08.08.2023 10:16 Відповісти
Вам вже 1,5 роки пояснюють - Захід боїться ЯЗ *********. І ми теж повинні боятися.
Тому жабу варять повільно.
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08.08.2023 19:41 Відповісти
Ну і навіщо ви там з Німеччини запускали літачка і пошкодили скло у якомусь гадюшнику на річці Москва?
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08.08.2023 22:08 Відповісти
А світ про це хоч знає, наші ці питання не піднімають, хіба якийсь іноземний журналіст щось напише. Коли про Бучу написали результат був.
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09.08.2023 06:03 Відповісти
 
 