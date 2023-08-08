Удар по Покровську: кількість поранених зросла до 67, загинуло 7 осіб

Станом на 7:00 8 серпня у Покровську загинуло 7 осіб, 67 - зазнали поранень.

Про це повідомили у МВС України, інформує Цензор.НЕТ

"Загинуло 7 осіб. 67 поранено, з них - 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей.

Відновлюємо розбір завалів. Вночі були змушені призупинити роботи через високу загрозу повторних обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 серпня 2023 року близько 19:15 армія РФ, ймовірно із застосуванням ракет "Іскандер", обстріляла житлову забудову м. Покровська.

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