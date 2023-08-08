Удар по Покровську: кількість поранених зросла до 67, загинуло 7 осіб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Станом на 7:00 8 серпня у Покровську загинуло 7 осіб, 67 - зазнали поранень.
Про це повідомили у МВС України, інформує Цензор.НЕТ
"Загинуло 7 осіб. 67 поранено, з них - 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей.
Відновлюємо розбір завалів. Вночі були змушені призупинити роботи через високу загрозу повторних обстрілів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 7 серпня 2023 року близько 19:15 армія РФ, ймовірно із застосуванням ракет "Іскандер", обстріляла житлову забудову м. Покровська.
Топ коментарі
+9 Redcar Ukraine
показати весь коментар08.08.2023 10:16
+6 Alex Suhenko e8c4dd36
показати весь коментар08.08.2023 07:57
+4 stanis nasvaiko
показати весь коментар08.08.2023 09:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Якщо нам розповідають, що цього робити не можна (?) - це явна неповага до українського народу, України та нахабна маніпуляція на користь паРАші.
Нас просто за лохів тримають!
Усі цивільні кацапи повинні тремтіти від страху.
Якщо твоя безтолковка лише таке придумувати здатна, то ти нею не користуйся, краще радіо слухай.
Від того, що Україна та будь хто не зробив - кацапстан якщо захоче то нападе (створивши провокацію)👈
Ми літачком царапнули скло у москві: ООН засуджує і вимагає припинити .
росія б'є прицільно по 2-м житловим будинкам і вбиває людей: 0 реакції .
Ми ж не пусте місце, якого х*я нас вбивають, без якоїсь реакції світу, без наслідків
Тому жабу варять повільно.