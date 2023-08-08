Минулої доби росіяни завдали по території України 7 ракетних ударів, - Генштаб

7 серпня росіяни завдали Україні сім ракетних та 42 авіаційних удари, здійснили 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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