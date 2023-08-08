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армія РФ (13497) Генштаб ЗС (4520) ліквідація (1953) знищення (4127)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 250 800 осіб (+560 за добу), 4254 танки, 4996 артсистем, 8278 броньованих машин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

танк,знищення

Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників знищили близько 250 800 військових РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 250800 (+560) осіб ліквідовано,

танків - 4254 (+10) од,

бойових броньованих машин - 8278 (+8) од,

артилерійських систем - 4996 (+19) од,

РСЗВ - 709 (+0) од,

засоби ППО - 468 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 312 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4158 (+4),

крилаті ракети - 1377 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7460 (+9) од,

спеціальна техніка - 737 (+2).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби ЗСУ уразили 12 районів зосередження живої сили окупантів та знищили російський Ка-52, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 250 800 осіб (+560 за добу), 4254 танки, 4996 артсистем, 8278 броньованих машин 01

Автор: Марина Макєєва
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Завтра на параше день артиллериста. 5000 уничтоженных пушек и до 20000- их расчётов.
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08.08.2023 08:11 Відповісти
Та й сьогодні маленький юбілєйчик- кількість "хороших русских" ще вчора перевалила за 250к, а гарне свято святкують не меньще двох днів!
Гей наливайте, повниї чари, щоб через вінця лилося!!!
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08.08.2023 08:27 Відповісти
Минув 3457 день москальсько-української війни.
49! одиниць техніки, один пєпєлац та 560 чумардосів.
Масованих повітряних атак не було, накопичують ...
Рахунок ППО:спецтехніка 1:2, останнього часу поменшало в обох категоріях, можливо відтягують від лінії фронту, сподіваємось що дефіцит ...
По арті на завтра ювілей ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 250 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
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08.08.2023 09:21 Відповісти
смерть москалям
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08.08.2023 09:24 Відповісти
Що з пілотками, русня?
Як же "апсалютнає гаспотства у воздухе"?
Шо рідкий кацап долетить до середини Дніпра? А як і долетить, то вже у рідкому стані
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08.08.2023 09:52 Відповісти
літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 312 (+1) од, Джерело: https://censor.net/ua/n3436017

майже "нічия" - але перегони продовжуються
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08.08.2023 11:08 Відповісти
 
 