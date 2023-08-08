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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 250 800 осіб (+560 за добу), 4254 танки, 4996 артсистем, 8278 броньованих машин
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників знищили близько 250 800 військових РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 250800 (+560) осіб ліквідовано,
танків - 4254 (+10) од,
бойових броньованих машин - 8278 (+8) од,
артилерійських систем - 4996 (+19) од,
РСЗВ - 709 (+0) од,
засоби ППО - 468 (+1) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 312 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4158 (+4),
крилаті ракети - 1377 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 7460 (+9) од,
спеціальна техніка - 737 (+2).
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Гей наливайте, повниї чари, щоб через вінця лилося!!!
49! одиниць техніки, один пєпєлац та 560 чумардосів.
Масованих повітряних атак не було, накопичують ...
Рахунок ППО:спецтехніка 1:2, останнього часу поменшало в обох категоріях, можливо відтягують від лінії фронту, сподіваємось що дефіцит ...
По арті на завтра ювілей ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.
P.s. 250 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
Як же "апсалютнає гаспотства у воздухе"?
Шо рідкий кацап долетить до середини Дніпра? А як і долетить, то вже у рідкому стані
гелікоптерів - 312 (+1) од, Джерело: https://censor.net/ua/n3436017
майже "нічия" - але перегони продовжуються