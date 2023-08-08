Ворог поцілив у житлові квартали на Херсонщині та Пункт незламності у Херсоні, є жертви

Ворог продовжує обстрілювати Херсон та територію Херсонщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олексанрд Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, минулої доби противник здійснив 68 обстрілів, випустивши 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю "Пункту незламності" у Херсоні. Через російську агресію 1 людина загинула, 13 - дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

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