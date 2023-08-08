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Ворог поцілив у житлові квартали на Херсонщині та Пункт незламності у Херсоні, є жертви

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Ворог продовжує обстрілювати Херсон та територію Херсонщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олексанрд Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, минулої доби противник здійснив 68 обстрілів, випустивши 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю "Пункту незламності" у Херсоні. Через російську агресію 1 людина загинула, 13 - дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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Ґої, сидіть тихенько, під лавкою, як мишки і не муркайте. Не скавуліть, бо ви за це голосували. І ні в чому не звинувачуйте циркову абізянку з гранатою. Звинувачуйте тих, хто їй ту гранату дав...
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08.08.2023 08:32 Відповісти
циркова мавпа з гранатою це Путлер, так? Тому що наша мавпа весь свій час перед вторгненням позбавлялася своїх гранат, дивилася в очко вбивці в пошуках миру, і збиралася зійтися десь посередині

Якщо ти не згоден, то ти рашист який намагається писати українською через гугле транзлейт
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08.08.2023 08:40 Відповісти
Ага, а як же «Рафик не в чем не виноват!» )))
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08.08.2023 09:16 Відповісти
помилився батько Хмель в свій час - не тому ворогу роги ламав...
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08.08.2023 08:48 Відповісти
пра пра пра онукі зараз виправляють помилку...
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08.08.2023 08:53 Відповісти
 
 