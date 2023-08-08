Ворог ударив 4 керованими авіабомбами по Куп’янщині, є загиблі та поранені

Ворог продовжує обстрілювати територію Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора ввечері, близько 19:45, окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району. Пошкоджено 6 будинків. Загинули 2 людей - 45-річна жінка та чоловік 65 років. 4 людей зазнали поранення і були госпіталізовані. Ще одна цивільна 57-річна жінка отримала допомогу на місці, госпіталізації не потребувала.

Також постраждали та були госпіталізовані 2 співробітники ДСНС - 22 та 46 років, та 2 співробітники Нацполіції 21 та 24 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли авіабомбами село Кругляківка на Харківщині: попередньо, двоє загиблих і семеро поранених

"Усі госпіталізовані поранені перебувають в стані середньої тяжкості, загрози їхнім життям немає", - уточнив очільник регіону.

Він також інформує, що протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Внаслідок обстрілів с. Петропавлівка Куп'янського району зазнав поранення 63-річний цивільний чоловік.

У с. Кучерівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено будівлі цивільних підприємств, сталася лісова пожежа.

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Внаслідок обстрілу м. Куп'янськ пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі.

У с. Чернещина Ізюмського району обстрілами пошкоджено будівлі ферми.

Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 8 га території та знешкодили 55 вибухонебезпечних предметів.