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Новини За кордоном
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Туреччина (2254) зерновий коридор (386) Фідан (13)

Туреччина продовжить контакти з усіма сторонами для відновлення "зернової угоди", - МЗС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зерно,зернові

Туреччина сприятиме відновленню "зернової угоди", оскільки вона єдина, хто це може зробити.

Про це заявив глава МЗС Хакан Фідан, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Anadolu.

Міністр наголосив, що головним пріоритетом буде збереження спокою в Чорноморському регіоні та блокування спроб поставити його під загрозу.

"Ми продовжуватимемо наші контакти з усіма сторонами для відновлення Чорноморської зернової ініціативи, яка зачіпає кожне домогосподарство у світі", - зазначив Фідан, додавши, що Туреччина - "єдиний учасник, який може це зробити".

Коментуючи російсько-українську війну, Фідан наголосив, що Туреччина залишатиметься рішучою покласти край бойовим діям та встановити мир: "Ми будемо наполегливо і настійно продовжувати домагатися припинення війни в Україні та встановлення миру".

Читайте: Росія може бути причетна до сьогоднішнього вибуху в Туреччині, - ГУР МО

Автор: Богдан Гуньковський
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і кого ,як ви думаєте будуть схиляти до миру? невже )(уйла?
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08.08.2023 09:26 Відповісти
уже поздно, танкеры греческие на дно
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08.08.2023 09:44 Відповісти
турки завжди лишаються прихильниками диктатури турками. навіть з гітлером вони торгували до останнього, поставляли фашистам їжу, метали, нафту. врешті правда приєдналися до антифашистської коаліції, але лише у лютому 1945-го.
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08.08.2023 09:45 Відповісти
Міністр наголосив, що головним пріоритетом буде збереження спокою в Чорноморському регіоні та блокування спроб поставити його під загрозу. Через турецьких прорашистських холуїв,Чорне море перетворилося на рашистський полігон для випробовування різьного роду ракетних систем .використовується рашистом ,як море(д'якуючи турецьким друзям куйла) з якого летить смерть українського народу і руйнування України .
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08.08.2023 09:58 Відповісти
 
 