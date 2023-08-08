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Велика Британія (3678) зовнішня розвідка (288) Росгвардія (84)

Росгвардії дозволили мати важке озброєння, щоб посилити її роль у випадку заколотів та інших внутрішніх потрясінь, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупант,росгвардія

4 серпня 2023 року російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволить Росгвардії отримати важке озброєння.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"Розгалужена організація, яка налічує до 200 000 військовослужбовців на передовій, Росгвардія була створена в сучасному вигляді в 2016 році і очолюється колишнім охоронцем Путіна Віктором Золотовим. Рішення посилити сили було прийнято після невдалого заколоту Вагнера в червні 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Попри заяву Золотова про те, що сили Росгвардії "відмінно" спрацювали під час заколоту, немає жодних доказів того, що вони здійснили будь-які ефективні дії проти Вагнера - саме тієї загрози внутрішній безпеці, для придушення якої вона була створена.

"Оскільки Золотов раніше припускав, що важка техніка повинна включати артилерію та ударні вертольоти, цей крок свідчить про те, що Кремль подвоює ресурси для Росгвардії як однієї з ключових організацій для забезпечення безпеки режиму", — зазначають в міністерстві.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+7
Чудово! Може у маскві гарматами протести (дасть Бог будуть) розганятимуть?
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08.08.2023 09:21
+6
Це добре. Менше важкого озброєння буде на фронті.
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08.08.2023 09:23
+3
Поставлять три периметри навколо бункера, щоб спокійно собі ср..в в чемоданчик.
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08.08.2023 09:24
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Чудово! Може у маскві гарматами протести (дасть Бог будуть) розганятимуть?
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08.08.2023 09:21 Відповісти
Поставлять три периметри навколо бункера, щоб спокійно собі ср..в в чемоданчик.
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08.08.2023 09:24 Відповісти
Це добре. Менше важкого озброєння буде на фронті.
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08.08.2023 09:23 Відповісти
на болотах є закон про використання росгвардії зброї проти мирного населення
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08.08.2023 09:24 Відповісти
Це якщо протестувальники захоплятт кремль, можна з гармат палити по ньому?
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08.08.2023 09:28 Відповісти
вже ж було...в 1993 році..обстріл їх "бєлого дома"...могут павтаріть
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08.08.2023 09:34 Відповісти
Історія циклічна
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08.08.2023 12:29 Відповісти
гарний кацап здохлий. УрЯ підараССiя!
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08.08.2023 09:25 Відповісти
1.Oзброєння,що надійде росгвардії- не опиниться на фронті

2."Hе таким' руззкім-що підтримаєте-щоб росіяни вбивали один одного,чи українців?

Oпція 'росіяни не вбивають нікого'-Unreal )/перефразовуючи Шейтельмана)

https://www.youtube.com/watch?v=116mM_ZQ9lg
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08.08.2023 09:28 Відповісти
п1. це якщо сама росгвардія не опиниться на фронті.
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08.08.2023 10:48 Відповісти
танками будуть протестуючих давити?
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08.08.2023 09:28 Відповісти
ХЇіба такого не було?
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08.08.2023 09:32 Відповісти
а якщо золотов вирішить, що він буде кращим ******?
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08.08.2023 09:29 Відповісти
Неа. Золотов слишком тупой но преданный пёс.
Хотя я уже ничему не удивлюсь.
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08.08.2023 09:35 Відповісти
Отримають вони і танки, і авіацію щоб кордон бімбас/рашка тримати. Бо 24.06 вилякало ліліпутіна до усрачки.
Він добре бачив, як армія перейшла на бік заколотників.
І добре, що то була лише демоверсія, путч вихідного дня
Воно, загалом, не хоче бути повішеним, як його воронізький колега, теж полкан фсб між іншим
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08.08.2023 09:39 Відповісти
Початок розбірок на кацапському свинарнику напряму залежить від успіхів ЗСУ на фронті.
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08.08.2023 09:41 Відповісти
а когда это росгвардия была в чем то ограничена?
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08.08.2023 10:12 Відповісти
Чим більше зброї у руках різних мілітарних та парамілітарних утворень на расеї, тим ближче початок громадянської війни.
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08.08.2023 10:19 Відповісти
Вони вже здогадались про неминучість громадянської війни та участі в ній приватних військових компаній. Уявляю як "кремлівські щури" заметушаться коли до "нового переділу" долучиться армія...
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08.08.2023 11:06 Відповісти
И у нас победитель в категории "Разведчик Очевидность". Британцам пора уже подарить переносной кубок.
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08.08.2023 11:45 Відповісти
 
 