Росгвардії дозволили мати важке озброєння, щоб посилити її роль у випадку заколотів та інших внутрішніх потрясінь, - британська розвідка
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4 серпня 2023 року російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволить Росгвардії отримати важке озброєння.
Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
"Розгалужена організація, яка налічує до 200 000 військовослужбовців на передовій, Росгвардія була створена в сучасному вигляді в 2016 році і очолюється колишнім охоронцем Путіна Віктором Золотовим. Рішення посилити сили було прийнято після невдалого заколоту Вагнера в червні 2023 року", - йдеться у повідомленні.
Попри заяву Золотова про те, що сили Росгвардії "відмінно" спрацювали під час заколоту, немає жодних доказів того, що вони здійснили будь-які ефективні дії проти Вагнера - саме тієї загрози внутрішній безпеці, для придушення якої вона була створена.
"Оскільки Золотов раніше припускав, що важка техніка повинна включати артилерію та ударні вертольоти, цей крок свідчить про те, що Кремль подвоює ресурси для Росгвардії як однієї з ключових організацій для забезпечення безпеки режиму", — зазначають в міністерстві.
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2."Hе таким' руззкім-що підтримаєте-щоб росіяни вбивали один одного,чи українців?
Oпція 'росіяни не вбивають нікого'-Unreal )/перефразовуючи Шейтельмана)
https://www.youtube.com/watch?v=116mM_ZQ9lg
Хотя я уже ничему не удивлюсь.
Він добре бачив, як армія перейшла на бік заколотників.
І добре, що то була лише демоверсія, путч вихідного дня
Воно, загалом, не хоче бути повішеним, як його воронізький колега, теж полкан фсб між іншим