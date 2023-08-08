Кримінальні справи проти суддів МКС є "спробою РФ підірвати мандат Суду в Гаазі", - заява держав-учасниць Римського статуту
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Велика Британія, Італія, Японія та Коста-Ріка, держави-учасниці Римського статуту Міжнародного кримінального суду, виступили зі спільною заявою у зв’язку з відкриттям кримінального переслідування в Росії щодо прокурора Каріма Хана та суддів МКС Серхіо Херардо Угальде Годінеса, Росаріо Сальваторе Айтала та Томоко Акане.
Про це йдеться у спільній офіційній заяві чотирьох країн, передає Цензор.НЕТ.
"Ми, постійні представники Коста-Ріки, Італії, Японії та Сполученого Королівства, як держави-учасниці Римського статуту Міжнародного кримінального суду, колективно висловлюємо нашу глибоку стурбованість у зв'язку з кримінальним переслідуванням владою Російської Федерації прокурора Каріма А. А. Хана та суддів Суду: Серхіо Херардо Угальде Годінеса, Росаріо Сальваторе Айтала та Томоко Акане.
Суд втілює прихильність держав-учасниць до забезпечення відповідальності за найбільш серйозні злочини, що викликають занепокоєння усієї міжнародної спільноти. Викликає жаль, що Росія продовжує спроби підірвати мандат Суду, і ми підтверджуємо непохитну рішучість твердо стояти на стороні Суду, його посадових осіб і персоналу, а також тих, хто з ним співпрацює разом з іншими державами-учасницями", - йдеться у заяві.
Чотири країни заявили, що підтверджують "повну довіру до Суду як до незалежного та неупередженого" інституту, а також "рішучість захищати принципи та цінності, закріплені в Римському статуті, зберігати цілісність Суду всупереч будь-яким загрозам".
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