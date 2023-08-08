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Після ударів по мостах ворог шукає альтернативні шляхи, проте вони дуже близько до позицій Сил оборони, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чонгар,міст

Після ударів по мостах на Півдні України, поблизу окупованого Криму, росіяни шукають альтернативні шляхи постачання боєприпасів.

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Зрозуміло, що вони намагатимуться поремонтувати те, що було пошкоджено. Але і тут вони ризикують. Тому що в такому випадку потрібно в цих місцях зосередити кількість людей та техніки, яка безумовно привертає увагу. А те, що туди ми сягнути можемо, вони вже усвідомлюють. 

То ж у них залишається альтернативний шлях суходолом через Армянськ. Він набагато західніше, зрозуміло, чому вони використовували саме ті мости, тому що це набагато далі і вони сподівалися, що це безпечно. Зараз в них залишається той шлях, що не такий безпечний, бо дуже близько до Сил оборони", - пояснила вона.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Констатація фактів -- якби сказали -- ишла колона зі зброєю з Маріка - і іі спалили
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08.08.2023 09:51 Відповісти
русня обстреливаетХерсон каждый день. что у нас нечем накрыть их арту.
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08.08.2023 10:03 Відповісти
Є, але щось я не пригадую хоч якусь війну у історії людства, принаймні ТАКОГО масштабу, щоб там вирішувались питання легко та швидко. А ті хто порівнюють цю війну із "Буревієм у пустелі", де сили НАТО мали переваги в усьому над армією Іраку, не кажучи вже про повне домінування у повітрі та використання величезної кількості ракет великої дальності, той просто ДУРЕНЬ!!!
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08.08.2023 10:08 Відповісти
Враховуючи, скільки вони туди м'яса і заліза натягнули останнім часом, і що при цьому їх зупинили і і навіть вибили назад біля Надії, все виглядає краще, ніж могло бути.
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08.08.2023 10:11 Відповісти
Меньше ля-ля, больше бомбите, вчастности крымский мост
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08.08.2023 11:21 Відповісти
 
 