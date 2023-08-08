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Росія розосередила своє корабельне угруповання у Чорному морі після атаки дронів, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

флот,рф

Серед російських військових у Чорному морі панує паніка після атаки дронів. Найбезпечніше для флоту РФ - маневрувати.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У Чорному морі також панує невеличка паніка після певних подій. Вони дійсно максимально розосередили своє корабельне угруповання по тому району, який колись вважали безпековим для себе і свого флоту. Але зараз безпека для них - це маневри", - сказала вона.

За її словами, десять російських кораблів перебуває в Чорному морі, ще один в Азовському, ракетоносії заведені в пункти базування.

"Після масованої ракетно-дронової атаки, коли вони відстрілялися потужно, їм потрібно переспорядження. І пам'ятаймо, що у ворога є практика застосування ракетоносіїв просто з бухт", - додала вона.

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Автор: Марина Макєєва
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Роззосередила - це не вивела. Це просто перейшла у режим "шото я очкую, славік"
Всі підуть до мацкви.

Слава Україні!
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08.08.2023 10:43 Відповісти
Посссиківаєт кацап
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08.08.2023 10:49 Відповісти
танкеры соскучились по дронам
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08.08.2023 10:51 Відповісти
Ходять тудои - сюдои - може ше приголубимо
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08.08.2023 11:06 Відповісти
Для дронів кучність не потрібна.
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08.08.2023 11:10 Відповісти
Цікаво як це їм допоможе. Коли стоять натовпом, то є шанс шо хоч на якомусь кораблі вахта не спить. Чи вони думають, шо якшо розповзуться по портах, то супутники їх не помітять?
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08.08.2023 11:11 Відповісти
Топіть їх прямо в морі.
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08.08.2023 11:32 Відповісти
 
 