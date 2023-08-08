ОК "Південь" про успіхи після часткового прориву першої лінії оборони ворога: Просування іде, повідомляється про нього дозовано

Після прориву першої лінії оборони ворога на певних ділянках фронту на Півдні нашої країни Сили оборони мають певний успіх, втім повідомляється про це дозовано.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Так. Але ця робота досить складна. Це тільки перший етап, коли проривається лінія оборони. Після того треба закріпитися на тих ділянках і забезпечити безпеку для підрозділів, які здійснили той самий прорив. Тому тут новини можуть бути дещо уповільнені", - сказала Гуменюк, відповідаючи на питання, чи вдається ЗСУ розвинути успіхи після прориву першої лінії оборони противника на окремих ділянках фронту.

Однак вона наголосила, що потрібно пам'ятати, цим стоїть велика і важка робота.

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За словами Гуменюк просування іде, але повідомляється про нього дозовано, аби зберегти життя наших захисників.