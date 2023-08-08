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ОК "Південь" про успіхи після часткового прориву першої лінії оборони ворога: Просування іде, повідомляється про нього дозовано

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу,контрнаступ

Після прориву першої лінії оборони ворога на певних ділянках фронту на Півдні нашої країни Сили оборони мають певний успіх, втім повідомляється про це дозовано.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Так. Але ця робота досить складна. Це тільки перший етап, коли проривається лінія оборони. Після того треба закріпитися на тих ділянках і забезпечити безпеку для підрозділів, які здійснили той самий прорив. Тому тут новини можуть бути дещо уповільнені", - сказала Гуменюк, відповідаючи на питання, чи вдається ЗСУ розвинути успіхи після прориву першої лінії оборони противника на окремих ділянках фронту.

Однак вона наголосила, що потрібно пам'ятати, цим стоїть велика і важка робота.

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За словами Гуменюк просування іде, але повідомляється про нього дозовано, аби зберегти життя наших захисників.

Автор: Ірина Дашківська
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08.08.2023 10:50 Відповісти
Щит Василькова

Недооцінка ворога веде до поразки і великих жертв. Думка військового.

https://twitter.com/i/status/1688785879203037184
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08.08.2023 11:11 Відповісти
"Просування іде, повідомляється про нього дозовано" --- в якому сенсі дозовано? Коли диванні "патріоти" сидять і вимагають повної підзвітності перед ними по кожном кроку і рішенні,і коли з них тупо сміються то вони відповідають, що це якесь совкове поводження
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08.08.2023 11:17 Відповісти
Я думаю що повідомляти взагалі не обов'язково. Але, як вона каже, за їх логікою після прориву, закріпитись, окопатись, почекати поки знов орки укріпляться,позаміновують, а тоді знову штурмувати?
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08.08.2023 11:35 Відповісти
Та чого можна і на повишеній передачі пройти , тільки от чи диван витримає
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08.08.2023 13:01 Відповісти
 
 