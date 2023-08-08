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Росія (47244) Чорноморський флот РФ (502) Естонія (1040)

Росія не може захистити свій флот, ЗСУ мають перевагу в далекобійній артилерії та високоточних ударах, - заступник голови Генштабу Естонії Вендла

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вендла

Заступник голови Генштабу Естонії полковник Март Вендла заявив, що українські війська мають перевагу над російськими військами у дальнобійній артилерії та високоточних ударах, оскільки вони краще вміють використовувати свою техніку завдяки хорошій бойовій розвідці.

Про це пише ERR.EE, інформує Цензор.НЕТ.

Він  зазначив, що минулого тижня Україна продемонструвала свою здатність загрожувати російському флоту на великих відстанях за допомогою безпілотників.

"І те, що на відстані 700 кілометрів Росія не в змозі захистити власні десантні кораблі, є досить промовистим фактом. Це означає, що здатність захищати свою інфраструктуру вздовж Чорного моря насправді зазнала відносно великого удару", - сказав Вендла.

Він також нагадав про БПЛА, які прилітають до Москви, і сказав, що це переважно невеликі дрони. "При цьому вони досягають цілі та приносять до Москви відчуття передової", – зазначив полковник.

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Вендла вважає, що націлені на Москву безпілотники, швидше за все, запускалися з території РФ, а не з України, і що "не цілком зрозуміло, хто стоїть за цими атаками". Однак "те, що вибухи в Москві стали майже щоденним явищем, показує, що ППО Москви не відповідає сучасним загрозам".

Автор: Марина Макєєва
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08.08.2023 11:03 Відповісти
Звідки в України перевага в далекобійній артилерії? Своє закатане у асфальт, те що дали союзники обмежили в застосуваннях по цілях. На кого розраховані такі заяви?
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08.08.2023 11:07 Відповісти
Підзає...ли ці друзяки, сидить в тихому НАТО, колупається в носі і триндить про перевагу....
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08.08.2023 11:08 Відповісти
Возможно и так, но никрена из этого не делается...а крымский мост вообще, как стоял так и стоит....
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08.08.2023 11:16 Відповісти
"Вот она, ДОБЛЕСТЬ по-руSSки: прятаться за спинами женщин и детей"!
"Кацапские захватчики в акватории Черного моря используют гражданские суда для заграждения своих военных кораблей".
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08.08.2023 11:26 Відповісти
Сказав як в муку перднув... До чого тут арта? Менше язиками молотіть, задрали вже.
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08.08.2023 12:00 Відповісти
Калібри б'ють по країні по Одесі і Миколаєву і не тільки.Що він в вуха вкручує?Якщо вони це роблять це означаж що флот орків діє і вбиває.А він не повинен цього робити .
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08.08.2023 15:35 Відповісти
 
 