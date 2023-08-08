Росія не може захистити свій флот, ЗСУ мають перевагу в далекобійній артилерії та високоточних ударах, - заступник голови Генштабу Естонії Вендла

Заступник голови Генштабу Естонії полковник Март Вендла заявив, що українські війська мають перевагу над російськими військами у дальнобійній артилерії та високоточних ударах, оскільки вони краще вміють використовувати свою техніку завдяки хорошій бойовій розвідці.

Про це пише ERR.EE, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що минулого тижня Україна продемонструвала свою здатність загрожувати російському флоту на великих відстанях за допомогою безпілотників.

"І те, що на відстані 700 кілометрів Росія не в змозі захистити власні десантні кораблі, є досить промовистим фактом. Це означає, що здатність захищати свою інфраструктуру вздовж Чорного моря насправді зазнала відносно великого удару", - сказав Вендла.

Він також нагадав про БПЛА, які прилітають до Москви, і сказав, що це переважно невеликі дрони. "При цьому вони досягають цілі та приносять до Москви відчуття передової", – зазначив полковник.

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Вендла вважає, що націлені на Москву безпілотники, швидше за все, запускалися з території РФ, а не з України, і що "не цілком зрозуміло, хто стоїть за цими атаками". Однак "те, що вибухи в Москві стали майже щоденним явищем, показує, що ППО Москви не відповідає сучасним загрозам".