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Новини За кордоном
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Пентагон про атаки дронів на російські кораблі: Нехай про це говорять українці, вони зараз борються проти окупантів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

горняк,сіг

У Міноборони США не стали коментувати нещодавні атаки дронів на російські кораблі у Чорному морі.

Про це заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Він сказав, що "не буде вдаватися до розмов про українські операції або ймовірні українські операції".

"Нехай про це говорять вони. Я скажу ще раз, що ми визнаємо, що Україна зараз перебуває в осередку боротьби з окупантами", - зазначив Райдер.

Він також запевнив, що США "продовжують зосереджуватися на наданні" Києву допомоги у сфері безпеки, якої той потребує, "щоб мати змогу вести контрнаступ і захищати свою територію".

Також читайте: Зеленський про обстановку в Чорному морі: До кінця війни РФ може залишитися без кораблів, якщо продовжить удари

"Але що стосується повідомлень у пресі про безпілотники за лінією фронту, то мені просто нічого щодо цього сказати", - підсумував Райдер.

Нагадаємо, у Новоросійську вночі лунали вибухи. Міноборони РФ заявило, що ЗСУ нібито намагалися атакувати військово-морську базу. Згодом стало відомо, що надводні безпілотники уразили російський десантний корабель "Оленегорский горняк" у бухті Новоросійська. Зазначалося також, що це спільна операція СБУ та ВМС. За тиждень до цього, 29 липня, CNN показав сюжет про українські аквадрони.

Також СБУ підірвала великий нафтовий танкер РФ "SIG", який транспортував паливо для російських військ.

Також читайте: Росіяни встигли побудувати оборону на окупованих територіях, це буде важка битва, - Пентагон

Автор: Богдан Гуньковський
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Дипломатичною мовою звучить так:" Ми схвалюємо ."
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08.08.2023 11:14 Відповісти
Дипломатичною мовою звучить так:"Ми тут взагалі ні до чого, Україна сама вирішує, куди завдавати удари по окупанту".
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08.08.2023 13:34 Відповісти
Так Америка давно сказала-"можете лупити куди захочете, але тільки своєю зброєю''.
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08.08.2023 11:20 Відповісти
Так Залужний вже давно поклав на цю заяву і задіяв Патріот над Брянськом в травні.
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08.08.2023 13:35 Відповісти
Вот, я украинецч и я прямо говорю, что запад дает мало оружия, затягивает с поставками, из-за чего противник укрепляется и крен потом его выкуришь.....
Прямо ***** говорю!
Пусть Кулеба тоже на весь мир это орет, что бы все знали их поддержку....
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08.08.2023 12:10 Відповісти
...Это законное правo Ukrainy,и никто и не встревает, смерть тварям с болот мацковии...
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08.08.2023 13:05 Відповісти
подводку тоже пошлите к бычкам и крабикам..
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08.08.2023 13:07 Відповісти
 
 