Посол США в ОБСЄ Карпентер про контрнаступ ЗСУ: Все лише починається. Треба почекати кілька місяців

Ще є багато часу, щоб побачити, як розвиватиметься український контрнаступ. Потенціал для успіху є.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що "все лише починається" ("it's early days"), як ми говоримо. Тобто, у нас ще багато часу, щоб побачити, як розвиватиметься контрнаступ. Немає сумнівів, що це буде дуже складно, адже ведення наступальних бойових дій вимагає більше ресурсів, особливо людських, ніж оборона, і оскільки росіяни замінували велику територію на лінії фронту. Тому це нелегко. Насправді буде дуже і дуже складно", - зазначив Карпентер.

Він додав, що на даному етапі складно робити занадто багато прогнозів.

"Але, безумовно, потенціал для досягнення успіху Україною є. І якщо буде можливість, то все може розвиватися швидко. То ж подивимося, як все буде відбуватися протягом наступних кількох місяців", - додав представник США.

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