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Посол США в ОБСЄ Карпентер про контрнаступ ЗСУ: Все лише починається. Треба почекати кілька місяців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

карпентер

Ще є багато часу, щоб побачити, як розвиватиметься український контрнаступ. Потенціал для успіху є.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що "все лише починається" ("it's early days"), як ми говоримо. Тобто, у нас ще багато часу, щоб побачити, як розвиватиметься контрнаступ. Немає сумнівів, що це буде дуже складно, адже ведення наступальних бойових дій вимагає більше ресурсів, особливо людських, ніж оборона, і оскільки росіяни замінували велику територію на лінії фронту. Тому це нелегко. Насправді буде дуже і дуже складно", - зазначив Карпентер.

Він додав, що на даному етапі складно робити занадто багато прогнозів.

"Але, безумовно, потенціал для досягнення успіху Україною є. І якщо буде можливість, то все може розвиватися швидко. То ж подивимося, як все буде відбуватися протягом наступних кількох місяців", - додав представник США.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+10
Якшо добавите Атакамсів -- все набагато пришвидчиться
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08.08.2023 11:16
+9
Шановний Пане Карпентер!
Для того, щоби у ЗСУ все, як Ви кажете "починалося" добре, тоді - Atacams, F-16, F-18, Abrams, Patriot, Tomahawk, MQ-9 Reaper, PLEASE, та побільше!
Слава ЗСУ!
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08.08.2023 11:17
+7
Треба почекати кілька місяців....treba pozakrivati ******* , ta dopomogati ZSU. osj to sho treba.🤬
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08.08.2023 11:14
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Треба почекати кілька місяців....treba pozakrivati ******* , ta dopomogati ZSU. osj to sho treba.🤬
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08.08.2023 11:14 Відповісти
Правильно він все говорить. Треба готувати західне суспільство до думки, що контрнаступ не буде якимось феєричним шоу, що через примат збереження особового складу він не буде розвиватися швидко.
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08.08.2023 11:43 Відповісти
Якшо добавите Атакамсів -- все набагато пришвидчиться
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08.08.2023 11:16 Відповісти
"у нас ще багато часу, щоб побачити, як розвиватиметься контрнаступ" /Майкл Карпентер/
Куди йому поспішати?
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08.08.2023 11:23 Відповісти
Шановний Пане Карпентер!
Для того, щоби у ЗСУ все, як Ви кажете "починалося" добре, тоді - Atacams, F-16, F-18, Abrams, Patriot, Tomahawk, MQ-9 Reaper, PLEASE, та побільше!
Слава ЗСУ!
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08.08.2023 11:17 Відповісти
Та зараз...розбіглися. Тільки от незрозуміло навіщо США вже витратили 60лярдів на допомогу Україні? Щоб сидіти і очами кліпати,розповідаючи що через кілька місяців все буде добре?
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08.08.2023 11:20 Відповісти
Ще би той ленд-ліз включили - взагалі була би казка...
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08.08.2023 11:22 Відповісти
А якби нам ніхто нічого не дав, то хто би зараз очима кліпав?
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08.08.2023 11:22 Відповісти
До чого тут це? Мова про те що для швидкої перемоги України робиться явно недостатньо. Як не побоюваня,то занепокоєння. Щось по типу "майже оженився".
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08.08.2023 11:40 Відповісти
для швидкої перемоги України не робиться нічого. для просто перемоги не робиться нічого.
захід не працює на перемогу України пора вже зрозуміти.
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08.08.2023 11:42 Відповісти
То я і питаю- для чого тільки одні США вже викинули 60лярдів?
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08.08.2023 11:52 Відповісти
В Афган ще більше викинули з від'ємним результатом...
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08.08.2023 12:03 Відповісти
То що це означає? Вони мазохісти? Чи несповна розуму?
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08.08.2023 12:12 Відповісти
для того щоб Україна не програла. не програти не означає перемогти. захід хоче заміни влади в московії на лояльну до себе не викидуючи самої московії із, як вони самі кажуть, "світової архітектури безпеки". простими словами - як китайози забуріють з ними будуть воювати на суші чиїми руками?
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08.08.2023 12:29 Відповісти
Технологія цього процесу не зовсім зрозуміла. Як саме та після яких подій повинна змінитися влада на московії?
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08.08.2023 12:47 Відповісти
росія не може перемогти. війна затягується на незрозумілий час. перемог на фронті нема. санкції діють, економіка падає.
безперспективність війни і схлопування економіки мають заставити московські еліти міняти владу і йти з поклоном на захід.

а як саме я не знаю.
після яких подій - початок боїв в криму. але з ти щось не складується. можливо поки що.
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08.08.2023 13:08 Відповісти
Все прекрасно. Тільки от з нами що за цей незрозумілий час війни? Адже на війні не без вбитих. Не пощастило?
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08.08.2023 13:18 Відповісти
скільки мільйонів наших виїхали на захід? їх приймали стільки скільки їхали!
і що з ними? всі знайшли роботу?отримують допомогу від урядів?
хто як! для заходу всяко ліпше ніж чорножопі з африки і близького сходу!
що з економікою у нас? скільки живе на зарплати і пенсії і де уряд бере гроші? гроші теж зі заходу.
всім стало гірше.
дуже зле тим які не виїхали і є близько до фронту.
а ще воїнів дуже шкода.

тобто проблема в тої категорії населення хто не може виїхати і тих хто переймається долею України і воїнів.
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08.08.2023 13:53 Відповісти
"Вони" - це більш стосується афганців. Натяк, думаю, зрозумілий.
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08.08.2023 12:43 Відповісти
Я там внизу вже натякнув на рахунок вашого натяку та теми коментарів.
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08.08.2023 12:57 Відповісти
А до того, що влада для швидкої перемоги України робиться явно недостатньо, але акцент робиться на недостатності зовнішньої допомоги.
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08.08.2023 11:56 Відповісти
Спочатку коментар був про що? Те що наша влада-збіговисько підарів та казнокрадів можна писати під кожною новиною. Але тут мова про заяви Карпентера та тому що з цього випливає.
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08.08.2023 12:16 Відповісти
Кажуть - шо бугалтери проморгали нам допомогу на 6 млд -- може осінню додадуть
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08.08.2023 11:34 Відповісти
Чи починається все,чи вже закінчується ...Хто там пригадає через кілька місяців про ці розповіді Карпентера.
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08.08.2023 11:17 Відповісти
В України залишилось, максимум 10-11 тижнів. Далі осінь, багнюка, бездоріжжя. І на цьому фронт зупиниться повністю, мінімум до середини квітня. Якщо зараз є посування на 70-120 м, то восени та взимку не буде і стільки. За цей час, ворог окопається ще більше, а допомога від США та союзників у самому кращому випадку зменшиться, бо ніхто не буде допомагати, якщо не має результату. Там вибори в США, обрання Трампа і Україну змусять йти на переговори. Дуже хочеться помилитись в прогнозі, але наразі все виглядає саме так.
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08.08.2023 11:32 Відповісти
А ще краще почекати другого пришестя Трампа...
І все закінчиться.
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08.08.2023 11:33 Відповісти
> "Все лише починається. Треба почекати кілька місяців"


...кілька місяців і почнуться дощі . Потім зима, потім весна і знову дощі, потім червень 2024 - а це новий контрнаступ. Не збрехав карпентер.
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08.08.2023 11:33 Відповісти
"...потім червень 2024..."
і потім треба бути почекати кілька місяців...
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08.08.2023 11:52 Відповісти
етап розмягшення оборони московитів затянувся. а триндьож " ми ще нічого не починали" якось дурно пахне.
тут можливі два варіанти - або це туман війни про який потім будуть з невимовним пафосом розповідати як про саму-саму дезинформаційну спецоперацію в світі,
або другий варіант - хєровий для нас
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08.08.2023 11:38 Відповісти
Через місяць настане осінь, підуть дощі, важка техніка так ледь пересувається полями. Ви тягніть кота за хвоста з абрамсами, ф-16 та ракетами.
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08.08.2023 11:48 Відповісти
Через месяц настанет год как особых изменений нет при всем уважении к ВСУ, по всей вероятности начался сценарий заморозки войны, чего враг и добивается и наши партнёры видимо не против судя по капельной помощи оружием
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08.08.2023 13:08 Відповісти
Да уже полтора года как началось...пока вы тяните с оружием....
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08.08.2023 12:07 Відповісти
Якщо масована атака з Правого берегу Дніпра неможлива, то скоріше за все цей наступ захлинеться.
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08.08.2023 12:41 Відповісти
Западным партнерам меньше надо трепаться на тему наступления тем более таким господином который ничего не знает и ничего не решает. При той помощи что есть дай Бог удерживать те рубежи которые есть как бы печально это не было
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08.08.2023 12:55 Відповісти
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08.08.2023 13:30 Відповісти
 
 