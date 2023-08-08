Посол США в ОБСЄ Карпентер про контрнаступ ЗСУ: Все лише починається. Треба почекати кілька місяців
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Ще є багато часу, щоб побачити, як розвиватиметься український контрнаступ. Потенціал для успіху є.
Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що "все лише починається" ("it's early days"), як ми говоримо. Тобто, у нас ще багато часу, щоб побачити, як розвиватиметься контрнаступ. Немає сумнівів, що це буде дуже складно, адже ведення наступальних бойових дій вимагає більше ресурсів, особливо людських, ніж оборона, і оскільки росіяни замінували велику територію на лінії фронту. Тому це нелегко. Насправді буде дуже і дуже складно", - зазначив Карпентер.
Він додав, що на даному етапі складно робити занадто багато прогнозів.
"Але, безумовно, потенціал для досягнення успіху Україною є. І якщо буде можливість, то все може розвиватися швидко. То ж подивимося, як все буде відбуватися протягом наступних кількох місяців", - додав представник США.
Будь ласка, зачекайте...
Куди йому поспішати?
Для того, щоби у ЗСУ все, як Ви кажете "починалося" добре, тоді - Atacams, F-16, F-18, Abrams, Patriot, Tomahawk, MQ-9 Reaper, PLEASE, та побільше!
Слава ЗСУ!
захід не працює на перемогу України пора вже зрозуміти.
безперспективність війни і схлопування економіки мають заставити московські еліти міняти владу і йти з поклоном на захід.
а як саме я не знаю.
після яких подій - початок боїв в криму. але з ти щось не складується. можливо поки що.
і що з ними? всі знайшли роботу?отримують допомогу від урядів?
хто як! для заходу всяко ліпше ніж чорножопі з африки і близького сходу!
що з економікою у нас? скільки живе на зарплати і пенсії і де уряд бере гроші? гроші теж зі заходу.
всім стало гірше.
дуже зле тим які не виїхали і є близько до фронту.
а ще воїнів дуже шкода.
тобто проблема в тої категорії населення хто не може виїхати і тих хто переймається долею України і воїнів.
І все закінчиться.
...кілька місяців і почнуться дощі . Потім зима, потім весна і знову дощі, потім червень 2024 - а це новий контрнаступ. Не збрехав карпентер.
і потім треба бути почекати кілька місяців...
тут можливі два варіанти - або це туман війни про який потім будуть з невимовним пафосом розповідати як про саму-саму дезинформаційну спецоперацію в світі,
або другий варіант - хєровий для нас