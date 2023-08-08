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обстріл (21130) Покровськ (94)

Удар по Покровську: кількість поранених зросла до 81, пошкоджено 12 багатоповерхівок та інші будівлі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

покровськ

Донецька ОВА опублікувала оновлені дані станом на 11:00 щодо жертв рашистського обстрілу Покровська Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави Донецької ОВА Павла Кириленка. 

Як зазначається, 7 людей загинули (п'ятеро цивільних, рятувальник та військовий);

81 поранений (39 цивільних, серед яких двоє дітей - 2006 і 2012 року народження; 31 поліцейський, 7 працівників ДСНС та 4 військових).

Станом на 11:00 зафіксовані пошкодження 12 багатоповерхівок; будівель готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальна операція у Покровську: ліквідовано 5 осередків пожеж. Попередньо, під завалами людей немає. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 7 серпня 2023 року близько 19:15 армія РФ, ймовірно із застосуванням ракет "Іскандер", обстріляла житлову забудову м. Покровська. Станом на ранок 8 серпня повідомлялося, що загинуло 7 осіб, 67 - зазнали поранень.

Автор: Ірина Дашківська
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Ост так рашиські варвари воюють з мирним населенням вбивають і руйнують більше ці чорти ні нащо не здатні . Ну що жителі Донбаса побачили що таке "русский мир" ,чому до цієї пори живі пушилін та інша колоборанська мерзота ?
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08.08.2023 11:30 Відповісти
Это будет зависеть от поставок оружия, которое нынче "ни шатки, ни валко"....
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08.08.2023 12:06 Відповісти
 
 