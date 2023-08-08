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ЗСУ можуть просунутися вперед до початку зими, але це залежатиме від дій РФ, - представник Генштабу Естонії Вендла

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

війна,зсу

Лінія фронту в Україні різнопланова, що впливає на темпи просування українських захисників під час контрнаступу.

Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Март Вендла, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За його словами, на лінії фронту Україна не досягла серйозного прориву. Просування українських військ ускладнюється різноплановістю лінії фронту.

"На херсонському напрямку, з погляду противника, обороні дуже допомагає річка – велика, широка річка, перейти яку складно. Запорізький напрямок, вочевидь, допоможе українцям досягти їхньої стратегічної мети - повернення Криму, передумовою якого є перерізання сухопутних шляхів сполучення. 

Також читайте: Контрнаступ ЗСУ: "все лише починається". Треба почекати кілька місяців, - посол США в ОБСЄ Карпентер

Донецький напрямок значною мірою покритий великими містами, з яких Бахмут у цьому контексті є лише невеликим містечком. Це означає, що війна на цьому напрямку або розвиток на ньому головного удару означає бій квартал за кварталом, будинок за будинком, під'їзд за під'їздом. У Луганську дуже багато боліт та лісів, що спрощує оборонні дії", - пояснив Вендла.

Він також зазначив, що російські війська значно зміцнили свої оборонні споруди після визволення Херсона Силами оборони України.

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"Якщо в решті областей у середньому на одну область припадає 400 оборонних споруд, то на запорізькому напрямку їх було 1400. Це говорить про масштаби глибини оборони. Тож у цьому сенсі завдання, яке стоїть перед Україною, дуже серйозне", - додав він.

На його думку, до настання зими Україна може просунутися вперед, але наскільки - залежить від дій Росії, чиї кроки не передбачувані.

Також читайте: Росія не може захистити свій флот, ЗСУ мають перевагу в далекобійній артилерії та високоточних ударах, - заступник голови Генштабу Естонії Вендла

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Просування ЗСУ уперед насамперед залежатиме від терміновості, кількості та якості надання Західними партнерами до ЗСУ озброєнь та БК!
Слава ЗСУ!
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08.08.2023 11:30
+5
Эй, Буданов, поясни этому пассажиру, что он глубоко ошибается. А к лету ЗСУ войдут в Крым
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08.08.2023 11:51
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Просування ЗСУ уперед насамперед залежатиме від терміновості, кількості та якості надання Західними партнерами до ЗСУ озброєнь та БК!
Слава ЗСУ!
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08.08.2023 11:30 Відповісти
спасибо, кеп
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08.08.2023 11:31 Відповісти
Розкрив на баньки
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08.08.2023 11:36 Відповісти
Эй, Буданов, поясни этому пассажиру, что он глубоко ошибается. А к лету ЗСУ войдут в Крым
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08.08.2023 11:51 Відповісти
Чудова новина!! Якщо орки відступлять тоді українці до початку зими просунуться, інакше чекатимо весни поки підсохне. Я просто "захоплююсь" представниками штабів!
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08.08.2023 11:55 Відповісти
"Величні" полководці ********** хтіли б по Дніпру - Омани, Анкару мутили.
Генерал Залужний із ЗСУ не дали їм цього зреалізувати.
Цей Святий чоловік із ЗСУ не дадуть ніколи нічого ділити по Дніпру.
По Уралу чи Іртишу - так, але по Дніпру - ніколи!
Слава ЗСУ!
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08.08.2023 12:19 Відповісти
Вірю в ЗСУ. Вірю в Залужного.
Ми всі - залежні.
Але є такі залежні, що роблять своє та не зважають на величних.
От саме таким вірю
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08.08.2023 12:35 Відповісти
По 3,14зді,а не по Дніпру!
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08.08.2023 12:23 Відповісти
Таку херню пишуть на вигляд адекватні люди.
Треба,щоб просування ЗСУ залежало від самих ЗСУ,але не від дій раші!
І від того,наскільки наші воїни будуть забезпечені всім необхідним!
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08.08.2023 12:21 Відповісти
Ми ще не почули тлумачення контрнаступу від Жекі, Юзіка, Безуглой та военкома Борисова.
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08.08.2023 13:19 Відповісти
 
 