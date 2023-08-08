ЗСУ можуть просунутися вперед до початку зими, але це залежатиме від дій РФ, - представник Генштабу Естонії Вендла

Лінія фронту в Україні різнопланова, що впливає на темпи просування українських захисників під час контрнаступу.

Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Март Вендла, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За його словами, на лінії фронту Україна не досягла серйозного прориву. Просування українських військ ускладнюється різноплановістю лінії фронту.

"На херсонському напрямку, з погляду противника, обороні дуже допомагає річка – велика, широка річка, перейти яку складно. Запорізький напрямок, вочевидь, допоможе українцям досягти їхньої стратегічної мети - повернення Криму, передумовою якого є перерізання сухопутних шляхів сполучення.

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Донецький напрямок значною мірою покритий великими містами, з яких Бахмут у цьому контексті є лише невеликим містечком. Це означає, що війна на цьому напрямку або розвиток на ньому головного удару означає бій квартал за кварталом, будинок за будинком, під'їзд за під'їздом. У Луганську дуже багато боліт та лісів, що спрощує оборонні дії", - пояснив Вендла.

Він також зазначив, що російські війська значно зміцнили свої оборонні споруди після визволення Херсона Силами оборони України.

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"Якщо в решті областей у середньому на одну область припадає 400 оборонних споруд, то на запорізькому напрямку їх було 1400. Це говорить про масштаби глибини оборони. Тож у цьому сенсі завдання, яке стоїть перед Україною, дуже серйозне", - додав він.

На його думку, до настання зими Україна може просунутися вперед, але наскільки - залежить від дій Росії, чиї кроки не передбачувані.

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