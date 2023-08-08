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Україна має зброю власного виробництва для ударів по території Росії, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зброя,війна,зсу,українська

В Україні є зброя власного виробництва, щоб бити по території РФ. Країна звертається до партнерів по далекобійну зброю, яка допоможе звільнити окуповані території.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі марафону новин 8 серпня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"Я можу сказати: нам є чим бити по території Росії власним виробництвом. А для того, щоб ми могли звільняти наші території захоплені, то ми звертаємося до країн-партнерів, щоб вони нам допомогли саме з озброєнням для звільнення цих наших територій", - уточнив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данілов: "Ми не будемо ні в кого питати, як використовувати ту зброю, яка виробляється на території нашої країни"

Секретар РНБО звернув увагу на те, що останнім часом і Німеччина, і Франція змінили свою позицію, і наразі "максимально співпрацюють з нашою країною, розуміючи всю підступність РФ, яка продемонструвала це не тільки під час нашої війни, а і під час тих подій, які на сьогодні відбуваються на африканському континенті".

Водночас він прогнозує, що попри події у Нігері, де теж "без росіян не обійшлося", війна в Україні не зійде з порядку денного світової спільноти, бо російська агресія "у центрі Європи" турбує всі країни Євросоюзу.

Читайте також: Данілов про удари морськими дронами у Чорному морі: Російські цілі - найкращий полігон для української зброї
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Топ коментарі
+13
Данилов и прочие - именно вы умиротворяли граждан Украины тем что рассказывали что нападения не будет. Мрази
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08.08.2023 12:05
+12
То чого ж не використовуєте ту зброю? На Земарахфоні по 5-10 днів "святкують" один удар по кацапляндії.
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08.08.2023 12:03
+12
То чого ж ми не втулим по тих ведмежих вуглах -- звідки бомбардувальники злітають?
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08.08.2023 12:04
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це ви своїх уродів слуг скотчем з вибухівкою обмотаете і катапультою на мацкву?
вітаю!!
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08.08.2023 12:00 Відповісти
быть тебе боеголовкой.
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08.08.2023 12:18 Відповісти
я не зелень.. а вот ти хто?
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08.08.2023 12:20 Відповісти
Шибки бити у мацкві? Тільки обережно, щоб жоден кацап не страждав.
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08.08.2023 12:01 Відповісти
Знову подоляцька ботва вилізла висиратися під кожним постом. В спам. І скаргу адміну, хай прибере звідси лайно зелене.
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08.08.2023 12:53 Відповісти
Дуже жаль пане Данілов, що ви й ваші поплічники не бажали щоб Україна мала таку зброю ДО повномасштабного нападу Московії (т.з. "роССії") та закривали відповідні програми розробки та вдосконалення зброї та не давали держзамовлень вітчизняним підприємствам котрі цю зброю виробляли!!!
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08.08.2023 12:02 Відповісти
То чого ж не використовуєте ту зброю? На Земарахфоні по 5-10 днів "святкують" один удар по кацапляндії.
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08.08.2023 12:03 Відповісти
Ну, після притоплення БДК привід був не поганий!
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08.08.2023 12:05 Відповісти
Зі старезного БДК по Україні ракети не запускали...
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08.08.2023 12:08 Відповісти
Ракети ні, хоча у Бердянську кораблі цього класу саме ними топили, але я вже змінив думку про морські дрони на кращу після збільшення їх боєзаряду щонайменше у 5 разів, ефективність точно зросла! Та й Данилов не каже саме про ракети, а про ДАЛЕКОБІЙНУ ЗБРОЮ, а це багато що може бути!
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08.08.2023 12:14 Відповісти
Ще б виклав номенклатуру виробів, їх ТТХ та точні координати виробничих потужностей, дбл. бл. 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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08.08.2023 12:04 Відповісти
А что асфальт уже не нужен ?
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08.08.2023 12:04 Відповісти
То чого ж ми не втулим по тих ведмежих вуглах -- звідки бомбардувальники злітають?
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08.08.2023 12:04 Відповісти
Так все просто. Якщо використати цю зброю, то її ж не буде. А так є))
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08.08.2023 12:19 Відповісти
Данилов и прочие - именно вы умиротворяли граждан Украины тем что рассказывали что нападения не будет. Мрази
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08.08.2023 12:05 Відповісти
Потрібно порадувати орків!
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08.08.2023 12:09 Відповісти
ОТРК Квартал
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08.08.2023 12:19 Відповісти
треба менше бла - бла - бла про зброю . .... а більше конкретних справ , пане Данілов ..... бо в реаліях все навпаки !!........
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08.08.2023 12:20 Відповісти
Какой цинизм от чиновника?после такого кровавого удара по Покровску,пострадало 81человек оно заявляет как бі в насмешку что у нас есть оружие...Ну так бейте ,при чем всех подряд а не стекла вібивайте.
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08.08.2023 12:20 Відповісти
скільки сотень тисяч українців загинуло, щоб ви, курви зелені, нарешті не сорочки перевдягали та не на білоруському бітумі крали мільярдами, а почали виробляти нашу зброю ...
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08.08.2023 12:22 Відповісти
Интересно рассказал. По территории России можем, а по оккупированной - нет. Очень специфическое оружие у Данилова.
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08.08.2023 12:26 Відповісти
План буз затверджений Самим величним бомбером ще в далекому 2020.
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08.08.2023 12:30 Відповісти
Ой! БЛТ! Ви серйозно?))) МАбуть це тупі відосики зелайнового клоуна і його посіпак. Закидають добре))))
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08.08.2023 12:31 Відповісти
Ну дак Ростов уже заждался. Там аж 4 моста.
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08.08.2023 12:35 Відповісти
ну так їбаште
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08.08.2023 12:40 Відповісти
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08.08.2023 12:41 Відповісти
Були ж ракети з розділячою боєчастиною що одним приходом здатні спалити облцентр. Сьогодні Країна яка перша в совку зробила ракету, перша розщепила атом неможе спалити рашистам цех в 200км від кордону де мразь збирає свої ракети. До чого ви там усі докерувались
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08.08.2023 12:48 Відповісти
Покажи результат, або не *****. Поки що, крім вибитих вікон на Масквє, не знищено жодного військового об'єкта. Особливо показово, що не знищено жодного аеродрома з ракетоносіями, навіть жодного ракетоносія.
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08.08.2023 12:59 Відповісти
Тупе зенене *******, ти ще дай ключи від хати де гроші лежать...😱
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08.08.2023 13:12 Відповісти
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08.08.2023 14:08 Відповісти
Украине вообще не стоит говорить про своё дальнебойное оружие. Это контрпродуктивно. Запад скажет: "Не... ну если у вас есть, то и используйте его для своих первоочередных задач. А именно для освобождения своих тер-рий. Мы то вам даём своё, потому что вы говорили, что у вас нет оружия. А оно у вас есть оказывается? Так и почему вы тогда экономите своё, за счёт нашего? Не пойдёт! Сократим тогда военную помощь, что делать!? Обращайтесь за помощью когда вам нечем будет воевать- рассмотрим, обсудим".

Короче, Данилову нужно заткнуться.
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08.08.2023 14:13 Відповісти
Звичайно є. Але ми будемо просити у Европи та США і звинувачувати їх у тому шо недають. Такий план Ц від зеленского.
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08.08.2023 15:00 Відповісти
 
 