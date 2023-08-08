Україна має зброю власного виробництва для ударів по території Росії, - Данілов

В Україні є зброя власного виробництва, щоб бити по території РФ. Країна звертається до партнерів по далекобійну зброю, яка допоможе звільнити окуповані території.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі марафону новин 8 серпня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"Я можу сказати: нам є чим бити по території Росії власним виробництвом. А для того, щоб ми могли звільняти наші території захоплені, то ми звертаємося до країн-партнерів, щоб вони нам допомогли саме з озброєнням для звільнення цих наших територій", - уточнив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данілов: "Ми не будемо ні в кого питати, як використовувати ту зброю, яка виробляється на території нашої країни"

Секретар РНБО звернув увагу на те, що останнім часом і Німеччина, і Франція змінили свою позицію, і наразі "максимально співпрацюють з нашою країною, розуміючи всю підступність РФ, яка продемонструвала це не тільки під час нашої війни, а і під час тих подій, які на сьогодні відбуваються на африканському континенті".

Водночас він прогнозує, що попри події у Нігері, де теж "без росіян не обійшлося", війна в Україні не зійде з порядку денного світової спільноти, бо російська агресія "у центрі Європи" турбує всі країни Євросоюзу.

Читайте також: Данілов про удари морськими дронами у Чорному морі: Російські цілі - найкращий полігон для української зброї