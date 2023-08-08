Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич засудила удар РФ по Покровську: Ці злочини не мають залишатися безкарними
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Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила російський ракетний удар по Покровську Донецької області.
Про це вона зазначила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Я найрішучішим чином засуджую російську атаку в Покровську, націлену на готель і апартаменти. Ці злочини не мають залишатися безкарними", - написала вона.
Нагадаємо, 7 серпня 2023 року близько 19:15 армія РФ, ймовірно із застосуванням ракет "Іскандер", обстріляла житлову забудову м. Покровська. Станом на ранок 8 серпня повідомлялося, що загинуло 7 осіб, 67 - зазнали поранень. Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до 81, пошкоджено 12 багатоповерхівок, будівлі готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів.
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https://www.youtube.com/watch?v=zIvWwK0QJ14
https://www.youtube.com/watch?v=zIvWwK0QJ14