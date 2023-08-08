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обстріл (21130) Пейчинович-Бурич (40) Покровськ (94)

Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич засудила удар РФ по Покровську: Ці злочини не мають залишатися безкарними

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

покровськ

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила російський ракетний удар по Покровську Донецької області.

Про це вона зазначила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ. 

"Я найрішучішим чином засуджую російську атаку в Покровську, націлену на готель і апартаменти. Ці злочини не мають залишатися безкарними", - написала вона.

Також читайте: Удар по Покровську: кількість поранених зросла до 81, пошкоджено 12 багатоповерхівок та інші будівлі

Нагадаємо, 7 серпня 2023 року близько 19:15 армія РФ, ймовірно із застосуванням ракет "Іскандер", обстріляла житлову забудову м. Покровська. Станом на ранок 8 серпня повідомлялося, що загинуло 7 осіб, 67 - зазнали поранень. Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до 81, пошкоджено 12 багатоповерхівок, будівлі готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів.

Автор: Ірина Дашківська
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І кацапи дико злякалися"рішучого засудження"! Їх нищити треба,а не засуджувати!
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08.08.2023 12:45 Відповісти
Незасуджений злочин совдепії, привів до його повторення московітами в Україні Грузії Молдові Чечні…, московія це продовження таборів ГУЛАГУ!
https://www.youtube.com/watch?v=zIvWwK0QJ14
https://www.youtube.com/watch?v=zIvWwK0QJ14
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08.08.2023 12:57 Відповісти
все вірно, пані Марія, і яке покарання Ви, як генсек Ради Європи, застосуєте?
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08.08.2023 12:59 Відповісти
Ничего не будет. Это стандартная отписка была.
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08.08.2023 13:04 Відповісти
Ніяке.
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08.08.2023 14:10 Відповісти
Слова, стурбованість й навіть надзвичайна стурбованість це не покарання Злочинців. Хтось би їм у Раді Європи у ООН сказав вже нарешті.
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08.08.2023 16:10 Відповісти
 
 