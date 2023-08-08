Пригожин використовує табори "вагнерівців" у Білорусі як хаб для перекидання бойовиків у країни Африки, - Центр нацспротиву

Табори, які розгорнуті на території Республіки Білорусь, використовуються ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним для перепідготовки своїх найманців та перекидання їх у країни Африки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

За інформацією від підпілля, черговий борт з найманцями ПВК "Вагнера" днями вилетів з Білорусі до Західної Африки, в район Нігеру.

Зазначається, що процес перепідготовки "вагнерівців" на базі таборів у Білорусі триває.

"Таким чином ПВК "Вагнера" виступає експортером війни з України по всьому світу", - наголосили в ЦНС.

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Нагадаємо, зараз у Білорусі перебуває понад 3,5 тисячі "вагнерівців". 20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці проведуть спільні навчання.