Пригожин використовує табори "вагнерівців" у Білорусі як хаб для перекидання бойовиків у країни Африки, - Центр нацспротиву
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Табори, які розгорнуті на території Республіки Білорусь, використовуються ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним для перепідготовки своїх найманців та перекидання їх у країни Африки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
За інформацією від підпілля, черговий борт з найманцями ПВК "Вагнера" днями вилетів з Білорусі до Західної Африки, в район Нігеру.
Зазначається, що процес перепідготовки "вагнерівців" на базі таборів у Білорусі триває.
"Таким чином ПВК "Вагнера" виступає експортером війни з України по всьому світу", - наголосили в ЦНС.
Нагадаємо, зараз у Білорусі перебуває понад 3,5 тисячі "вагнерівців". 20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці проведуть спільні навчання.
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А кто видел Пригожина живым?
где его личные видосики, которые он каждый день писал до путча?
Почему его нет в медийном пространстве?
Есть версия что его Уже Нет. А игру с Вагнерами ведут другие..
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Нігер - наразі перебуває в стані військового перевороту.
І усюди стирчать вуха кацапії у вигляді гру та вагнерів.
Хто буде наступний в 24-му році? С'єра-Леоне? Бенін?
оонівські імпотентні гуттереші заїбуться знайти стільки дармового збіжжя, щоб нагодувати західну Африку, якщо хвиля військових переворотів, інкримінованих кацапами, не припинити шляхом деструкції російської федерації.