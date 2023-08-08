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Новини За кордоном
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ПВК "Вагнер" (1476) Пригожин Євген (503) Центр національного спротиву (435)

Пригожин використовує табори "вагнерівців" у Білорусі як хаб для перекидання бойовиків у країни Африки, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф,вагнер,армія,росія,вагнерівці

Табори, які розгорнуті на території Республіки Білорусь, використовуються ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним для перепідготовки своїх найманців та перекидання їх у країни Африки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

За інформацією від підпілля, черговий борт з найманцями ПВК "Вагнера" днями вилетів з Білорусі до Західної Африки, в район Нігеру.

Зазначається, що процес перепідготовки "вагнерівців" на базі таборів у Білорусі триває.

"Таким чином ПВК "Вагнера" виступає експортером війни з України по всьому світу", - наголосили в ЦНС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Літак Пригожина вшосте після заколоту прилетів до Білорусі, - "Беларускі Гаюн"

Нагадаємо, зараз у Білорусі перебуває понад 3,5 тисячі "вагнерівців". 20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці проведуть спільні навчання.
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Топ коментарі
+6
економічному союзу країн Західної Африки (ECOWAS) потроху приходить капець намаганнями кацапів, поки оони та усілякі західні ліберали штибу макронів жують жвачку російської пропаганди.

Малі - членство призупинено у травні 21-го року у зв'язку з військовим переворотом
Гвінея - членство призупинено у вересні 21-го року у зв'язку з військовим переворотом
Буркіна-Фасо - членство призупинено у січні 22-го року у зв'язку з військовим переворотом
Нігер - наразі перебуває в стані військового перевороту.
І усюди стирчать вуха кацапії у вигляді гру та вагнерів.
Хто буде наступний в 24-му році? С'єра-Леоне? Бенін?
оонівські імпотентні гуттереші заїбуться знайти стільки дармового збіжжя, щоб нагодувати західну Африку, якщо хвиля військових переворотів, інкримінованих кацапами, не припинити шляхом деструкції російської федерації.
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08.08.2023 13:53
+3
а шо у зелі очко слабке.. їх вїбати
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08.08.2023 13:15
+1
Гітлерівці вибрали Латинську Америку для "запасного аеродрому". Путлерівці вибрали Африку.
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08.08.2023 13:24
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а шо у зелі очко слабке.. їх вїбати
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08.08.2023 13:15 Відповісти
А з якою метою?
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08.08.2023 13:20 Відповісти
«Пригожин використовує табори "вагнерівців" …. ?

А кто видел Пригожина живым?

где его личные видосики, которые он каждый день писал до путча?

Почему его нет в медийном пространстве?

Есть версия что его Уже Нет. А игру с Вагнерами ведут другие..
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08.08.2023 14:44 Відповісти
Основну базу Молькіно яка була багато років для *Вагнера*віджали,тепер буде подібна в Білорусі,і Прихожину і К*нафік непотрібна Польща,чи той коридор,в нього Африка *наше все*.
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08.08.2023 13:17 Відповісти
Там Нігерія має заити в Нігер і навести порядок
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08.08.2023 13:18 Відповісти
Тільки що телефонували з Нігерії,дуже просили передати Валентину Ковалю,що вони так і зроблять,терміново.
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08.08.2023 13:50 Відповісти
Радии за вас - шо ви в темі -- тягнуть - вагнера теж туди тягнуться на уран
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08.08.2023 13:54 Відповісти
Чому ви за мене радий?????
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08.08.2023 13:55 Відповісти
Шо ви маєте зв*язок з Нігерією
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08.08.2023 13:59 Відповісти
То і просили передати,що прислухаються до Валентина.Читають всі ваши коментарі на Цензорі.Ще вам від Байдена привіт.
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08.08.2023 14:11 Відповісти
Чи вони читають -- це питання -- но ви -- стопудово
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08.08.2023 14:14 Відповісти
Дуже мало, не цікаве надування щьок,з ранку до ночі.
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08.08.2023 15:07 Відповісти
Не цікаво то и не цікаво - я ж не долар -- шоб всім подобатись
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08.08.2023 15:19 Відповісти
А кому і для чого ви пишете постійно коментарі?Що воно дає?Яка користь?
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08.08.2023 15:55 Відповісти
Я так бачу і вірити чи не вірити -- діло кожного
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08.08.2023 16:04 Відповісти
Яка користь і кому?І в що я повинен вірити?🤣🤣🤣
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08.08.2023 16:14 Відповісти
Вірте в господа Бога і в подарунки від долі .
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08.08.2023 16:16 Відповісти
Не бачу зв'зок з вашими коментарями.Аби шось писати,щось відповісти,отримати лайк.Така собі хвороба-писати,писати......🤣
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08.08.2023 16:20 Відповісти
Так яка користь і кому?
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08.08.2023 16:21 Відповісти
Не переимаитесь так сильно -- може це ше неправда
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08.08.2023 16:25 Відповісти
Не переймаюсь.Хочу зрозуміти для чого і яка користь🤣
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08.08.2023 16:30 Відповісти
Якась маленька частинка комфорту -- а так я ж нікому нічого не нав*язую
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08.08.2023 16:34 Відповісти
В чому комфорт?Звертатися до Нігерії чи Байдена на Цензорі?🤣🤣🤣Вам скільки років,десь 7-8?
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08.08.2023 17:32 Відповісти
Цифри пишіть разом
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08.08.2023 17:42 Відповісти
Ок.Ви не відповіли на запитання.Якщо почну перевіряти ваші помилки.....їх ну дуже багато.
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08.08.2023 18:09 Відповісти
А хто ж вам може помішати ?
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08.08.2023 18:13 Відповісти
Ніхто.Так як до запитання?
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08.08.2023 18:39 Відповісти
Вам 78 років?
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08.08.2023 18:40 Відповісти
Бачу в вас теж багато вільного часу
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08.08.2023 19:34 Відповісти
Дуже мало.Там було запитання і не одне.В мене на вас дзівоночок встановленний.
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08.08.2023 19:36 Відповісти
Добре
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08.08.2023 19:44 Відповісти
Що добре?
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08.08.2023 20:00 Відповісти
Того року мені Жданова такі питання задавала -- ви не іі чоловік і все таки в вас багато вільного часу
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08.08.2023 20:57 Відповісти
Ні.Зверху питання.Чи повторити?
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08.08.2023 21:04 Відповісти
Даваите спочатку
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08.08.2023 21:07 Відповісти
Без питань.Для кого ви пишете на цьому сайті?
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08.08.2023 21:53 Відповісти
Вже ні для кого -- всі покинули цеи саит
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08.08.2023 21:58 Відповісти
Сам собі пишеш?🤣🤣🤣
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08.08.2023 22:21 Відповісти
Треба ж себе чимось порадувати
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08.08.2023 22:24 Відповісти
Сам собі?Валік.....🤣🤣🤣
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08.08.2023 23:09 Відповісти
Гітлерівці вибрали Латинську Америку для "запасного аеродрому". Путлерівці вибрали Африку.
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08.08.2023 13:24 Відповісти
Алмазні копальні
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08.08.2023 13:30 Відповісти
дуже зручно..., що там з санкціями проти бєлорашкі? бояться закрити вікно можливостей?
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08.08.2023 13:33 Відповісти
Кстати, вполне логично. Пуйло выгодно их отправить куда подальше. И пригожину хорошо, пока поживёт ещё. А наёмником так вообще повезло больше всех, можно сказать отскочили. Одно дело с украинцами, которые вооружены самым современным оружием воевать, другое дело с африканцами с автоматами АК47.
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08.08.2023 13:48 Відповісти
економічному союзу країн Західної Африки (ECOWAS) потроху приходить капець намаганнями кацапів, поки оони та усілякі західні ліберали штибу макронів жують жвачку російської пропаганди.

Малі - членство призупинено у травні 21-го року у зв'язку з військовим переворотом
Гвінея - членство призупинено у вересні 21-го року у зв'язку з військовим переворотом
Буркіна-Фасо - членство призупинено у січні 22-го року у зв'язку з військовим переворотом
Нігер - наразі перебуває в стані військового перевороту.
І усюди стирчать вуха кацапії у вигляді гру та вагнерів.
Хто буде наступний в 24-му році? С'єра-Леоне? Бенін?
оонівські імпотентні гуттереші заїбуться знайти стільки дармового збіжжя, щоб нагодувати західну Африку, якщо хвиля військових переворотів, інкримінованих кацапами, не припинити шляхом деструкції російської федерації.
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08.08.2023 13:53 Відповісти
Нехай птздують.
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08.08.2023 16:31 Відповісти
 
 