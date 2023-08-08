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Обіцяв за 60 тис. грн включити чоловіка до списку військовополонених для обміну: На Черкащині затримано шахрая

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Черкащині затримали чоловіка, який обіцяв дружині воїна посприяти у звільненні чоловіка з російського полону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Зловмисник, представившись співробітником Сил оборони, пообіцяв дружині військовослужбовця включити її чоловіка до списку військовополонених для обміну з РФ та посприяти у його звільненні з полону.

"Фігурант повідомив жінці, що у разі несплати коштів її чоловік може загинути у полоні. За певну винагороду підозрюваний пообіцяв розпочати пошук військового. Сума такої "послуги" становила майже 60 тисяч гривень. Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання чергової частини коштів, у розмірі 40 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

Йому оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

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Обіцяв за 60 тис. грн включити чоловіка до списку військовополонених для обміну: На Черкащині затримано шахрая 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Подібні схеми існують при вступі до вишів, коли обіцяють "посприяти" або повернути гроші якщо щось вийде не так не прикладаючи жодних зусиль при цьому. Вийде в абітурієнта скласти іспити добре та поступити - гроші залишають собі, а якщо ні - то пробачте, "не шмогла я, не шмогла"! А людина про яку стаття навіть не аферист, а падлюка, яка грає на людському нещасті!!!
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08.08.2023 13:21 Відповісти
Такі нелюди не повинні проживати в Україні на волі від слова Ніколи
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08.08.2023 13:55 Відповісти
Це не шахрай, тварюка, яка під час війни наживається на людському горі - це мародер, стріляти таких, в нас же ще не відмінили воєнний стан?
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08.08.2023 14:22 Відповісти
Вбийте його зразу, отам на місці
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08.08.2023 14:30 Відповісти
 
 