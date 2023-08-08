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За добу на Лимано-Куп’янському напрямку ліквідовано 19 загарбників, знищено 5 російських танків, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Ворог за минулу добу намагався провести 12 атак на Лимано-Куп’янському напрямку, зокрема й в напрямку Білогорівки.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ.

Воїни ЗСУ підбили та знищили ще п’ять російських танків – від Т-80 до Т-62

Ворог 397 разів обстріляв з артилерії та мінометів позиції військ ЗСУ та населені пункти. Також противник продовжує активно використовувати авіацію – здійснив 20 нальотів. Під час відбиття атак 19 загарбників було ліквідовано, ще 73 поранено.

"Підбито п’ять танків (Т-80, Т-72 та навіть Т-62), три БМП, інженерний транспорт, міномет, три безпілотники та польовий склад з боєприпасами росіян, – зазначив Череватий.

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Автор: Марина Макєєва
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Казали шо там 900 танків
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08.08.2023 13:47 Відповісти
))) и 100к мяса,а атакуют по 50 чел...ктото чтото преувеличивает
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08.08.2023 14:03 Відповісти
Так Череватии і казав за 900
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08.08.2023 14:06 Відповісти
 
 