Череватий про повторні удари по Покровську: Це стала нацистська практика ворога

Ворог вже не в перше вдається до повторних ударів по житлових будинках українських міст, розуміючи, що там ведеться рятувальна операція.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вони свідомо знали, що люди будуть приходити на допомогу. І свідомо завдали удар. І це вже не вперше. Так само й з Покровськом. Це їхня нацистська стала практика. Не рахуватися ні з цивільною інфраструктурою, ні з людьми, ні з тим, що там літні люди, діти, хворі чи будь-хто. Для них це не є перепоною", - сказав Череватий.

За його словами, таким чином росіяни хочуть зламати нашу волю до спротиву, а також показати свою безжальність, що вони не зупиняться ні перед чим.

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"Тим паче, що наближається річниця нашої вдалої харківської операції, яка дуже принизила їх і каскадно обвалила всю їх оборону. Вони прагнуть реваншу понад усе, але помилилися в головному розрахунку. Що це призведе до зворотних подій", - зазначив речник.

Нагадаємо, 7 серпня 2023 року близько 19:15 армія РФ, ймовірно із застосуванням ракет "Іскандер", обстріляла житлову забудову м. Покровська. Станом на ранок 8 серпня повідомлялося, що загинуло 7 осіб, 67 - зазнали поранень. Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до 81, пошкоджено 12 багатоповерхівок, будівлі готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів.