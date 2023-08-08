Гуманітарний координатор ООН в Україні Браун засуджує ракетні удари по Покровську: Це порушення гуманітарного права
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські удари по житлових кварталах і цивільних об’єктах Покровська Донецької області порушують будь-які принципи людяності.
Про це йдеться у заяві гуманітарного координатора ООН в Україні Деніз Браун, яку отримало агентство "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Гуманітарний координатор ООН в Україні засуджує удари, які вбили і поранили десятки мирних жителів Донецької області. Я глибоко стурбована останніми російськими ударами по житлових будинках та інших цивільних об'єктах у Покровську Донецької області вчора ввечері, унаслідок чого загинули й були поранені десятки мирних жителів", - ідеться у заяві.
"Це абсолютно безжально двічі за декілька хвилин влучити в одне й те саме місце, що спричинило загибель і травмування людей, які швидко прибули на допомогу постраждалим, зокрема рятувальників ДСНС України. Ці люди першими приходять на допомогу в найважчі часи, і їх потрібно поважати", - наголошується в заяві.
Як зазначає Браун, цей "жахливий удар, безумовно, є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права і порушує будь-який принцип людяності", "це потребує розслідування".
"Тим часом на місці вже працюють гуманітарні організації, які надають негайну допомогу. Від імені гуманітарної спільноти в Україні я висловлюю щирі співчуття родинам і друзям загиблих та бажаю якнайшвидшого одужання пораненим", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, 7 серпня 2023 року близько 19:15 армія РФ, ймовірно із застосуванням ракет "Іскандер", обстріляла житлову забудову м. Покровська. Станом на ранок 8 серпня повідомлялося, що загинуло 7 осіб, 67 - зазнали поранень. Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до 81, пошкоджено 12 багатоповерхівок, будівлі готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів.
Будь ласка, зачекайте...
Нічого з того, що має бути в людини.
у них нема корупції. там працюють виключно чесні волонтери, та за ідею справедливого світу.
останні півтора року, дуже яскравий приклад.