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Гуманітарний координатор ООН в Україні Браун засуджує ракетні удари по Покровську: Це порушення гуманітарного права

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

покровськ

Російські удари по житлових кварталах і цивільних об’єктах Покровська Донецької області порушують будь-які принципи людяності.

Про це йдеться у заяві гуманітарного координатора ООН в Україні Деніз Браун, яку отримало агентство "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ. 

"Гуманітарний координатор ООН в Україні засуджує удари, які вбили і поранили десятки мирних жителів Донецької області. Я глибоко стурбована останніми російськими ударами по житлових будинках та інших цивільних об'єктах у Покровську Донецької області вчора ввечері, унаслідок чого загинули й були поранені десятки мирних жителів", - ідеться у заяві. 

"Це абсолютно безжально двічі за декілька хвилин влучити в одне й те саме місце, що спричинило загибель і травмування людей, які швидко прибули на допомогу постраждалим, зокрема рятувальників ДСНС України. Ці люди першими приходять на допомогу в найважчі часи, і їх потрібно поважати", - наголошується в заяві.

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Як зазначає Браун, цей "жахливий удар, безумовно, є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права і порушує будь-який принцип людяності", "це потребує розслідування".

"Тим часом на місці вже працюють гуманітарні організації, які надають негайну допомогу. Від імені гуманітарної спільноти в Україні я висловлюю щирі співчуття родинам і друзям загиблих та бажаю якнайшвидшого одужання пораненим", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 7 серпня 2023 року близько 19:15 армія РФ, ймовірно із застосуванням ракет "Іскандер", обстріляла житлову забудову м. Покровська. Станом на ранок 8 серпня повідомлялося, що загинуло 7 осіб, 67 - зазнали поранень. Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до 81, пошкоджено 12 багатоповерхівок, будівлі готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
А можна не викладати цю оонівську нікчемність?
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08.08.2023 13:40
+3
Кацап і право це несумісні речі.
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08.08.2023 13:36
+3
Як влаштуватися на роботу в ООН, буду головним озабоченцем.
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08.08.2023 13:47
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Кацап і право це несумісні речі.
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08.08.2023 13:36 Відповісти
а також людяність, здоровий глузд, жага до правди.
Нічого з того, що має бути в людини.
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08.08.2023 13:49 Відповісти
А можна не викладати цю оонівську нікчемність?
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08.08.2023 13:40 Відповісти
а як же толерантність та стандарти бібісі?
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08.08.2023 14:00 Відповісти
Гуманоід на всю голову
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08.08.2023 13:44 Відповісти
Як влаштуватися на роботу в ООН, буду головним озабоченцем.
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08.08.2023 13:47 Відповісти
нєнє.
у них нема корупції. там працюють виключно чесні волонтери, та за ідею справедливого світу.
останні півтора року, дуже яскравий приклад.
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08.08.2023 13:59 Відповісти
ой, не сваріть їх, тітонька. вони більше не будуть.
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08.08.2023 13:52 Відповісти
🤡🤡🤡
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08.08.2023 13:58 Відповісти
І що далі....?
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08.08.2023 14:01 Відповісти
в своё очко пусть засунет себе это заявление.....уроды..
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08.08.2023 14:22 Відповісти
 
 