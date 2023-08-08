Гуманітарний координатор ООН в Україні Браун засуджує ракетні удари по Покровську: Це порушення гуманітарного права

Російські удари по житлових кварталах і цивільних об’єктах Покровська Донецької області порушують будь-які принципи людяності.

Про це йдеться у заяві гуманітарного координатора ООН в Україні Деніз Браун, яку отримало агентство "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Гуманітарний координатор ООН в Україні засуджує удари, які вбили і поранили десятки мирних жителів Донецької області. Я глибоко стурбована останніми російськими ударами по житлових будинках та інших цивільних об'єктах у Покровську Донецької області вчора ввечері, унаслідок чого загинули й були поранені десятки мирних жителів", - ідеться у заяві.

"Це абсолютно безжально двічі за декілька хвилин влучити в одне й те саме місце, що спричинило загибель і травмування людей, які швидко прибули на допомогу постраждалим, зокрема рятувальників ДСНС України. Ці люди першими приходять на допомогу в найважчі часи, і їх потрібно поважати", - наголошується в заяві.

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Як зазначає Браун, цей "жахливий удар, безумовно, є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права і порушує будь-який принцип людяності", "це потребує розслідування".

"Тим часом на місці вже працюють гуманітарні організації, які надають негайну допомогу. Від імені гуманітарної спільноти в Україні я висловлюю щирі співчуття родинам і друзям загиблих та бажаю якнайшвидшого одужання пораненим", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 7 серпня 2023 року близько 19:15 армія РФ, ймовірно із застосуванням ракет "Іскандер", обстріляла житлову забудову м. Покровська. Станом на ранок 8 серпня повідомлялося, що загинуло 7 осіб, 67 - зазнали поранень. Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до 81, пошкоджено 12 багатоповерхівок, будівлі готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів.