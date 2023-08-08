Місія ЮНЕСКО підготує звіт про шкоду, завдану ракетними ударами РФ всесвітній спадщині в Одесі, - Мінкультури

Звіт місії ЮНЕСКО буде використаний як доказ в міжнародних судах під час зустрічі країн-учасниць Гаазької конвенції у грудні.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.

7 серпня відбувся брифінг голови Бюро ЮНЕСКО в Україні К’яри Децці Бардескі щодо попередніх висновків місії з оцінки пошкоджень в Одесі, після російських атак на культурні та релігійні об’єкти міста, а також про поточні плани реагування, які будуть спрямовані на збереження культурної спадщини Одеси.

Як зазначила Бардескі, завданням місії було провести комплексну технічну оцінку шкоди, завданої культурним та релігійним цінностям в період з 20 липня по 23 липня 2023 року. Це включало інвентаризацію та документування обʼєктів, оцінку структурної цілісності та візуальний огляд стійкості будівель для визначення ступеня їх пошкодження.

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"Що стосується Одеси, то ми вже маємо досить великий перелік з понад 50 обʼєктів, окремі з яких вже були відвідані фахівцями місії ЮНЕСКО. Ці об’єкти були визнані, як будівлі зі складними пошкодженнями, деякі з них мали до 60–80 % пошкоджень", - підкреслила голова Бюро ЮНЕСКО в Україні.

За словами Бардескі, наразі фахівці почали створення документації поточного стану для плану збереження і відновлення будівель, а також відцифровування сильно пошкоджених будівель, зокрема Спасо-Преображенського собору та Будинку вчених.

Очільниця Бюро ЮНЕСКО також повідомила, що організація мобілізувала термінове фінансування для перших робіт через фонд для надзвичайних ситуацій, який забезпечується різними донорами.

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За підсумками проведених заходів місія ЮНЕСКО підготує всеосяжний звіт про шкоду, завдану ракетними ударами всесвітній спадщині в Одесі, для зустрічі країн-учасниць Гаазької конвенції у грудні. Цей звіт може бути використаний як доказ в міжнародних судах, зазначають у міністерстві.

"ЮНЕСКО не має мандату для розслідування. Натомість детальне документування ЮНЕСКО може бути застосовне відповідними органами. Були приклади цього в минулому, зокрема у випадку завдання шкоди спадщині в Тімбукту, Малі, у 2013 році. Документація ЮНЕСКО була використана Міжнародним кримінальним судом для розслідування", - резюмувала Бардескі.