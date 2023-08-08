УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16104 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
2 067 14
зерно (1235) Росія (47244) флот (202) танкер (109)

Росія збільшує витрати на транспортування пшениці та створює тіньовий флот зерновозів, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

флот,рф,зерновоз

Після атак на українські порти Росія постала перед труднощами з власним транспортуванням зерна. Відсутність кораблів у РФ та скорочення діяльності західних зернотрейдерів збільшують витрати на транспортування російської пшениці та змушують покладатися на тіньовий флот старих зерновозів, які часто належать судновласникам у Туреччині чи Китаї.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ. із посиланням на Лігу.Бізнес.

Зазначається, що Росія збирається експортувати близькі до рекордних обсяги зерна. А наявний у РФ флот зернових суден значно нижчий за потреби.

"Ситуація викликає сумніви щодо того, чи зможе Росія підтримувати рекордні темпи експорту, і якщо її не вирішити, це може підвищити світові ціни на пшеницю", – повідомили джерела агентства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не може захистити свій флот, ЗСУ мають перевагу в далекобійній артилерії та високоточних ударах, - заступник голови Генштабу Естонії Вендла

Невдоволення Росії зерновою угодою, з якої вона врешті вийшла, стосувалося труднощів, яких зазнавали російські експортери зерна у роботі із західними контрагентами - судновласниками, страховиками, банками. Ті часто відмовлялися працювати з Росією.

У РФ це називали "прихованими санкціями", хоча на експорт зерна обмеження не поширювалися.

Як стверджують джерела агентства, щонайменше три великі судновласники відмовилися від будь-яких контактів із Росією вже з лютого 2022 року. А страховики кажуть, що російські термінали та порти часто не можуть пройти перевірку на відсутність зв'язку із підсанкційними особами.

Читайте також: Тіньовий флот танкерів, який Росія створила для обходу санкцій, зник швидше, ніж з’явився, - Bloomberg

Навіть заправка судна пальним у Росії може виявитися порушенням західних санкцій, додає ще одне джерело.

Ще торік Росія експортувала рекордний обсяг пшениці на суднах, зафрахтованих у міжнародних судновласників та трейдерів. Цього літа ситуація почала змінюватися. З 1 липня з Росією перестали працювати великі трейдери Louis Dreyfus, Viterra та Cargill (останній, щоправда, стверджує, що продовжить працювати з РФ).

Тож Росія почала фрахтувати судна у невеликих судновласників, не пов'язаних із цими трейдерами. Про збільшення російських заявок на такі судна на 40% (до 257) у липні повідомила платформа Shipfix.

Після провалу зернової угоди Росія почала обстрілювати українські порти. Атаки з морських безпілотників на російський нафтовий танкер і військовий корабель на її військово-морській базі в Новоросійську, поруч із великим зерновим і нафтовим портом, додали нових небезпек для транспорту в Чорному морі. Це спричинило різке подорожчання страхових премій на перевезення російського зерна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія використовує свою найкращу зброю для знищення українського зерна, - Міноборони Великої Британії

За словами трьох джерел Reuters, ці додаткові премії обчислюються десятками тисяч доларів щодня. До того ж 70% російського експорту зерна проходить через чорноморські порти.

Судновласники, які ще погоджуються працювати з російськими чорноморськими портами, теж різко підняли розцінки на послуги. За словами одного з джерел Reuters, за перевезення російських вантажів просять на $10 000 на день більше, ніж за такі самі вантажі з портів Болгарії та Румунії.

Міністерство сільського господарства РФ заявило Reuters, що прогнозує зниження експорту на 8% цього року порівняно з минулим. Причини у міністерстві не уточнили.

Також читайте: Росія продає дешеве зерно, щоб створити нові залежності та посилити глобальну продовольчу нестабільність, - Боррель

У грудні 2022 року російське міністерство оголосило про план побудови флоту з 61 нового зернового судна, посилаючись на "санкційний тиск і відмову багатьох міжнародних перевізників співпрацювати з Росією". Проте досі невідомо про жодні замовлення, а будівництво одного судна зазвичай займає близько трьох років, пише Reuters.

Зараз у Росії є 31 зерновоз. Більшість із них старі та невеликі, тож у найближчому майбутньому країні доведеться фрахтувати іноземні судна у тих, хто погодиться з нею працювати.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
На этот "теневой флот зерновозов" можно послать "теневой рой дронов"
показати весь коментар
08.08.2023 14:18
+6
у вас несчастные случаи на стройке Черном море были ?

показати весь коментар
08.08.2023 14:17
+5
так потопіть ще два зерновози, і 2 пусті нафтові танкери - москаль сам приповзе. Це обов"язково зробити, москаль розуміє тільки піздюлєй.
показати весь коментар
08.08.2023 14:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це може підвищити світові ціни на пшеницю

Так это же хорошо: больше цена - больше денег
показати весь коментар
08.08.2023 14:12 Відповісти
a jaksho potopiti ce rjuzke "zernovozi" to ceni voobshe vzljetjat - za tovar.... kotorovo neisnue
показати весь коментар
08.08.2023 14:16 Відповісти
так потопіть ще два зерновози, і 2 пусті нафтові танкери - москаль сам приповзе. Це обов"язково зробити, москаль розуміє тільки піздюлєй.
показати весь коментар
08.08.2023 14:17 Відповісти
у вас несчастные случаи на стройке Черном море были ?

показати весь коментар
08.08.2023 14:17 Відповісти
budut
показати весь коментар
08.08.2023 14:19 Відповісти
- український морський дрон ?
- хіба так можна !?
- російська рогата смерть ....
показати весь коментар
08.08.2023 14:20 Відповісти
На этот "теневой флот зерновозов" можно послать "теневой рой дронов"
показати весь коментар
08.08.2023 14:18 Відповісти
не виноватые мы !!!
рузская сама приплыла !

показати весь коментар
08.08.2023 14:22 Відповісти
Нехай те кацапське зерно згниє разом з кацапами.
показати весь коментар
08.08.2023 14:20 Відповісти
скоро на екранах ноутів продовження славнозвісного ....

показати весь коментар
08.08.2023 14:28 Відповісти
treba zaminuvati vse kacapski prohodi v Turechinu.
показати весь коментар
08.08.2023 14:29 Відповісти
Как то насрать на растущие цены на зерно. Почему то никого не волнуют растущие цены на нефть. Мало того, мировые лидеры еще и искуственно повышают цены на нефть. Хотят дратьтри шкуры цену за нефть и при етом получать бесплатно зерно? Кстати, украинское зерно етого урожая еще выращено не льготных ценах на бензин. Как только собрали урожай сразу цены на топливо задрали вверх. Ну вот пускай теперь жрут песок
показати весь коментар
08.08.2023 14:44 Відповісти
Они уже создавали теневой флот танкеров.
показати весь коментар
08.08.2023 15:23 Відповісти
Кто сказал, что зерно можно перевозить только на зерновозах? Его можно на любых танкерах перевозить. И строить эти скорлупы москевабад у турок не переставал ни на минуту. Эрдоган наживается как может вместе с китайцами. Перекрыть им золотой дождь зерна с Украины можем только мы.
показати весь коментар
08.08.2023 15:33 Відповісти
 
 