Маємо успіхи на Таврійському напрямку. Знищено 18 одиниць техніки та 8 складів боєприпасів ворога, - Тарнавський
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Сили оборони мають успіхи на Таврійському напрямку.
Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1508 вогневих завдань.
За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 256 осіб (загиблі - 94, поранені - 162).
"Знищено 18 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 вертоліт Ка-52 "Алігатор", 1 БпЛА, 4 одиниці автомобільної техніки та 1 радіолокаційну станцію "Ястрєб АВ".
Також було знищено 8 складів боєприпасів ворога", - інформує Тарнавський.
Раніше командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін зазначав, що українські захисники на Мелітопольському напрямку просуваються на сотні метрів.
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