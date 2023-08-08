Маємо успіхи на Таврійському напрямку. Знищено 18 одиниць техніки та 8 складів боєприпасів ворога, - Тарнавський

Сили оборони мають успіхи на Таврійському напрямку.

Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1508 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 256 осіб (загиблі - 94, поранені - 162).

"Знищено 18 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 вертоліт Ка-52 "Алігатор", 1 БпЛА, 4 одиниці автомобільної техніки та 1 радіолокаційну станцію "Ястрєб АВ".

Також було знищено 8 складів боєприпасів ворога", - інформує Тарнавський.

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Раніше командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін зазначав, що українські захисники на Мелітопольському напрямку просуваються на сотні метрів.