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ЄСПЛ встановив порушення в діяльності голови суду у Львові та її колег: мільйонну компенсацію тепер платитиме держава

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

білінська

Європейський суд з прав людини констатував порушення, допущені українськими суддями, зокрема, Пирятинського райсуду Полтавської області, Шевченківського районного суду м. Львів та Апеляційного суду м. Львів.

Про це йдеться в опублікованому рішенні ЄСПЛ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Телеграф".

Йдеться про справу "Комар та інші проти України" (Case of Komar and others v. Ukraine), в якій заявники довели безпідставність ухвалення стосовно них рішень про тримання під вартою та рішень про продовження дії такої міри запобіжного заходу.

Провадження у даній справі ЄСПЛ було відкрито в тому числі за заявою обвинуваченого, справа якого перебуває у провадженні Шевченківського районного суду м. Львова. Іншим заявником стала ув’язнення особа за рішенням Пирятинського райсуду Полтавської області від 31 травня 2023 року.

ЄСПЛ у своєму рішенні по цій справі констатував порушення ст. 34 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і порушення п. 5 ст. 3 Конвенції щодо надмірного досудового тримання особи під вартою.

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"Крім того, ЄСПЛ дійшов висновку, що судді Шевченківського районного суду м. Львова, Пирятинського райсуду і Львівського апеляційного при винесенні рішень про арешти допустили наступні порушення:

- використання припущень у зв’язку з відсутністю будь-яких обґрунтованих підстав щодо ризиків втечі або перешкоджання правосуддю.
- не розгляд можливостей застосування інших запобіжних заходів.
- ненадання оцінки стану здоров’я заявника та ризикам для життя та здоров’я заявника під час тримання останнього під вартою (неможливість надання належного лікування під час тримання під вартою)
- ненадання оцінки особистого становища заявника для зменшення ризику вчинення повторного правопорушення, змови чи втечі.
- наведення та повторення судами під час розгляду справи підстав, які з часом стали неналежними", - пише видання.

Зазначається, що наразі достеменно відомо, хто саме вчиняв порушення по справі одного з заявників серед суддів Шевченківського районного суду м. Львова. Мова суддів Луців-Шумську Н.Л., Свірідову В.В. та безпосередньо Голову Шевченківського райсуду м. Львів Білінську Г.Б.

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Остання, як писав Цензор.НЕТ, й досі не склала кваліфікаційного іспиту ВККС та має рекомендацію про звільнення від Громадської ради доброчесності.

Серед іншого, як вказує ГРД, Білінська допомогла своєму синові уникнути покарання за кермування авто у п’яному стані. Відбувалося це за участі ще однієї судді Шевченківського районного суду м. Львів Ірини Зими, про що свідчать дані порталу "Судова влада".

ЄСПЛ встановив порушення в діяльності голови суду у Львові та її колег: мільйонну компенсацію тепер платитиме держава 01

Загалом, у справі "Комар та інші проти України" (Case of Komar and others v. Ukraine), за порушення прав громадян України, які необґрунтовано тримаються під вартою та яким безпідставно продовжують дію запобіжного заходу, ЄСПЛ постановив виплатити понад 32 тис.євро, або майже 1 млн 350 тис. грн, йдеться у рішенні. І ці кошти тепер сплачуватимуть не самі судді, дії яких спровокували порушення, а, власне, держава.

Судді ж натомість зобов’язані усунути допущенні порушені у справах заявників, а також надалі у подібних провадженнях, керуватися саме вимогами Європейського суду щодо недопущення безпідставного тримання осіб під арештом.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Хай би суддя і платив би. Зі своєї кишені. Було б справедливо. Хоча про що я...
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08.08.2023 14:38
+10
Суддівські потвори давно втратили репутацію та гідность.
Треба відрізати цю ракову пухлину та втілити судочинство Великобританії з кадрами звідти.
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08.08.2023 14:39
+8
У "державы" своих денег нет, есть деньги (налоги) Украинцев, которые оно в данной ситуации про@бало, нарушив международные нормы. Респект (сарказм)
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08.08.2023 14:33
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У "державы" своих денег нет, есть деньги (налоги) Украинцев, которые оно в данной ситуации про@бало, нарушив международные нормы. Респект (сарказм)
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08.08.2023 14:33 Відповісти
тут інакше і не скажеш як:
"забодай тебя комар !"
"Трактористы"

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08.08.2023 14:51 Відповісти
Картина Репіна "Приплили"!
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08.08.2023 15:28 Відповісти
Хай би суддя і платив би. Зі своєї кишені. Було б справедливо. Хоча про що я...
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08.08.2023 14:38 Відповісти
Есть в судовой практике такое понятие "регрессные выплаты" Это когда другим решением суда виновника обязывают погасить долг. Но кто у нас этим станет заниматься!
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08.08.2023 14:48 Відповісти
Сук на органи розібрати, а що залишилось на фарш для домашніх тварин
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08.08.2023 17:02 Відповісти
Суддівські потвори давно втратили репутацію та гідность.
Треба відрізати цю ракову пухлину та втілити судочинство Великобританії з кадрами звідти.
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08.08.2023 14:39 Відповісти
і дискваліфікація з пожиттєвою забороною займати посади судді.
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08.08.2023 14:43 Відповісти
І позбавлення всіх "заслуг" та виплат (пенсій у тому числі).
Ідеально - конфіскація майна (найближчі родичі включно).
"хазяєвам жизні" треба нагадати, що по Конституції вони - слуги народу (не плутати з іншими "слугами народу", про них - окрема мова).
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08.08.2023 14:58 Відповісти
А що робити з тими прокурорами, які в судовому процесі підтримували державне звинувачення?
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08.08.2023 15:52 Відповісти
На нари цих прокурв .!
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08.08.2023 16:37 Відповісти
Тепер розумієте, чим загробує державі Україна спроба НАБУ реанімувати справу Золотого ********* і Логвинського всупереч рішенню ЄСПЛ? Там одним мільйоном не обійдеться. Так само буде і по Червінському. Татаровські ЦУ судам влітають державі у копійку.
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08.08.2023 14:47 Відповісти
Я уже писал, что на Цензоре 90% "писателей" не понимает, что за установа ЄСПЛ! И хотелки из Украины, если они не соответствуют канонам, это "медвежья" услуга Державе Украина!
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08.08.2023 14:52 Відповісти
У справі Чевінського всі ознаки брудного політичного замовлення (хто ж замовник? ).
Чому по такому самому обвинуваченню досі не затримані арахамія, подоляк... і навіть "найверховніший".
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08.08.2023 15:02 Відповісти
але це ще не все, впевнена вона продовжить працювати, а потім ми їй будемо ще виплачувати захмарну пенсію за її "сумлінну" працю на користь держави...
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08.08.2023 15:08 Відповісти
А що хіба 100 000 гривен пенсіі для неї ми не потягнем ?
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08.08.2023 15:25 Відповісти
Треба вимагати покриття расходiв "помиливщисися" суддями. 32000€ розділені на 2-3судів то не так багато для них.
А для цього треба протягнути петицію, для створення закону про власну матеріальну відповідальність суддями чиновниками за прийняті ними рішення. То треба щоб добрий УА юрист то обгрунтував. Як не пройде, то виходити на пікети, бо сидіти і коментувати то нічого не дасть.
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08.08.2023 15:10 Відповісти
Це тільки початок ! Хоч Захід тепер буде допомогати боротися із злочинною правовою системою.
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08.08.2023 15:23 Відповісти
А хто ж буде порушувати кримінальні справи проти осіб у суддівських мантіях та тих прокурорів, що представляли державне звинувачення, які завдали збитків державі в особливо великих розмірах? Яка прокуратура?
Котрий прокурор відшкодовуватиме збитки завдані державі?
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08.08.2023 15:43 Відповісти
А Білінська ще й намагається виправдати Доктора Пі, він же Андрій Слюсарчук - "лікар-нейрохірург", профессор, шаховий гросмейстер-переможець РИБКИ, а взагалі то звичайнісінький шахрай та вбивця
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08.08.2023 17:15 Відповісти
Суддя, яка відмазує від ДТП власного сина та виправдовує шахрая-вбивцю слюсарчука, не може бути не порядною апріорі ! Це ж голова суду - її перевіряли та вивчали перед призначенням, у тому числі на порядність, чесність, професійність та некорумпованість !
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08.08.2023 17:24 Відповісти
 
 