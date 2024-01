ЄСПЛ встановив порушення в діяльності голови суду у Львові та її колег: мільйонну компенсацію тепер платитиме держава

Європейський суд з прав людини констатував порушення, допущені українськими суддями, зокрема, Пирятинського райсуду Полтавської області, Шевченківського районного суду м. Львів та Апеляційного суду м. Львів.

Про це йдеться в опублікованому рішенні ЄСПЛ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Телеграф".

Йдеться про справу "Комар та інші проти України" (Case of Komar and others v. Ukraine), в якій заявники довели безпідставність ухвалення стосовно них рішень про тримання під вартою та рішень про продовження дії такої міри запобіжного заходу.

Провадження у даній справі ЄСПЛ було відкрито в тому числі за заявою обвинуваченого, справа якого перебуває у провадженні Шевченківського районного суду м. Львова. Іншим заявником стала ув’язнення особа за рішенням Пирятинського райсуду Полтавської області від 31 травня 2023 року.

ЄСПЛ у своєму рішенні по цій справі констатував порушення ст. 34 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і порушення п. 5 ст. 3 Конвенції щодо надмірного досудового тримання особи під вартою.

"Крім того, ЄСПЛ дійшов висновку, що судді Шевченківського районного суду м. Львова, Пирятинського райсуду і Львівського апеляційного при винесенні рішень про арешти допустили наступні порушення:



- використання припущень у зв’язку з відсутністю будь-яких обґрунтованих підстав щодо ризиків втечі або перешкоджання правосуддю.

- не розгляд можливостей застосування інших запобіжних заходів.

- ненадання оцінки стану здоров’я заявника та ризикам для життя та здоров’я заявника під час тримання останнього під вартою (неможливість надання належного лікування під час тримання під вартою)

- ненадання оцінки особистого становища заявника для зменшення ризику вчинення повторного правопорушення, змови чи втечі.

- наведення та повторення судами під час розгляду справи підстав, які з часом стали неналежними", - пише видання.

Зазначається, що наразі достеменно відомо, хто саме вчиняв порушення по справі одного з заявників серед суддів Шевченківського районного суду м. Львова. Мова суддів Луців-Шумську Н.Л., Свірідову В.В. та безпосередньо Голову Шевченківського райсуду м. Львів Білінську Г.Б.

Остання, як писав Цензор.НЕТ, й досі не склала кваліфікаційного іспиту ВККС та має рекомендацію про звільнення від Громадської ради доброчесності.

Серед іншого, як вказує ГРД, Білінська допомогла своєму синові уникнути покарання за кермування авто у п’яному стані. Відбувалося це за участі ще однієї судді Шевченківського районного суду м. Львів Ірини Зими, про що свідчать дані порталу "Судова влада".

Загалом, у справі "Комар та інші проти України" (Case of Komar and others v. Ukraine), за порушення прав громадян України, які необґрунтовано тримаються під вартою та яким безпідставно продовжують дію запобіжного заходу, ЄСПЛ постановив виплатити понад 32 тис.євро, або майже 1 млн 350 тис. грн, йдеться у рішенні. І ці кошти тепер сплачуватимуть не самі судді, дії яких спровокували порушення, а, власне, держава.

Судді ж натомість зобов’язані усунути допущенні порушені у справах заявників, а також надалі у подібних провадженнях, керуватися саме вимогами Європейського суду щодо недопущення безпідставного тримання осіб під арештом.

