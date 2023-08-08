На Таврійському напрямку ЗСУ зайшли на першу лінію оборони окупантів, - угруповання військ "Таврія"

Збройні сили України зайшли на першу лінію росіян на Таврійському напрямку. Українські захисники просуваються вперед попри мінні загородження.

Про це заявив заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми вже зайшли на першу лінію окупантів. Вона дуже складна, але наші військові продавлюють її, ми рухаємося вперед. Цей рух дещо уповільнений мінними загородженнями та нестачею у нас авіації", - зазначив Кузьмін.

Нагадаємо, що також українські захисники на Мелітопольському напрямку просуваються на сотні метрів.

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