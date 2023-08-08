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На Таврійському напрямку ЗСУ зайшли на першу лінію оборони окупантів, - угруповання військ "Таврія"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Збройні сили України зайшли на першу лінію росіян на Таврійському напрямку. Українські захисники просуваються вперед попри мінні загородження.

Про це заявив заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми вже зайшли на першу лінію окупантів. Вона дуже складна, але наші військові продавлюють її, ми рухаємося вперед. Цей рух дещо уповільнений мінними загородженнями та нестачею у нас авіації", - зазначив Кузьмін.

Нагадаємо, що також українські захисники на Мелітопольському напрямку просуваються на сотні метрів. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Таврійському напрямку ЗСУ просуваються вперед, - Тарнавський
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Топ коментарі
+25
Цьому передували роки потужної роботи спецслужб рф.
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08.08.2023 15:10
+23
З дозволу пана, закінчу речення:
"...роботи спецслужб рф у всіх владних структурах України."
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08.08.2023 15:33
+21
Зєлєнскій отдихає в Буковелі
січень 2022 р.

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08.08.2023 15:11
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Вона дуже складна
Ні, хлопці, вона сама проста. Складні ще попереду. Там, де наша арта і ПТКРи не заважали руснявим бетонщикам та саперам.
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08.08.2023 14:49 Відповісти
Забрасываешь оборону орков дымовыми и зажигательными шашками и пока они там копошатся как слепые котята, подходишь вплотную к ихним позициям и расстреливаешь с танков
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08.08.2023 14:54 Відповісти
де у вашому умозаключенні пара мін на метр?
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08.08.2023 15:01 Відповісти
Від Дніпра до кордону з РФ лінія фронту становить приблизно 600 км. При глибині мінування, допустимо 500 м. і як ви кажете "пара мін на метр", виходить у орків мало бути 600 000 000 мин. Такого кіл-ва мін немає в Китаю та США разом узятих. У самий пік "холодної війни" (на початку 80-х) совок виробляв близько 1 000 000 мин на рік. Все, кажете, заміновано... Ню, ню.
Чи це така "геніальна стратегія" - наступати лише там, де є мінні поля?
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08.08.2023 15:16 Відповісти
Турок, терміново телефонуй Залужному! Він цього не знає!
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08.08.2023 15:37 Відповісти
Цих турокнімецьких військомати по вулицях лапають, але наздогнати ніяк. А було б варто, би хочаб бабнота зібралась купами й сама ВСУ поповнила чмошниками цими...
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08.08.2023 16:45 Відповісти
Ні, якщо наступають по мінних полях, то мабуть і справді "не знає". А в тебе, окрім висера не в тему, є інше пояснення того, що відбувається?
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08.08.2023 17:03 Відповісти
То ти так з жінками спілкуєшся?
Оце ж бо й воно:
- Русіш культуріш?
- А *****?!
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08.08.2023 19:25 Відповісти
24 лютого 2022 року
 На півдні російські війська безперешкодно рушили через Перекоп і Чонгар і вдень захопили Нову Каховку зі спорудами Каховської ГЕС, (але не змогли закріпитись, тому ще три дні ГЕС переходила із рук в руки) і підійшли до Херсона, інша колона наблизилась до Мелітополя.

лише за 1 день !!!
кацапи просунулись більше ніж 100 км !

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08.08.2023 15:09 Відповісти
Цьому передували роки потужної роботи спецслужб рф.
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08.08.2023 15:10 Відповісти
З дозволу пана, закінчу речення:
"...роботи спецслужб рф у всіх владних структурах України."
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08.08.2023 15:33 Відповісти
І продовжу : та корисні для кацапні ідіоти у владі , починаючи з 2019 року .
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08.08.2023 21:33 Відповісти
Зєлєнскій отдихає в Буковелі
січень 2022 р.

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08.08.2023 15:11 Відповісти
Я і Сара кльова пара,
роза і тюльпан!
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08.08.2023 16:57 Відповісти
За місяць до війни , про аку повномаштабку з різних сторін не розраховували і хвалені порошенківські генерели !
Запости свою фоку в той час !
І обов язково зараз ! Бо з цензору ти не вилазиш ! Сумніваюся що "пишиш під постійними обстрілами, що голови не можешь підняти , тому строчиш коменти"!
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09.08.2023 01:18 Відповісти
Внезапно, без объявления войны фашистские захватчики...
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08.08.2023 15:23 Відповісти
В ритмі вальсу: "Кієв бамбілі нам аб'явілі што началася вайна..."
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08.08.2023 15:35 Відповісти
От советского информбюро!
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08.08.2023 16:38 Відповісти
Команду НЕ підривати мости на самому початку вторгнення дали з ОП, це стає зрозумілим з інтервью радника ОП Подоляка газеті Факти 29 серпня 2022, далі цитата Подоляка:

Того раннього ранку 24 лютого ми психологічно не були готові підривати мости, наприклад. Перші кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Будь-якому дбайливому господареві важко самому знищити те, що він створив своїми руками. Ось цю тодішню неквапливість вважаю фундаментальною помилкою. Однак десь о шостій вечора (примічання - коли вже були окуповані Генічеськ, Нова Каховка, москалі вже стояли біля Херсону та Мелітополя, а їхні колони вже рухалися в напрямок Бердянську та Маріуполя) вже побачив в очах рішучість: заради захисту країни все руйнуватимемо разом із цими російськими іржавими танками. Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури.
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08.08.2023 16:20 Відповісти
Вони думали?
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08.08.2023 17:46 Відповісти
Падляк з цієї ж команди дилетантів та зрадників.
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08.08.2023 19:56 Відповісти
Я одного не розумію чому під кожним постом потрібно про це говорити, так зе і ко винні і мають бути покарані, але де конструктивне обговорення, що робити далі???
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08.08.2023 17:37 Відповісти
це не місто для конструктиву, навіть якщо стаття буде про проблеми падіння надоїв на фермі в селі Терни, то в коментарах перва сотня обовязково буде що це Зе команда...
Коментаторів з інтелектом Гуппі на жаль тут більше чим хотілось би.
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08.08.2023 19:57 Відповісти
Ти відкілля подоляка ? По чем опіум для зЕ шобли?
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09.08.2023 00:55 Відповісти
Ти з початку тута побудь? І зрозумієш що все не так як вважається. Є два вороги. Назовні це підори і всередині це гниди чи гнилі воші. Які ідеї маєш роскаж а ми послухаємо., Незабуть в країні війна
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09.08.2023 00:53 Відповісти
І ні ніяких мінних полів, які дозволять за добу просунутись на 200 метрів. Навпаки, - чомусь саме на цих напрямках відремонтовані дороги.
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08.08.2023 22:31 Відповісти
Кацапи не японці-приковувати себе до кулеметів в бункерах вони не будуть.
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08.08.2023 14:51 Відповісти
у березні 2022 року на Київщині та Чернігівщині знаходили мерзлих кацапів з кулеметами прикованих до дерев.
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08.08.2023 15:07 Відповісти
А як же "ухадітє, я прікрою!" з совкових кіно "пра вайну"?
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08.08.2023 15:39 Відповісти
28 панфілоіцєв же!
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09.08.2023 03:09 Відповісти
Дуже, дуже хибне твердження!!!!!
Для аборигенів Мордору ліпше померти під час "денацифікації", чим чекати в своїх ****** примарної "газифікації!"(С)
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08.08.2023 16:46 Відповісти
Давіть, давіть нечисту кацапню.
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08.08.2023 14:57 Відповісти
Це хто таке казав, якась офіційна особа? Бо жодний, хто хоч трохи цікавиться і дивиться на карту не стане говорити такий нонсенс, бо видно ж, що ми поки що на першій
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08.08.2023 15:03 Відповісти
https://tsn.ua/ato/zsu-prorvali-pershu-liniyi-oboroni-rf-na-pivdni-gumenyuk-rozpovila-yak-yde-prosuvannya-2386279.html
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08.08.2023 15:27 Відповісти
І де там пишуть, що вже штурмують другу? Після прориву на першій, треба ще кілометри пройти до наступної. Ти сам щось видумав, а тепер звинувачуєш інших
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08.08.2023 16:00 Відповісти
https://tsn.ua/ato/zsu-pidiyshli-do-drugoyi-liniyi-oboroni-rf-na-zaporizhzhi-ekskomandir-aydaru-2386297.html
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08.08.2023 16:27 Відповісти
А ти, **********, настирний)))
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08.08.2023 16:36 Відповісти
пішов ти ***** пісюн газірований, я ніякий не кацапіздол!
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08.08.2023 16:41 Відповісти
По цьому посиланню - так, заливає щось не по темі. Хоча не можна виключати і той факт, що карта не завжди все відображає коректно. Ну і є ще проблема в тому, що всі ці лінії не одним гарним рядочком стоять, а деякі навіть не лінії, а відрізки, тому я навіть не бачив, щоб десь було офіційно визначено де саме перша, а де - друга.
Ну і той факт, що екс-командир та активіст - то не офіційна людина. Хотілося б, щоб все було так як говорять, але я б на його місці промовчав би.
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08.08.2023 17:55 Відповісти
ТСН охрінітєльний взірець правди і об'єктивної журналістики Ви часом про двері у студії не забули?
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09.08.2023 03:12 Відповісти
десь тільки вийшли на першу десь вже пройшли
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08.08.2023 15:03 Відповісти
Давно пора !
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08.08.2023 15:01 Відповісти
Основным приоритетом ЗСУ является утилизация рашистов и их техники в промышленных масштабах. Освобождение территорий это вторичный приоритет.
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08.08.2023 15:05 Відповісти
Якщо територію немає кому і чим захищати, звільнення відбувається зі швидкістю пересування техніки.
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08.08.2023 15:11 Відповісти
Или наоборот когда кацапы захватывали юг люся арестович в оправдание на вопросы ,а почему так происходит смешно отвечал ,что там не было наших войск
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08.08.2023 15:16 Відповісти
Доведено подіями 24 - 27 лютого 2022 р. в Україні.
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08.08.2023 15:41 Відповісти
На цвинтарі працюєте?
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08.08.2023 15:13 Відповісти
Точно не ходжу по кладовищам і не рахую щомісячний приріст місць поховання.
У вас до цієї теми якийсь особливий інтерес? Сподіваюсь, професійний?
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08.08.2023 15:31 Відповісти
де? сам рахував? чи назуя ти це сюда вивалило?
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08.08.2023 15:17 Відповісти
біжи нахуабей, ти вже прибаненним народився.
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08.08.2023 15:18 Відповісти
Хм... Діпстейт показує, що все з точністю навпаки: орки відтіснили ЗСУ від основної лінії оборони за вектором Вербове на пару км.
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08.08.2023 15:24 Відповісти
Ви прав: https://deepstatemap.live/en#14/47.4324/35.9974

Порівнюючи 04.08.2023 з 06.08.2023, нас витіснили рівно на 2 км .
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08.08.2023 15:30 Відповісти
Сіра зона - це не звільнена територія.
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08.08.2023 15:39 Відповісти
Ніхто нічого не відтіснив . Скоротилась сіра зона , це та зона де в жодної сторони немає стійкої переваги .
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08.08.2023 15:53 Відповісти
1. Навіщо видавати бажане за дійсне? Була " сіра " (причому не день), стала " червона " , тобто повністю контролюється орками.
2. Навіщо вішати локшину на вуха? (та ще й від заступника командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ) Який може бути вихід до основної лінії оборони, якщо ця зона повністю контролюється орками?
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08.08.2023 17:12 Відповісти
Slava Soldatam Velykoi Ukrainy ...
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08.08.2023 15:29 Відповісти
Ну якщо на кожну лінію оборони по 2 місяці витрачати, а потім ще й бої у містах, то тут ніяких *********** не вистачить, не те що людей.
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08.08.2023 15:52 Відповісти
А навіщо жертвувати людьми для звільнення міста? Оточується, боєзапаси у окупанта закінчуються.
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08.08.2023 22:44 Відповісти
Ну ну, Бахмут уже почти 3 месяца окружают.
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09.08.2023 00:23 Відповісти
А який сенс брати ці руїни фронтально?
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09.08.2023 00:47 Відповісти
А при чём тут фронтально или не фронтально, я к тому что условно Мелитополь или Токмак тоже можно 3 месяца пытаться окружать. Это в любом случае не менее трудно, чем лобовые штурмы.
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09.08.2023 01:09 Відповісти
Вам колись доводилося воювати серед міської забудови, коли абсолютно не знаєш звідки прилетить? Чи вам тупо хочеться побачити великий потік трун з українськими військовими?
Залужний вірно робить, що не кидає на убій воїнів, а прагне бити ворога дистанційними засобами.
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10.08.2023 09:50 Відповісти
Какими ещё дистанционными? Вы видели как идут бои 3 штурмовой бригады? Бои за опорники, что мало чем отличается от боёв за опорники в городах.
Поток гробов зависит от соотношения сил, а не от того, городской бой или на открытой местности.
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13.08.2023 23:08 Відповісти
Нехай щастить!!!💛💙✌️💪🍀💛💙
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08.08.2023 17:46 Відповісти
Головне що ми вже десь в Крим заходимо. Буданов не дасть збрехати
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08.08.2023 19:01 Відповісти
"...ми рухаємося вперед. Цей рух дещо уповільнений мінними загородженнями та нестачею у нас авіації", - зазначив Кузьмін.". Ну да , а полгода вопили на телеМАРАФЕТЕ про наш будущий выдающийся "наступ" к Азовскому морю и в Крым , а по факту специально предупреждали ОРДУ - "быстрее и мощнее стройте укрепрайоны на Запорожском направлении, больше и гуще минных полей , именно там мы и пустим "гвардию наступу"...". Короче , ордынская агентура во власти сработала великолепно ... сделала выводы из украинского внезапного прорыва на Харьковщине в сентябре 2022 года.
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08.08.2023 20:54 Відповісти
 
 